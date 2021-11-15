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Новости Политика Украины
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Суркис (338) Приватбанк (823)

Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суркис должен

"Приватбанк" в судебном порядке пытается взыскать с семьи Суркисов миллионные долги перед банком, которые накопились еще с 2013-2014 года.

Речь идет о почти 36,5 млн грн по одному иску и о более 153 млн грн по другому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Постановление Голосеевского райсуда от 15 сентября текущего года.

Главный ответчик по иску "Привата", согласно Постановлению, - Игорь Суркис. Он должен средства по кредитным договорам, в частности: "...по договору SAMDN03000169539042 от 19.06.2014 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 32 980 251,41 грн, - договору SAMDN0300178208316 от 21.07.2014 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 945 505,57 грн, - договору SAMDN03000099300056 от 25.07.2013 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 2 501 502,86 грн", - говорится в Постановлении.

Суркис просил суд об уменьшении исковых требований к нему. А также, чтобы не платить долги, подавал против "Приватбанка" встречные иски. В целом требования банка к Суркису по кредитным договорам составили более 153 млн грн, а требования Суркиса к банку - 151 млн грн, 72,3 тыс. долларов и почти 6,8 тыс. евро. Размеры требований Суркисов к "Привату" были определены постановлением Окружного административного суда г. Киева от 17.05.2017 и постановлением Киевского апелляционного административного суда от 06.11.2017 по делу №826/20221/16. Однако "Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 15 июня 2020 года по делу № 826/20221/16 постановление Окружного административного суда г. Киева от 17 мая 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 06 ноября 2017 года было отменено". А производство по данному делу закрыто. Поэтому, взаимозачет финансовых претензий сторон не состоялся, и должным банку по-прежнему остается Суркис.

Дальнейшее рассмотрение указанного судебного спора приостановлено, до вступления в законную силу решения в другом админделе по заявлению "Приватбанка" к Суркисам "о повороте исполнения судебных решений". Последнее находится в производстве Окружного административного суда г. Киева. Напомним, в "Приватбанке" опровергли заявления адвоката братьев Суркисов о том, что якобы их средства не были "списаны", но и по сей день находятся на счетах банка. В финучреждении подчеркнули, что "Приватбанк" получил право на депозитные средства Суркисов в обмен на акции банка нового выпуска. Что и произошло в рамках процедуры bail-in, примененной к Суркисам как к связанным с бывшими владельцами "Привата" лицам.

Факт своей связи с бывшими владельцами "Привата" Суркисы не смогли опровергнуть ни в одном суде, а процедура bail-in была признана законной Верховным Судом Украины, а также Банком Англии.

Кроме того, факт своей "связи" с экс-акционерами банка Суркисы признали самостоятельно во время иска в Лондонский суд, который, кстати, тоже завершился для олигархов безуспешно.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Это друзья лейтенанта Бакланова...
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15.11.2021 10:57
+9
Справа Приватбанку: Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса.
Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
Джерело: https://censor.net/ua/n32
89773
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15.11.2021 11:06
+8
Ця жидовня сце кров з України вже багато років.
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15.11.2021 11:04
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Это друзья лейтенанта Бакланова...
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15.11.2021 10:57 Ответить
Всім кому винен-пробачив...
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15.11.2021 10:57 Ответить
Борьба с олигархами во всей красе
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15.11.2021 11:04 Ответить
Ця жидовня сце кров з України вже багато років.
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15.11.2021 11:04 Ответить
Фамилия Суркис принадлежит к так называемым «матронимическим» еврейским фамилиям, образованным от личных женских имен, произошла от женского идишского имени Сурке, которое является формой танахического имени Сара.
ОН даст ему сына от Сары «и произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё». Обещание дать Аврааму и Саре сына, было сопряжено с переименованием Авраама и Сары (прежде Аврам и Сарай) и заключением с Авраамом завета. По традиции, Сара родила Ицхака в возрасте 90 лет, а умерла она в возрасте 127 лет.
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15.11.2021 11:59 Ответить
Справа Приватбанку: Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса.
Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
Джерело: https://censor.net/ua/n32
89773
показать весь комментарий
15.11.2021 11:06 Ответить
"співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом..."

Зелений Кулєба працює проти України, на користь шакалів суркісів.
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15.11.2021 11:12 Ответить
На бандформування коломойського.
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15.11.2021 11:18 Ответить
Це і є приклад прямоі бездіяльності влади та ВРУ (боротьби) з олігархами!!
свято наближається!!!
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15.11.2021 11:11 Ответить
Тогда курс лолара бил 8 а сейчас 27 а где перерасчет
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15.11.2021 11:11 Ответить
дааа... колпашат обрезаные Украину и в хвост и в гриву
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15.11.2021 11:50 Ответить
позичте мені 150 млн дол. я віддам, чесно.
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15.11.2021 11:15 Ответить
Борцун с олигархами из Изогнутого Бивня некто Вофка Зелёнкин, что то молчит по этому поводу.
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15.11.2021 11:25 Ответить
Зеля, а что тут так нельзя как с Леросом, на следующий день подозрение и в изолятор к Баканову?

Или клоуны друзей не сажают?
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15.11.2021 11:26 Ответить
Суркис должен .-Своим - всё, чужим - закон. /Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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15.11.2021 11:27 Ответить
Не за что будет одноногих инвалидов в Динамо покупать.
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15.11.2021 11:28 Ответить
Зеля всем олигархам долги прощает. А Приватбанку вместо Суркисов не заплатил...
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15.11.2021 11:33 Ответить
тут за 50 грн. просрочки телефон выносят постоянными дурными звонками. А шо ж Суркису не звонят, уроды?
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15.11.2021 11:34 Ответить
та да))) целая армия коллекторов и ссуться сунуться, это не по людям в квартиры ломиться, там пристрелят на подходе к дворцу.
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15.11.2021 12:49 Ответить
Так игорьвалерич вроде уже отсудил Приват себе... Судьей была дочка рыга-бандита джарты... Дней 10-12 назад...
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15.11.2021 11:35 Ответить
бандюганы из 90-х привыкли жить на широкую ногу ... к сожалению у нас с ними по настоящему борется только подразделение КОВИД
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15.11.2021 11:53 Ответить
Ждут когда опять власть поменяется.
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15.11.2021 12:41 Ответить
Чтовы все возитесь с этими жидами -ворюгами Суркисами!! Конвисковать у них параходы, самолёты, футбольный клуб Облэнерго и т.д.!!Что у них мало имущества в Украине!!! Чем занимается эта прокурорша.НАБУ. САП, СБУ и Прочие бездельники??
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15.11.2021 13:26 Ответить
ну, а шо же вы хотели... правильные ПОЦаны долги не отдают.
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15.11.2021 17:00 Ответить
 
 