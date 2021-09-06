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Афганістан (450) біженці (1015) Арестович Олексій (372)

Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, оскільки вони "освічені набагато більше, ніж середньостатистичний українець".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Ukrlife.TV.

Він розповів, що Євросоюз закриває прохід біженцям у Європу через Балкани та Італію, тому вони можуть піти через Україну.

"Перший табір із 5 тисяч осіб уже буде тут у нас з афганських біженців", - зазначив радник голови ОП.

За його словами, афганські біженці це не "дикі моджахеди з кинджалами в зубах", а "освічена публіка, яка пропрацювала в західній коаліції, знають мови".

"Часто вони освічені набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегровані в західне співтовариство", - наголосив він.

"Із ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів", - додав Арестович.

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Топ коментарі
+95
арестович намекает, что уровень образования афганцев выше, чем слуг урода, вчера игравших на пианино, кравших пивасик из магазинов или плясавших на свадьбах, а потом ставших ДУПАтатами и окончивших (по срочной необходимости!) трускавецкую академию по нажатию кнопок Афганские беженцы образованы гораздо больше, чем средний украинец, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 7958
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06.09.2021 17:43
+67
Просто цікаво,на якій помийниці знайшли цього придурка?
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06.09.2021 17:42
+57
Афганские беженцы образованы гораздо больше, чем средний украинец, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8023
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06.09.2021 17:44
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Что же эти "оразованные" за 20 лет находясь под защитой США на построили даже подобия государства??? Только США ушли все рухнуло!!!!
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06.09.2021 21:26 Відповісти
Почему они тогда строем не ходят?
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06.09.2021 21:35 Відповісти
там ещё надо разобраться сколько среди бежавших собственно самих афганцев? А то прознав что белые долбо"бы гоняют самолёты вывозя пастухов просто так в благополучные страны, в кабульский аэропорт устремились все чьи страны находятся поблизости - иранцы, иракцы, пакистанцы и тд.
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06.09.2021 21:41 Відповісти
Люська, интегрируйся к ****** собачим вместе с кодлом ! Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 1602
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06.09.2021 21:45 Відповісти
Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем я . ", - советник главы ОП Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 136.
Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 4190 .
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06.09.2021 22:00 Відповісти
Не, на самом деле он сказал "чем вы". Фактически.
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07.09.2021 00:19 Відповісти
Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 5528 по собі всіх рівняє зебіл клована
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07.09.2021 10:29 Відповісти
До речі, Штати вже знайшли 200 персонажів з терористичних списків серед тих, кого в хаосі, який створили самі, евакуювали.
А Україна ретельно перевірила тих, кого привезла і кого збирається працевлаштовувати та залишати люська і ко ?
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06.09.2021 22:01 Відповісти
Ну здесь можно догадаться, что он и есть афганец, раз уж так уверен в этом народе. И что они умнее, чем это наше правительство, во главе нашего клоуна пианиста.
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06.09.2021 22:31 Відповісти
к ,,глупым,, американцам спасательными бортами понаехали водитель фуры из Пакистана и преступники с поддельными документами, зато к нам одни вумные афганцы приехали с 3 образованиями. Будут в Украине переводчики с языков дари и пушту.
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06.09.2021 22:42 Відповісти
"глупые" американцы вычислили преступников за считанные дни.
А мы выбрали преступников руководителями нашей страны и терпим третий год подряд.
Так что тут большой вопрос- кто глупый.
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07.09.2021 09:18 Відповісти
Терпимо вже 30 років...
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07.09.2021 10:31 Відповісти
Олег Беляков 1ee72182 мой пост это был сарказм...
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07.09.2021 21:51 Відповісти
Давай цих образованих на завод, у нас інженерів не вистачає, зварювальників, верстатників. На будову давай - утеплення фасадів, плиточників, бетонників. Цікаво чи ці образовані вміють користуватись молотком, викруткою, плоскогубцями, замінять вилку, розетку, припаяють відірваний дріт
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06.09.2021 22:49 Відповісти
не не, скоро смена в министерствах планируется, туда наберут
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07.09.2021 00:25 Відповісти
почему нет. Они только за. Только государство у нас дебильное - беженцев приняли, а документы, позволяющие им работать, не дают. Дают какие-то справки с которыми на работу нигде не берут. Почему-то наше государство готово платить им по 1,6 тыс социалки вместо того чтобы дать им работать на себя и на страну.
