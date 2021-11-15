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Укравтодор выплатил европейцам 900 млн евро по долгам времен Януковича

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Укравтодор выплатил европейцам 900 млн евро по долгам времен Януковича

Наибольшей единовременной выплатой государственного казначейства с начала ноября была выплата 738 млн грн для погашения части долга по кредиту Европейского банка реконструкции и развития 2010 года. На четвертом месте еще 176 млн грн погашения Укравтодора по кредиту Европейского инвестиционного банка 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Spending о казначейских оплатах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Эти кредиты были получены при Викторе Януковиче. ЕБРР тогда дал ссуду Украине в 450 млн евро на ремонт дорог M-01, M-05, M-06, M-07, N-01 и R-02 на участках подъездов к г. Киеву. ЕИБ также выдал ссуду в 450 млн евро на ремонт других участков трасс на подъездах к Киеву.

Укравтодор выплатил европейцам 900 млн евро по долгам времен Януковича 01

С учетом этих проводок выплаты Укравтодора с начала 2018 года по 5 ноября 2021 года составили 30,09 млрд грн.

Укравтодор выплатил европейцам 900 млн евро по долгам времен Януковича 02

В этом году расходы на обслуживание кредитов Укравтодора выросли по сравнению с предыдущими годами. Ежегодно на эти цели тратили около 5-6 млрд грн. В 2018 году – 5,34 млрд грн, в 2019 – 6,77 млрд грн, в 2020 году – 5,35 млрд грн. За неполный 2021 год выплаты уже вдвое больше – 12,62 млрд грн.

К анализу были взяты все проплаты Укравтодора, в которых в назначении платежа была указана уплата долга, тела, процентов, дохода по облигациям, предоставление гарантий по кредиту, возврат займа и т.д.

Резкий прирост произошел в апреле. Тогда Укравтодор перечислил "Укрэксимбанку" 5,78 млрд грн для погашения облигаций, выпущенных в 2020 г. Тогда правительство предоставило Укравтодору государственные гарантии по погашению облигаций на сумму 19,27 млрд грн. Всего тогда были эмитированы облигации пяти серий, сейчас погашена первая из них серии К – годовая. Остальные выпуски должны погасить частями еще за четыре года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
А скіки боргів назбирав гаспид Зеленський ?
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15.11.2021 09:48
+4
Колесников и другие тогда неплохо поживились при подготовке к ЕВРО -2012.Сделал на рупь -украл миллион.Тогда ОПГ Януковича обобрало Украину до нитки.Дешевой была только капуста.
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15.11.2021 10:21
+3
Так выглядело "Велике будівництво" у зэка. Зато бело-голубые были в оргазме от крепкого хозяйственника. По долгам клоуна будут расплачиваться уже следующие поколения мудрого народа.
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15.11.2021 10:24
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А скіки боргів назбирав гаспид Зеленський ?
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15.11.2021 09:48 Ответить
Загадка: Было 6 презов. 3 Дурака, 3 мудака. В какой стране?
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15.11.2021 09:52 Ответить
Загадка: Було 2 прези, один алкаш, а другий неадекват. В якій країні?
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15.11.2021 10:28 Ответить
А конкретизируй свой звон рогами, зебильный бот.
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15.11.2021 10:30 Ответить
В 2008 році коаліційний уряд виплатив зовнішнім кредиторам боргів Укравтодору (Демішкан) на суму майже 1 млрд. євро і ще більше 2 млрд. по боргах якомусь РУЕ (росукренерго), які наробив Юрік Бойко-Вишка (нині дупутат ВРУ) з корєшом Бакуліним.
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15.11.2021 09:53 Ответить
печатают бабки паллетами каждый час, каждый раз в банкомате новенькие хрустящие купюры...
инфляция шурует такая, шо фуфайка заворачивается, вот же зажили так зажили.... я боюсь прелставить вход в горячую фазу войны с зельцем у руля, это треш полный... поржОм наверное.
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15.11.2021 09:55 Ответить
то шо печатают - это полбеды. если бы реальный сектор экономики кредитовали под 5% годовых хотя бы. а денежную массу всегда можно поджать.
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15.11.2021 11:38 Ответить
сами себе в офшоры выплатили из нашего кармана...какие нах зарубежные инвесторы?
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15.11.2021 10:07 Ответить
Ці кредити були отримані за часів Віктора Януковича.

И не просто кредиты, он до сих пор вывозит в Ростов кэш фурами
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15.11.2021 10:09 Ответить
Колесников и другие тогда неплохо поживились при подготовке к ЕВРО -2012.Сделал на рупь -украл миллион.Тогда ОПГ Януковича обобрало Украину до нитки.Дешевой была только капуста.
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15.11.2021 10:21 Ответить
Так выглядело "Велике будівництво" у зэка. Зато бело-голубые были в оргазме от крепкого хозяйственника. По долгам клоуна будут расплачиваться уже следующие поколения мудрого народа.
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15.11.2021 10:24 Ответить
за 4 года работы правительствр Азирова набрало долгов больше,чем все предыдущие премьер-министры вместе взятые
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15.11.2021 10:30 Ответить
В 2013 году правительство Азирова установило абсолютный рекорд по кредитам 270 млрд
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15.11.2021 10:33 Ответить
Вовочка уже его переплюнул
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15.11.2021 10:50 Ответить
И главному, кому выплатили:
"Бородатой бабушке" со швейцарским и с израильским паспортами!
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15.11.2021 10:49 Ответить
Страна будет ещё лет десять вырыгивать кровью наследие Януковича и Порошенко

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15.11.2021 11:01 Ответить
Ото ж бо, бубочка ще те наслєдіє.
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15.11.2021 12:00 Ответить
Ходите к врачу по поводу бубочек

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15.11.2021 12:13 Ответить
Таких тільки відстрілювати. вони невиліковні.
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15.11.2021 12:40 Ответить
Укравтодор получает весь акциз с продажи топлива, интересно бы знать, на какую сумму автовладельцы и перевозчики профинансировали автодор?
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15.11.2021 11:06 Ответить
Революция же была. Надо было простить всем кому должны, как большевики.)
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15.11.2021 12:36 Ответить
всё правильно.
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15.11.2021 16:37 Ответить
 
 