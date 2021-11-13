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Радник Офісу президента Арестович пожартував, що застрелив іншого радника ОП Подоляка

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пожартував, що застрелив іншого радника глави ОП Михайла Подоляка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний пост Арестовича в соцмережі "Фейсбук".

"Заміна Подоляка на Лещенка – не єдина перестановка в Офісі. Тепер ми стали розстрілювати. Відповідальним за це призначили мене. Офіційно повідомляю вас, що Міхал Міхалич П. щойно "виконаний" на задньому дворі Офісу. Так буде з кожним, хто впустив наш рейтинг. І якщо ми так робимо зі своїми, можете собі уявити, що ми зробимо з чужими?", - написав Арестович.

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Радник Офісу президента Арестович пожартував, що застрелив іншого радника ОП Подоляка 01

Зазначимо, раніше народний депутат VIII скликання Борислав Береза повідомив у своєму фейсбуку, що колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко начебто змінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента.

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"Подоляк уже не головний з ідеології та інформаційної політики ОП. Після відомого обвалу рейтингу до 21% його виставили за двері з вовчим квитком… Тільки не смійтеся. Замість Подоляка буде… Сергій Лещенко", - повідомив Береза із посиланням на власні джерела. 

курйоз (571) Береза Борислав (152) Офіс Президента (2018) Подоляк Михайло (305) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+53
Який зебіл такі і жарти
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13.11.2021 17:22
+50
Это Люся так пошутить попыталась? Это даже не уровень говноквартала, это петросянщина тупая.
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13.11.2021 17:24
+24
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13.11.2021 17:34
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Пародія на суто Сталінські прийоми.
Хоча скоріше, пробують чи клюне "мудриц нарід". Якщо будуть оплески то наступного разу так і зроблять і почнеться диктатура
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13.11.2021 22:47 Відповісти
стрельни в ученого, кандидата наук, Киву И. В. Но у него тож, глядишь, револьверы найдутся
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13.11.2021 23:36 Відповісти
Людк, а Людк! Ти, ***** крашена, будеш наступною, кого Янелох прибере. Зельоний чєловєчєк не ******** дуже активних.
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14.11.2021 02:08 Відповісти
Парад уродов продолжается
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15.11.2021 06:24 Відповісти
а жаль. так бы один лежал, а второй сидел...
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15.11.2021 08:31 Відповісти
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