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07.09.2021 09:19 Відповісти
И начнут они тут опиум на полях "бодяжить"....
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07.09.2021 09:31 Відповісти
"Розуміють мови" то швидше дресировані, аніж освічені. З огляду на те яке сміття їхні співвітчизники примусово завантажують у мізки підкореній отарі, можна припустити яку освіту отримали ці біженці.
Згадую як знайома вискочила заміж за студента з країни третього світу, що був там "поважною персоною", а виявилося що він пастух на узгір'ї з гаремом, а чергова жінка йому знадобилася на посаду доярки. Якщо Європа не приймає мешканців із смітників цивілізації, то й нам воно не потрібно.
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07.09.2021 09:59 Відповісти
Пора бы угомонить этого дебила!
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06.09.2021 22:50 Відповісти
це просто кацапська мразь, яка люто ненавидить українців і все українське. це не людина, це свинособака
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06.09.2021 23:20 Відповісти
нет, он просто дурак. так бывает.
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07.09.2021 09:19 Відповісти
Ну, то таке... Аґєстовічь...
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13.11.2021 21:30 Відповісти
Просто цікаво, на якій підставі це "понаєхавшеє" лайно, люся аферістович, розпоряджається моєю Батьківщиною?
В усіх його вчинках, як і у більшості пліснявих спільна мета, поставлена фуйлом. Створити у країні хаос. Керований хаос.
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06.09.2021 23:57 Відповісти
хаос у нас в стране имеется. Но вовсе не от 130 человек беженцев, половина из которых - женщины и дети.
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07.09.2021 09:20 Відповісти
Читайте текст внимательнее: "Первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас из афганских беженцев" Источник: https://censor.net/ru/n3286645
Это как бы слегка не 130 человек уже.
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07.09.2021 21:44 Відповісти
Все равно, нахер такие подарки. Пусть сидят там где родились, а не как раковая опухоль расползаются по миру.
Р.S. Раньше как то "правоверных" по меньше было и было спокойно. На днях сели такие "деловые" очень "руськие пасаны" в трамвайчик. Ору на весь трамвай, как с дерева слезли. Пока один дяденька не спросил - ты шо быдлота так и дома себя ведешь?? Или вам "каран" только тут себя так вести позволяет?? Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9759Сразу языки в жопу позалазили..
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10.09.2021 14:46 Відповісти
... зебил аристович, при беженцах даже не матюгаецца-
патаму шта ани абразованные и знают руцкий язык Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 1397
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06.09.2021 23:58 Відповісти
Обдрестович и прочие хламидии не стоят и ноготка среднего украинца ... Интересно , куда вы все планируете драпать ? Думаете , что успеете ?
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07.09.2021 00:26 Відповісти
Интересно. Какие они универститеты там заканчивали?
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07.09.2021 00:32 Відповісти
ботанічні... Із спеціалізацією по випічці булочок із маком. Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 4495
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07.09.2021 01:05 Відповісти
нам в стране больше нужны рабочие руки, чем университетская профессура. Все умничают в интернете, а кран починить - фиг найдешь.
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07.09.2021 09:21 Відповісти
Погоди еще лет 3-5!! Люди которые могут работать с ключом меньше чем на 13 будут ценится на вес золота!!! Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9032Растет поколение "гуманитарно" образованных на смартфонах!! Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9032
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10.09.2021 14:48 Відповісти
арістовічь, ти довбойоб.
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07.09.2021 00:33 Відповісти
Даже больше чем сказочный.
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07.09.2021 07:14 Відповісти
СКАЗОЧНЫЙ!!!! Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9624"кивы наукивця" собрат!!! Им бы вдвоем выступать, вот бы тандем был!!!
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10.09.2021 14:49 Відповісти
"Дебил, блть..."(с) 73%, *****, кого вы привели во власть???
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07.09.2021 00:33 Відповісти
за такие слова его не то, что в отставку, а ему вломить надо!!!
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07.09.2021 00:37 Відповісти
А в чому він не правий?
Розумні люди не виберуть лайно з вухами в президенти.
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07.09.2021 00:37 Відповісти
Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9864
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07.09.2021 01:06 Відповісти
а так: освічені українці краще, ніж середньостатистичні біженці за Афгану! Може зекоманда нарешті почне підносити рівень освіченості в Україні замість імпорту бог зна кого з Афгану??? Звідки вони взагалі знають, який там рівень освіти у біженців з Афгану? Вони проводять тести? Здають екзамени? А який рівень володіння укр. мовою у біженців з Афгану?

