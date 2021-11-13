РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4721 посетитель онлайн
Новости
15 885 106

Советник Офиса президента Арестович пошутил, что застрелил другого советника ОП Подоляка

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пошутил, что застрелил другого советника главы ОП Михаила Подоляка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий пост Арестовича в соцсети "Фейсбук".

"Замена Подоляка на Лещенко - не единственная перестановка в Офисе. Теперь провинившихся мы стали расстреливать. Ответственным за это назначили меня. Официально уведомляю вас, что Михал Михалыч П. только что исполнен на заднем дворе Офиса. Так будет с каждым, кто уронил наш рейтинг. И если мы так поступаем со своими, можете себе представить, что мы сделаем с чужими?" - написал Арестович.

Советник Офиса президента Арестович пошутил, что застрелил другого советника ОП Подоляка 01

Отметим, ранее народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил в своем Facebook, что бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко вроде бы сменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.

"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его выставили за дверь с волчьим билетом... Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет... Сергей Лещенко", - сообщил Береза со ссылкой на собственные источники.

Автор: 

курьез (4056) Береза Борислав (220) Офис Президента (1792) Подоляк Михаил (246) Арестович Алексей (332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+53
Який зебіл такі і жарти
показать весь комментарий
13.11.2021 17:22
+50
Это Люся так пошутить попыталась? Это даже не уровень говноквартала, это петросянщина тупая.
показать весь комментарий
13.11.2021 17:24
+24
показать весь комментарий
13.11.2021 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пародія на суто Сталінські прийоми.
Хоча скоріше, пробують чи клюне "мудриц нарід". Якщо будуть оплески то наступного разу так і зроблять і почнеться диктатура
показать весь комментарий
13.11.2021 22:47 Ответить
стрельни в ученого, кандидата наук, Киву И. В. Но у него тож, глядишь, револьверы найдутся
показать весь комментарий
13.11.2021 23:36 Ответить
Людк, а Людк! Ти, ***** крашена, будеш наступною, кого Янелох прибере. Зельоний чєловєчєк не ******** дуже активних.
показать весь комментарий
14.11.2021 02:08 Ответить
Парад уродов продолжается
показать весь комментарий
15.11.2021 06:24 Ответить
а жаль. так бы один лежал, а второй сидел...
показать весь комментарий
15.11.2021 08:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 