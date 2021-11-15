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Нехватка молодых кадров рабочих специальностей влияет на инвестиционную привлекательность Украины, - представители бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нехватка молодых кадров рабочих специальностей влияет на инвестиционную привлекательность Украины, - представители бизнеса

Без популяризации технического образования, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления обучающих программ уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь.

Недостаточная популярность инженерно-технических специальностей и профессионально-технического образования среди украинских абитуриентов, которая приводит к нехватке молодых квалифицированных кадров на промышленных предприятиях, влияет на инвестиционную привлекательность Украины.

Как сообщается в материале УНИАН, по словам председателя правления предприятия "Ривноазот" Михаила Заблуды, без популяризации технического образования среди населения, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления учебных программ в соответствии с новыми потребностями бизнеса, уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь, упадет уровень квалификации работников. А это повлечет за собой невозможность прихода в страну высокотехнологичных производств.

"Когда инвестор принимает решение вкладывать в какую-то страну или нет, то он смотрит не только на инвестиционный климат, инфраструктуру, верховенство права. Он смотрит на людей, на кадры, которые смогут реализовать инвестиционный проект. Если таких людей нет – он не будет вкладываться в проект. По большому счету, наличие высококвалифицированных кадров – это важная часть инвестиционной привлекательности страны. Для предприятия наличие высоко квалифицированных кадров, хорошей команды – это часть капитализации предприятия. Поэтому инвестировать в кадры, в систему образования для предприятия – выгодно", – сказал Заблуда.

Кроме того, как отмечают представители бизнеса, Министерству образования следует наладить работу с Министерством экономики для более эффективной подготовки трудовых ресурсов.

"Необходимо готовить такое количество специалистов и по таким специальностям, которые действительно востребованы экономикой. Уверен, что количество бюджетных мест именно по техническим специальностям, которые сейчас особо востребованы, должно расти", - считает председатель правления "Северодонецкого Объединения Азот" - одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине - Леонид Бугаев.

Кроме того, как отмечают эксперты в сфере образования, бизнесу необходимо также участвовать в процессе привлечения и подготовки специалистов: проводить просветительскую работу, рассказывая школьникам о преимуществах работы в их компаниях, устраивать дни открытых дверей и приглашать студентов к себе на практику, составлять программы сотрудничества с профтехучилищами, а также регулярно устраивать курсы повышения квалификации для своих сотрудников.

