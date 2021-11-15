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Новини Політика України
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Суркіс (150) Приватбанк (691)

Суркіс заборгував Приватбанку сотні мільйонів гривень і не платить, - суд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суркіс заборгував Приватбанку сотні мільйонів гривень і не платить, - суд

Приватбанк у судовому порядку намагається стягнути з родини Суркісів мільйонні борги перед банком, які накопичилися ще починаючи з 2013-2014 року.

  Йдеться про майже 36,5 млн грн за одним позовом та про понад 153 млн грн за іншим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ухвалу Голосіївського райсуду від 15 вересня поточного року.

 Головний відповідач за позовом "Привату", згідно з Ухвалою, - Ігор Суркіс. Він винен кошти за кредитними договорами, зокрема: "...за договором SAMDN03000169539042 від 19.06.2014 р. про відкриття та обслуговування карткового рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 32 980 251,41 грн., - договором SAMDN0300178208316 від 21.07.2014 р. про відкриття та обслуговування карткового рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 945 505,57 грн., - договором SAMDN03000099300056 від 25.07.2013 р. про відкриття та обслуговування карткового рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 2 501 502,86 грн", - йдеться в Ухвалі.

Суркіс просив суд про зменшення позовних вимог до нього. А також, аби не сплачувати боргів, подавав проти Приватбанку зустрічні позови. В цілому, вимоги банку до Суркіса за кредитними договорами становили понад 153 млн грн, а вимоги Суркіса до банку становили 151 млн грн, 72,3 тис. доларів та майже 6,8 тис. євро. Розміри вимог Суркісів до "Привату" були визначені постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.05.2017 та ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 06.11.2017 у справі №826/20221/16. Однак, "Постановою Великої Палати Верховного Суду від 15 червня 2020 року у справі № 826/20221/16 постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2017 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06 листопада 2017 року було скасовано". А провадження у даній справі закрито. Тому, взаємозарахунку фінансових претензій сторін не відбулося, і винним банку як і раніше залишається Суркіс.

Подальший розгляд вказаного судового спору на разі призупинено, до набрання законної сили рішення в іншій адмінсправі за заявою "Приватбанку" до Суркісів "про поворот виконання судових рішень". Остання нині перебуває у провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва. Нагадаємо, у Приватбанку спростували заяви адвоката братів Суркісів про те, що нібито їхні кошти не були "списані", а й донині буцімто перебувають на рахунках банку. У фінустанові наголосили, що Приватбанк отримав право на депозитні кошти Суркісів в обмін на акції банку нового випуску. Що власне і відбулося в рамках процедурою bail-in, застосованої до Суркісів як до пов’язаних із колишніми власниками "Привату" осіб.

Факт своєї пов'язаності з колишніми власниками "Привату" Суркіси не змогли спростувати у жодному суді, а процедура bail-in була визнана законною Верховним Судом України, а також Банком Англії.

 Крім того, факт своєї "пов'язаності" з ексакціонерами банку Суркіси визнали самостійно під час позову до Лондонського суду, який, до речі, теж завершився для олігархів безуспішно. 
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Топ коментарі
+15
Это друзья лейтенанта Бакланова...
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15.11.2021 10:57
+9
Справа Приватбанку: Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса.
Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
Джерело: https://censor.net/ua/n32
89773
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15.11.2021 11:06
+8
Ця жидовня сце кров з України вже багато років.
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15.11.2021 11:04
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Это друзья лейтенанта Бакланова...
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15.11.2021 10:57 Відповісти
Всім кому винен-пробачив...
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15.11.2021 10:57 Відповісти
Борьба с олигархами во всей красе
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15.11.2021 11:04 Відповісти
Ця жидовня сце кров з України вже багато років.
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15.11.2021 11:04 Відповісти
Фамилия Суркис принадлежит к так называемым «матронимическим» еврейским фамилиям, образованным от личных женских имен, произошла от женского идишского имени Сурке, которое является формой танахического имени Сара.
ОН даст ему сына от Сары «и произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё». Обещание дать Аврааму и Саре сына, было сопряжено с переименованием Авраама и Сары (прежде Аврам и Сарай) и заключением с Авраамом завета. По традиции, Сара родила Ицхака в возрасте 90 лет, а умерла она в возрасте 127 лет.
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15.11.2021 11:59 Відповісти
Справа Приватбанку: Порошенко і Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса.
Він також зауважив, що співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 мільйонів доларів плюс відсотки довелося б з бюджету України. Формально кажучи, відмова від імунітету має наслідки, що держава повністю приймає в іноземному суді на себе відповідальність за дії конкретних посадових осіб", - пояснив Новіков.
Джерело: https://censor.net/ua/n32
89773
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15.11.2021 11:06 Відповісти
"співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційного листа про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом..."

Зелений Кулєба працює проти України, на користь шакалів суркісів.
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15.11.2021 11:12 Відповісти
На бандформування коломойського.
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15.11.2021 11:18 Відповісти
Це і є приклад прямоі бездіяльності влади та ВРУ (боротьби) з олігархами!!
свято наближається!!!
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15.11.2021 11:11 Відповісти
Тогда курс лолара бил 8 а сейчас 27 а где перерасчет
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15.11.2021 11:11 Відповісти
дааа... колпашат обрезаные Украину и в хвост и в гриву
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15.11.2021 11:50 Відповісти
позичте мені 150 млн дол. я віддам, чесно.
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15.11.2021 11:15 Відповісти
Борцун с олигархами из Изогнутого Бивня некто Вофка Зелёнкин, что то молчит по этому поводу.
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15.11.2021 11:25 Відповісти
Зеля, а что тут так нельзя как с Леросом, на следующий день подозрение и в изолятор к Баканову?

Или клоуны друзей не сажают?
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15.11.2021 11:26 Відповісти
Суркис должен .-Своим - всё, чужим - закон. /Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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15.11.2021 11:27 Відповісти
Не за что будет одноногих инвалидов в Динамо покупать.
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15.11.2021 11:28 Відповісти
Зеля всем олигархам долги прощает. А Приватбанку вместо Суркисов не заплатил...
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15.11.2021 11:33 Відповісти
тут за 50 грн. просрочки телефон выносят постоянными дурными звонками. А шо ж Суркису не звонят, уроды?
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15.11.2021 11:34 Відповісти
та да))) целая армия коллекторов и ссуться сунуться, это не по людям в квартиры ломиться, там пристрелят на подходе к дворцу.
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15.11.2021 12:49 Відповісти
Так игорьвалерич вроде уже отсудил Приват себе... Судьей была дочка рыга-бандита джарты... Дней 10-12 назад...
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15.11.2021 11:35 Відповісти
бандюганы из 90-х привыкли жить на широкую ногу ... к сожалению у нас с ними по настоящему борется только подразделение КОВИД
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15.11.2021 11:53 Відповісти
Ждут когда опять власть поменяется.
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15.11.2021 12:41 Відповісти
Чтовы все возитесь с этими жидами -ворюгами Суркисами!! Конвисковать у них параходы, самолёты, футбольный клуб Облэнерго и т.д.!!Что у них мало имущества в Украине!!! Чем занимается эта прокурорша.НАБУ. САП, СБУ и Прочие бездельники??
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15.11.2021 13:26 Відповісти
ну, а шо же вы хотели... правильные ПОЦаны долги не отдают.
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15.11.2021 17:00 Відповісти
 
 