Коротше, чергова маячня від АрестОвоча....
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07.09.2021 00:44 Відповісти
Ви можете напам'ять цитувати Коран? А вони можуть!! Освіта просто різна буває )))
Пів москви вже баранів ріже на курбан байрам прямо у дворах. І роблять це найосвіченіші із московитів.
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07.09.2021 10:04 Відповісти
Лёша знатно троллит упоротых)))
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07.09.2021 00:55 Відповісти
Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 4652Він по собі міряє Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9274

А якщо я йрго міряю по собі - то він - дурак та невіглас Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 8774
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07.09.2021 01:28 Відповісти
То, что афганские беженцы образованы лучше, чем советники ЗЕ - это точно.

Хотя насчет избирателей ЗЕ это тоже справедливо.
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07.09.2021 01:32 Відповісти
Если за среднего украинца считать арестовича и слуг народа, то да, он прав.
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07.09.2021 02:19 Відповісти
Одна из самых не образованных наций , около 57% населения не умеет читать и писать , , не хочу показаться исламофобом но такова правда
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07.09.2021 02:22 Відповісти
А даже эти 57% выглядят более образованными, чем наш петушок Люся Арестович.
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07.09.2021 07:49 Відповісти
арестович, арахамия, зеленский и прочая неведома муть.... Я терплю вас. Терпение заканчивается
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07.09.2021 02:37 Відповісти
Самокритичный арестович однако.... кстати фамилию арестович я написал с маленькой потому что я тупой ...по его мнению ...
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07.09.2021 02:42 Відповісти
По поводу "оразованности" афганцев. Один из пары номинатов на премию Дарвина, которые свалились, с взлетавшего из аэропорта Кабула самолёта на крыши приаэропортовского города, был по профессии ---ВРАЧ!!!!!!!!! ВРААААААЧ, Карл!!!!! Второй, помоложе, не помню, но точно не пастух. Конечно, "образованные" люди явно подумали, что их поездка будет нечто сродни поездке на поезде, как в Индии...но, увы, не срослось. Сдаётся мне, что тот врач и Арестович одно учебное заведение заканчивали.
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07.09.2021 03:54 Відповісти
...ишяк, его нухал!
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07.09.2021 05:07 Відповісти
По ходу Люсі зробили черговий gangbang. Несе таку маячню, що капець. Зовсім мізками поїхала, потвора кончена!
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07.09.2021 05:25 Відповісти
арестович - патентованный ду... , посели и корми дюжену образованных афганцев в свои квартиры !!!
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07.09.2021 05:53 Відповісти
леха просто зеленый конь педальный ---- у вовы там все такие . то сосна корабельная . то арахамчик через день ..перлы.. выдает . то безугла великий ..спец.. в нац. обороне ---- короче квартал 95
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07.09.2021 06:03 Відповісти
Тут я з Арестовичом згідний повністю . Просто в афганця немає телебачення , яке б його дибілізувало 24/7×365 , на протязі 30-ти років . Він не має можливості бараніти перед зомбоящиком , потрохи перетворюючись в тварину . Чути таке неприємно , але правда не завжди солодка .
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07.09.2021 06:57 Відповісти
Ну да, судя по тому, как ты пишешь слово "образоваНны", их интеллектуальный уровень намного выше твоего...
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07.09.2021 07:17 Відповісти
Яке ж воно кончене. Я не уявляю як, як він не боїться по вулиці ходити
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07.09.2021 07:22 Відповісти
Говорят, Люся Арестович такой выдумщик, что у него отбоя нет от клиентов, они его и защищают. Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 3213
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07.09.2021 07:43 Відповісти
А знаєте, якщо люська говорить про 73% - то я з ним згоден
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07.09.2021 07:23 Відповісти
Как говорят, каждый меряет по себе. И если ******* с окружной Люся Арестович кукарекает, что беглые афганцы более образоваты, то это и есть правда. Люся Арестович с трудом закончил школу и пахал на окружной в три члена, какая там наука. Главное, умеет посчитать бабло, на которое насосет у своих клиентов и он опять готов принять со всех сторон.
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07.09.2021 07:41 Відповісти
когда то в 60 годы известнейший клоун Юрий Никулин благодаря своей кинокарьере поднял профессию коверного на небывалую высоту,говорил при этом,что коверный должен смешить зрителей не словом а телом и делом и ничего внятного не говорить, потому что в цирке собирается не театральная Мельпомена.
А тут один из коверных ОПы забыл прописные истины от патриарха клоунады и вместо нечленораздельных, утробных, звуков начал произносить связанные слова - афганцы лучше украинцев. образованнее, они не пьют, употребляют только чистейший опиум а продают тлетворному западу чистейший герыч,и Вам, хохлам еще далеко. Телом и делом уже у Люськи не получается, постарел однако, потому давай с пуштунами дружить.