В противном случае, ряд промпредприятий в Украине рискуют оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения своих коллективов. Как отмечают руководители крупнейших отечественных предприятий в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, а также в химической, оборонной сферах и химической промышленности, из-за нехватки квалифицированных молодых кадров и массовой миграции талантливой молодежи за границу, количество пенсионеров в трудовых коллективах их компаний растет в геометрической прогрессии, а средний возраст сотрудников уже сегодня часто превышает 40-50 лет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Будуть платити гідну зарплатню - буде стимул у молоді закінчувати виші та працевлаштовуватись. Все інше пусті теревені.
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15.11.2021 13:24
+13
Ага. 5 лет учиться в универе чтобы потом на базаре торговать или в Польшу на клубнику уехать. И про какие инвестиции вы мечтаете в стране с бешенными налогами и ценами. Вы хоть бы промониторили быстро развивающиеся страны которые для привлечения инвестиций и рабочей сили снижают налоги до минимума менее 3%. В результате в стране происходит економический прорыв. Вы же только что родившегося теленка уже давите за сиськи пытаясь надоить два ведра молока
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15.11.2021 13:27
+8
Толковому слюсарю чи зварювальникові платити потрібно толкову зарплатню. Власне як і будь якому толковому спеціалісту.
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15.11.2021 13:37
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Будуть платити гідну зарплатню - буде стимул у молоді закінчувати виші та працевлаштовуватись. Все інше пусті теревені.
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15.11.2021 13:24 Ответить
відновіть пту чи коледжі як ви там їх назвете. Іза три роки будете мати професійних робітників
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15.11.2021 13:25 Ответить
А з чого Ви взяли, що їх немає? Вони є у кожному місті.
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15.11.2021 13:35 Ответить
вони є навіть біля мене аж 3 штуки, але учнів немає, гуртожитки роздали під квартири
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15.11.2021 13:45 Ответить
Спрос рождает предложение,
если сбор клубники в ЕС оплачивается больше чем висококваліфікований рабочий в Украине, то выбор молодежи очивиден по этому пту чи коледжі и дальше будут пустыми смысл их плодить если работодатель в Украине с высокотехнологичным предприятием не может конкурировать с "клубничным" предприятием ЕС?
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15.11.2021 15:01 Ответить
Ага. 5 лет учиться в универе чтобы потом на базаре торговать или в Польшу на клубнику уехать. И про какие инвестиции вы мечтаете в стране с бешенными налогами и ценами. Вы хоть бы промониторили быстро развивающиеся страны которые для привлечения инвестиций и рабочей сили снижают налоги до минимума менее 3%. В результате в стране происходит економический прорыв. Вы же только что родившегося теленка уже давите за сиськи пытаясь надоить два ведра молока
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15.11.2021 13:27 Ответить
Зараз всі хочуть бути юристами та іншими менеджерами, а толкового слюсара чи зварювальника хрен знайдеш.
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15.11.2021 13:28 Ответить
Толковому слюсарю чи зварювальникові платити потрібно толкову зарплатню. Власне як і будь якому толковому спеціалісту.
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15.11.2021 13:37 Ответить
Щоб стати толковим потрібно пропрацювати років 10 по цій спеціальності.
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15.11.2021 13:50 Ответить
Толковым станешь, это правда, но зарплата у нас толковой, на данный момент - никогда.
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15.11.2021 14:29 Ответить
Бред.
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15.11.2021 14:35 Ответить
Зварювальник стає кваліфікованим років через 10.
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15.11.2021 14:40 Ответить
Ерунду говорите.
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15.11.2021 14:45 Ответить
Даже тем кто непрерывно работает, устраивают регулярные проверки квалификации. Даже просто выйдя с отпуска или больничного, сварщик некоторое время варит хуже. (имею в виду тех сварщиков что варят узлы под давлением, на проверку рентгеном и лабораторией)
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15.11.2021 18:03 Ответить
Ну вот. А если 10 лет арматуру варил - опа, и уже квалифицированный....
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15.11.2021 18:14 Ответить
В Украине зп 400 евро, в Западной Европе 2-3 тыс. евро, чувствуете разницу, и кто квалифицированный будет за копейки работать в Украине
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15.11.2021 13:28 Ответить
Короче в брак не надо ,только гей парьі.(краткий перевод статьи для лахтьі)
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15.11.2021 13:33 Ответить
У нас принцип начисления зарплаты......
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15.11.2021 13:44 Ответить
так ви платіть по 300-400 евро ....- і молодих спеціалістів із України в ЕС та по всьому світу буде щн більше ...
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15.11.2021 13:44 Ответить
ГДЕ ИМ РАБОТАТЬ!? за копейки вы хрен загоните кого работать, они отучатся и если сголовой поедут в ЕС рабоатть!! как бы вы не популезировали.. пилять и почему у влади всегда одни идиоты!? Молодые люди не дураки, они видят и понимают , что в нашей стране кто не работате (депутаты, судьи, менты высших рангов, налоговая и т.п.) тот и ест! А кто пашет как папо карло тот голый и босый! так что засуньте себе в одно место ваши планы с таким подходом!
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15.11.2021 13:45 Ответить
Кроме польш, словакий или стран балтий они никому нахер не нужны в ес
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15.11.2021 14:31 Ответить
Ну почему же.. мой кум прекрасно работает в Германии, стройки... а этого мало то что вы перечислили? куда поди больше з/п чем в украине!?
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15.11.2021 14:36 Ответить
Нужны везде (если с головой).
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15.11.2021 14:37 Ответить
да люди валят просто даже ради спокойной , увереной в завтрешнем дне жизни!! Они даже не за миллионами едут туда, а прсто жить нормально сейчас и сегодня, а не слушать , что завтра уже будем жить нормально.... У меня ребенок учится в Польше университет просто бомбезный, образование шикарное, условия ну просто .. и поверьте образование там обходится гораздо дешевле чем в наших обшарпаных, обрыганых шевченко и попалвских... по сравнение в универом в Польше наши лучшие универы это рыгаловка, коррумпированая рыгаловка!
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15.11.2021 15:11 Ответить
Зачем Украине собственные технологии? Проще купить чужое. Да и жить пока живется.
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15.11.2021 13:45 Ответить
