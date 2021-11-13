Советник Офиса президента Арестович пошутил, что застрелил другого советника ОП Подоляка
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пошутил, что застрелил другого советника главы ОП Михаила Подоляка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий пост Арестовича в соцсети "Фейсбук".
"Замена Подоляка на Лещенко - не единственная перестановка в Офисе. Теперь провинившихся мы стали расстреливать. Ответственным за это назначили меня. Официально уведомляю вас, что Михал Михалыч П. только что исполнен на заднем дворе Офиса. Так будет с каждым, кто уронил наш рейтинг. И если мы так поступаем со своими, можете себе представить, что мы сделаем с чужими?" - написал Арестович.
Отметим, ранее народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил в своем Facebook, что бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко вроде бы сменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.
"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его выставили за дверь с волчьим билетом... Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет... Сергей Лещенко", - сообщил Береза со ссылкой на собственные источники.
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Хоча скоріше, пробують чи клюне "мудриц нарід". Якщо будуть оплески то наступного разу так і зроблять і почнеться диктатура