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07.09.2021 07:41 Відповісти
"...продают тлетворному западу чистейший герыч,..." в медичних цілях...
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07.09.2021 08:38 Відповісти
люська, свали **** наХ... в аХганистан к образованным.
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07.09.2021 08:07 Відповісти
Вы только не думайте, что в Европе иностранцам с закрытыми глаза и сразу предоставляют квалифицированную работу. Везде на первом плане свой народ, а иностранцам-что останется. Если вы дадите "квази" образованным афганцам хорошую работу, а украинцам прийдётся перебиваться или подчиняться афганцам-будут протесты и война. Во избежание конфликтов ни одна страна не провоцирует их.
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07.09.2021 08:30 Відповісти
хорошую - это какую? строитель - это хорошая профессия? а ведь простой каменщик сейчас штуку баксов спокойно зарабатывает. и попробуй найди его.
если хотят работать - на здоровье.
непьющий строитель - это прекрасно.
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07.09.2021 09:25 Відповісти
Непьющий наркоша та еще проблема
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07.09.2021 10:30 Відповісти
они и не бухают и не ширяются)) это только неверным можно дурь впаривать,настоящие мусульмане наркоту ни-ни, там в половине стран башку рубят за это))
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07.09.2021 10:53 Відповісти
"Они" - это кто? Талибы? Да. Те не бухают и не ширяются. Но они точно здесь не нужны. А вообще в Афганистане 2,5 млн героиновых наркоманов.
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07.09.2021 21:50 Відповісти
Пуштун вже замміністра, а мільйони українців за межею бідності. І? Де протести і війна?
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07.09.2021 10:35 Відповісти
Ну, таки ж так!...
У талібів навіть переговори з американцями набагато результативніші ніж в президента України!...
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07.09.2021 08:33 Відповісти
Ну с немцами сравнил бы или ещё с кем-то из приличных стран,но с афганцами... Дебил,блеать.
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07.09.2021 08:34 Відповісти
Тю,так це ж чучо героїновий наркоман.Його лікувати потрібно а не слухати що він під дією опіратів видає.
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07.09.2021 08:39 Відповісти
Если Арестович считает себя "средним украинцем", то конечно афганцы намного умнее и образованнее чем он...
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07.09.2021 08:50 Відповісти
От дурне так дурне! Втім, вся зелена влада така. Жадна до грошей і в той же час безпросвітно тупа.
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07.09.2021 08:52 Відповісти
Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 9392
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07.09.2021 08:54 Відповісти
По классификации Арестовича Разумков подпадает под категорию фуесоса недоученного.
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07.09.2021 09:14 Відповісти
Люси снова много. Может хватит его пиарить?
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07.09.2021 09:38 Відповісти
Тіль ситуація в тому, що у тих 5 000 тисяч ще не неосвідчені родичі, яких захочуть сюди перетягнути, коли самі біженці легалізуються
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07.09.2021 09:40 Відповісти
именно эти высокообразованные афганцы цепляются за шасси самолетов в надежде долететь до америки, те которые отрываются и падают , эти только с одним дипломом были, остальные высокообразованные держатся цепко, и погибают исключительно от недостатка кислорода и холода на больших высотах, в Украине мне кажется надо сильно поискать таких, которые изберут такой способ путешествовать.... А если серьёзно, арестовичу надо набить ******** и отобрать гражданство, пусть пойдет у высокообразованных талибов себе гражданство попросит.... советничек... Скажи мне кто твой советник дорогой президент, и я скажу что ты за *****.....
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07.09.2021 09:54 Відповісти
Коли він "отсебятіну" гнав, його ще можна було слухати, та й то недовго. А зараз за бєніни гроші відверту дурню меле. Освічених людей він знайшов у країні що 50 років має дві проблеми: продати наркоту та придбати автомати калашнікова.
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07.09.2021 10:17 Відповісти
за денер и шекели продался
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07.09.2021 10:15 Відповісти
Это уровень Зе власти.
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07.09.2021 10:28 Відповісти
У люси как новый политический высер, так это обязательно очередной шедевр зе-идиотизма
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07.09.2021 10:45 Відповісти
"беженцев из Афганистана, поскольку они "образованны гораздо больше, чем средний украинец". Источник: https://censor.net/ru/n3286645
ТоварищЪ, Аристович,как выглядит,по Вашему,средний украинец? Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 6106 Я так понимаю,что средний украинец,например советник ЗЕ, который отдыхал вместе с ним в США?
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07.09.2021 10:48 Відповісти
Много возмущений!