Это вам не силиконовая долина
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15.11.2021 13:46 Ответить
Представители бизнеса попилили все, что можно !!! Накупили себе недвижимости , яхт , домов - да насрать им теперь на все с большой горы!!!!!
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15.11.2021 13:48 Ответить
поручите решить эту проблему няням... ну, тем, инвездиционным...
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15.11.2021 13:48 Ответить
Три десятка лет власть имущим требовались всякие манеры, юристы и прочие экономисты с врачами, а тут опаньки, проснулись.
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15.11.2021 13:49 Ответить
За 400 долларов даже африканцы не будут работать, что вы от молодежи хотите?
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15.11.2021 13:52 Ответить
Питання підготовки кадрів за робочими спеціальностями лежить на бізнес групах,а не на державі.
Бізнес повинен організувати навчання спеціалістів і забезпечувати їх робочими місцями.
Але тут постає питання у вкладенні грошей у профтехнічну освіту, бізнес цього не бажає робити тому що якщо вони візьмуть на себе підготовку спеціалістів вони повинні будуть платити реальні гроші щоби уникнути текучості кадрів.
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15.11.2021 13:53 Ответить
Как можно выживать за 10-20 000 грн в месяц? А на производствах в Украине больше и не платят.
******
Я финансист. Преимущественно, в промышленных секторах. Ставлю упр. учет, делаю фин. модели - через мои руки прошли сотни предприятий. И тысячи разноплановых финансовых моделей.
******
Так вот. Преимущественно, издержки на ФЗП некритично влияют на общие показатели эффективности бизнеса. Плати людям не по 500 евро, а по 1500 - от этого все изменится лишь слегка, некритично.
Критично - это то, что есть в бестолковках топ-менеджмента. Это оборачиваемость денег. Длительность финансовых циклов. Это объемы производства / продаж. Это переменные прямые издержки.
Это влияет.
А не ФЗП.
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15.11.2021 13:53 Ответить
Весьма спорно утверждение. Обычно ФОТ - это самая большая часть накладных расходов и работодатель старается экономить в первую очередь на нём.
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15.11.2021 14:28 Ответить
В накладных (прямых) расходах только сдельная часть заработной платы. Основная часть идет статьей условно постоянных.
Мы говорим о постоянной части.
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15.11.2021 14:34 Ответить
знаю я таких фінансистів. Колись працював на будівництві так одна курка-главбух розповідала що не начислить більше аніж сама отримує(на 2005 рік це 500 баксів), хоча ми з напарником ********* по 10 годин 6 днів і виробляли на 1.5кілобаксів кожен. "Добре" що на посередника працювали, він на нашу бригаду записував 8 чоловік.
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15.11.2021 15:01 Ответить
Переведите всех на дистанционку,не тяните за уши дурней и вас будут рук и идиотов предостаточно. Но они всё-равно уедут ...
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15.11.2021 13:54 Ответить
Мой племянник уже 3 года работает в Польше на фабрике официально. Сдал экзамены по знанию польского языка - назначили начальником участка с хорошим повышением зарплаты. Предприятие оплачивает 50% за аренду квартиры, отчисляет в Пенсионный фонд и соцобеспечение. Если работаешь хорошо - отношение очень хорошее. Уже успел съездить на отдых в Германию, Чехию, Словакию.
В Украине работал неофициально за копейки, без пенсионных отчислений и без будущего.
Боюсь, что он уже не захочет возвращаться в Украину.
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15.11.2021 13:58 Ответить
Открою тебе большой секрет, но в Германии особо нечего смотреть, как и в словакии. В чехии кроме праги и чеськи крумова тоже отдых так себе
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15.11.2021 14:29 Ответить
А почему "боюсь"? При описанных тобою вводных, возвращение этого человека назад в Украину означает для него беду. Я бы порадовался и немного позавидовал белой завистью настойчивости, благодаря которой он нашёл хорошее место для себя, где его ценят.
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15.11.2021 14:34 Ответить
Волшебное слово "зарплата". Остальное - демагогия.
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15.11.2021 14:23 Ответить
Сажите пожалуста чем может привлекать инвесторов страна из пещенными зарплатами где не возможно найти квалифицированых специалистов рабочих специальностей?Не обманивайте народ и не занимайтесь самодурством.
Ведь инвесторов именно и интересуют специалисты работающие за копейки.Ведь миенно из-за этого,не помню какая фирма,перенесла свое производство из Кореи во Вьетнам.
А в Украине те кто знает ценц своим рукам и уму уже давно работают за бугром и их даже дешевыми бананами сюда не заманиш.
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15.11.2021 14:27 Ответить
Сейчас 30% валютной выручки стране дает it. Нахера 3-5 лет горбатится в техникуме-вузе, если за год самообразования/курсов можно стартовать с зп в $500+. И за два года выйти на зп в $1500-2000 тут в Украине. Правда, для этого нужны мозги. А мозги в нашей стране - это розкошь, ведь проще поехать мыть сортиры в польше или херачить по 6 дней в неделю на чешском заводе за $600-800 и жить в подвале с десятью другими "неграми", зато не в Украине, зато вечером можно в бедренке затарится пивом и бухать целый вечер не думая о будущем.
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15.11.2021 14:27 Ответить
у вас странный взгляд на it. там таких как вы написали много, и большая часть - раздутых собвственным чсв неучей.
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15.11.2021 15:11 Ответить
за два года на 2к вы не выйдете.
Это надо спать, работать и есть за компом все время что за 2 года на это выйти.
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15.11.2021 15:12 Ответить
це ж треба - середній вік 40-50 років? А скільки десятиліть була практика невиплати зарплат, роками тримали на мінімальних розрядах, 35 років це вирок - в кращому випадку охоронцем. А тепер гοндони беньки розлупили.
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15.11.2021 14:55 Ответить
Відсутність перспективи на придбання власного житла,
туманна та далека перспектива на придбання розмитненої бляхи після декількох років "з затянутим паском",
60% мізерної зарплати іде на податки ПДФО+ЄСВ+ПДВ + еквайрінг з лютим процентом,
скотські умови праці, відсутність класних наставників на виробництві бо ті вже давно поз'******** на шабашки чи до ЄС на заробітки,
щоденно якийсь підар давить людей тачкою на яку ти зможеш заробити за половину трудового шляху - і підар успішно відкупається,
інші підари розказують тобі що в тебе надто багато святкових днів - от в умериці там взагалі не відпочивають(да-да, звісно), масса "чорних" роботодавців,
а ті що "білі" видушують з тебе "заяву по власному бажанню" без числа,
повна відсутність перспектив на пенсійне забезпечення - догодуй пєнсів які ще з лєніним брьовна тягали, а сам пішов на ***...

