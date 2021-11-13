Радник Офісу президента Арестович пожартував, що застрелив іншого радника ОП Подоляка

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пожартував, що застрелив іншого радника глави ОП Михайла Подоляка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний пост Арестовича в соцмережі "Фейсбук".

"Заміна Подоляка на Лещенка – не єдина перестановка в Офісі. Тепер ми стали розстрілювати. Відповідальним за це призначили мене. Офіційно повідомляю вас, що Міхал Міхалич П. щойно "виконаний" на задньому дворі Офісу. Так буде з кожним, хто впустив наш рейтинг. І якщо ми так робимо зі своїми, можете собі уявити, що ми зробимо з чужими?", - написав Арестович.

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Зазначимо, раніше народний депутат VIII скликання Борислав Береза повідомив у своєму фейсбуку, що колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко начебто змінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента.

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"Подоляк уже не головний з ідеології та інформаційної політики ОП. Після відомого обвалу рейтингу до 21% його виставили за двері з вовчим квитком… Тільки не смійтеся. Замість Подоляка буде… Сергій Лещенко", - повідомив Береза із посиланням на власні джерела.