Пример из жизни. Было где-то в конце 90-х. В одой из киевских общаг познакомился с двумя девушками (сам находился в командировке). Оказались беженцы из Афганистана, а в общаге проживала их семья. (кажется, тогда талибы тоже были при власти) Они все прекрасно общались на русском языке, в некоторой степени у них было более правильное произношение чем у многих называющих себя русскими. (Здесь хочу отметить, если бы Киев был украиноязычным они так же прекрасно общались бы на украинской мове!)
На вопрос почему они так хорошо выучили язык ответ был достаточно простой - МЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ЯЗЫК СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ!
От и думайте об уровне образования...
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07.09.2021 10:54 Відповісти
Зачем на "экран" стали выпускать этого самодовольного напырщенного индюка? Кто его "вынырнул" откуда-то? А фактически это неудачник по военной жизни, пристроенный в отапливаемое помещение. В 2005 г. со скандалом уволился из рядов Вооруженных сил и отказался от карьеры военного. По идеологии сросся с партией "Братство" Дмитрия Корчинского. Слава пришла к Алексею Арестовичу в 2017 году, когда он признался, что с начала войны на Донбассе методично лгал в своих блогах и комментариях, выступая в качестве "военного эксперта". Ничем он электорат не привлекает кроме того, что возможно рядом с микрофоном ставит ещё зеркало, чтобы любоваться собой, зря ушел из театра "Черный квадрат" и рекламных роликов "Оранты", "Life", шоколада "Корона", водки "5 капель". Последняя яркая роль Алексея Арестовича - Люся Зайцева в комедии "Не бойся, я рядом" (2012 г.). Есть такая категория людей, которые из себя ничего особенного не представляют, кроме не обузданного самомненния. К таким относятся некоторые виды попугаев и Арестович тоже. Но попугаев для этого сажают в замкнутое пространство - в клетку! Но из него военный эксперт или аналитик, как из меня велосипедист на Луне или Марсе.
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07.09.2021 10:55 Відповісти
молодец Арестович...кто-то должен был сказать эту правду...
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07.09.2021 11:20 Відповісти
********* цитують Люсю прямо в цю хвилину- я ж говорила він гівнометчик на колесо пропорандонії рашистів
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07.09.2021 13:18 Відповісти
Не суди по себе.
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07.09.2021 15:41 Відповісти
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