Ну да...діло ж тільки в ПТУ та в "загубленому поколінні".
Може досить своїх ********* за кошт рабів відправляти на навчання та ПМЖ до Канади, ОАЕ, Британії, США, прости Боже Польщі, Франції?
Може хата на 400 квадратів на сім'ю з трьох чоловік - то занадто?
Може власний породистий скакун у подарунок школяреві - то через чур, зважаючи на те що працівники живуть від зп до "манівео" та "готівочки-********"?
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15.11.2021 15:20 Ответить
Месяц назад был в Нидерландах. Общался с местными, при зарплате 3000 ойро, они даже в перспективе не могут себе позволить купить обычную квартирку 50 квадратов ведь цена ее 600 тыс евро
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15.11.2021 19:52 Ответить
Це все брехня про інвестиції. У держави південносхідної Азії вони йдуть мільярдами незважаючи на те що там половина робітників хрестик замість підпису ставить. А потім нас завалюють цілком технічним і технологічним продуктом. А в нас вже залізничні зерновози, коробки на колесах по суті, вважаються за великі досяжнення. Запланували ціліх 50 коробок зібрать.За рік. Тьфу на вас.
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15.11.2021 15:20 Ответить
Ааа!, "клубничная" промышленность ЕС хоронит промышленные предприятия Украины
придется головам правління підприємств самим работать на своих предприятиях из-за своего бездумного 30-летнего использования человеческого ресурса в Украине, всему приходит конец рано или поздно.
Не можете конкурировать в "клубничными" полями ЕС то прямая вам дорога к закрытию.
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15.11.2021 15:26 Ответить
Нехай бізнес своїх дітей відправляє в ПТУ. Там все приваблево, робота від сходу до заходу, шкідливі умови праці, ніякої перспективи, пенсія у 65 років, і повна залежність від роботодавця. Я з дитинства мріяв про таке тому і пішов у школу міліції.
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15.11.2021 16:12 Ответить
Я понял так:
Нашему бизнесу нужен умный, высоко квалифицированный работник , но
чтобы он был одновременно и дураком, работающим за бесплатно.
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15.11.2021 16:14 Ответить
В Украине сплошные экономисты,юристы и всякая нечисть которая не знает что такое гаечный ключ или починить водопровод.И все они тех кто занимается обустройством их жизнедеятельности и конфорта считают уродами и низшей рассой.Так откуда в стране возьмутся рабочие специальности если им и платят как юродивым.
Пркажите мне токаря,сварщика или слесаря который ездит на крутом автомобиле или питается не више чем в забегаловке или в блюварне-стольвой.
Как срать так есть кому а как пробить унитаз так это должны делать отбросы по мнеию серущих.
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15.11.2021 16:34 Ответить
Согласен с переизбытком юристоэкономистов. Но скажите, разве инженер на прокатном стане у нас зарабатывает в тысячах уе? Разговор о всеобщей низкой оплате труда и стремлении государства внедрить европейские цены на товары и услуги. А по поводу подготовки кадров для фабрик заводов для этого не нужны годы. Ранее в совке учили по три года на токаря, тракториста, сантехника и прочее. Почему этого не было нигде в мире больше. Двух-трех недельные курсы и вперед. А сейчас при современнм уровне автоматики от токаря требуется по большому счету заготовку в станок закрепить и нажать на пиктограмму. Достойная зарплата и завтра в стране почвятся сотни тысяч сварщиков и сборщиков.
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15.11.2021 16:52 Ответить
Отчаси согласен.Но почему человек стоящий всю смену у станка получает в разы меньше чем тот кто сидит в офисе,к примеру в отделе снабжения,и всегда поставляет не то потому что это дешевле.
Моежены дед при австро-венгрии обучался 5 лет на обыкновенного слесаря а 7 лет учили на механика.
Возможно унас поетому ничего толкового нету потому что на приобретение рабочей специальности тратят всего 2-3 месяца.
А австро-венгерское оборудование даже при рукожопых слесаряй по сей день служит исправно.Правда утратило товарный вид из-за рукожопых слесарей-недокулибиных
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15.11.2021 17:04 Ответить
Достойная зарплата и завтра в стране почвятся сотни тысяч сварщиков и сборщиков.

