Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд
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"Приватбанк" в судебном порядке пытается взыскать с семьи Суркисов миллионные долги перед банком, которые накопились еще с 2013-2014 года.
Речь идет о почти 36,5 млн грн по одному иску и о более 153 млн грн по другому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Постановление Голосеевского райсуда от 15 сентября текущего года.
Главный ответчик по иску "Привата", согласно Постановлению, - Игорь Суркис. Он должен средства по кредитным договорам, в частности: "...по договору SAMDN03000169539042 от 19.06.2014 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 32 980 251,41 грн, - договору SAMDN0300178208316 от 21.07.2014 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 945 505,57 грн, - договору SAMDN03000099300056 от 25.07.2013 г. об открытии и обслуживании карточного счета и обслуживании платежной карты в размере 2 501 502,86 грн", - говорится в Постановлении.
Суркис просил суд об уменьшении исковых требований к нему. А также, чтобы не платить долги, подавал против "Приватбанка" встречные иски. В целом требования банка к Суркису по кредитным договорам составили более 153 млн грн, а требования Суркиса к банку - 151 млн грн, 72,3 тыс. долларов и почти 6,8 тыс. евро. Размеры требований Суркисов к "Привату" были определены постановлением Окружного административного суда г. Киева от 17.05.2017 и постановлением Киевского апелляционного административного суда от 06.11.2017 по делу №826/20221/16. Однако "Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 15 июня 2020 года по делу № 826/20221/16 постановление Окружного административного суда г. Киева от 17 мая 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 06 ноября 2017 года было отменено". А производство по данному делу закрыто. Поэтому, взаимозачет финансовых претензий сторон не состоялся, и должным банку по-прежнему остается Суркис.
Дальнейшее рассмотрение указанного судебного спора приостановлено, до вступления в законную силу решения в другом админделе по заявлению "Приватбанка" к Суркисам "о повороте исполнения судебных решений". Последнее находится в производстве Окружного административного суда г. Киева. Напомним, в "Приватбанке" опровергли заявления адвоката братьев Суркисов о том, что якобы их средства не были "списаны", но и по сей день находятся на счетах банка. В финучреждении подчеркнули, что "Приватбанк" получил право на депозитные средства Суркисов в обмен на акции банка нового выпуска. Что и произошло в рамках процедуры bail-in, примененной к Суркисам как к связанным с бывшими владельцами "Привата" лицам.
Факт своей связи с бывшими владельцами "Привата" Суркисы не смогли опровергнуть ни в одном суде, а процедура bail-in была признана законной Верховным Судом Украины, а также Банком Англии.
Кроме того, факт своей "связи" с экс-акционерами банка Суркисы признали самостоятельно во время иска в Лондонский суд, который, кстати, тоже завершился для олигархов безуспешно.
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ОН даст ему сына от Сары «и произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё». Обещание дать Аврааму и Саре сына, было сопряжено с переименованием Авраама и Сары (прежде Аврам и Сарай) и заключением с Авраамом завета. По традиции, Сара родила Ицхака в возрасте 90 лет, а умерла она в возрасте 127 лет.
Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
Джерело: https://censor.net/ua/n32
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Зелений Кулєба працює проти України, на користь шакалів суркісів.
свято наближається!!!
Или клоуны друзей не сажают?