Сварщики - не подходящий пример. Им надо очень много навыка. У меня на заводе им раз в пол года устраивают экзамены. Заставляют варить образцы на проверку в лаборатории. Даже те кто по 30 лет отработал - нервничают.

А вот оператор станка с ЧПУ - вполне. Мой начальник, после 10 минут обьяснения, сам стоял за моим станком, когда ему понадобилась шабашка. (правда пришлось ему станок настроить и написать программу).
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15.11.2021 17:53 Ответить
Податки треба поступово знижувати для підприємств.
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15.11.2021 16:48 Ответить
В каїні просто нема стабільності,бюджетні дири латають не розвитком виробництва а придупують все нові і нові податки що приводить до закриття підприємств,А на тих хто залишається ще нп плаву придумують нові податки.
При такій не стабільності ні один інвестор в Україну не прийде тільки шахраї одноденки.
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15.11.2021 17:13 Ответить
если в стране идиотов считают,что вы нам платите то
мы считаем ,что мы вам работаем.Вот так то дурики.
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15.11.2021 17:15 Ответить
Современное технологичное производство нуждается не в массе рабочих, а в некотором количестве грамотных, тщательно обученных инженеров, пусть и на "рабочих" должностях. Им следует платить адекватную зарплату, за которую они смогут пристойно жить и повышать свою квалификацию курсами и тренингами.
Иное дело, что организовать такое производство у нас проблемно. Откаты за все мыслимое и немыслимое, налоги, непредсказуемые и нелогичные законы сводят целесообразность на нет.

Трудоемкое малотехнологичное производство требует дешевой рабочей силы, но выжить ей за такую зарплату с такими ценами невозможно. Не хватает еще налога с безработных как с работающих по-среднему. Черный юмор.
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15.11.2021 23:58 Ответить
40-50 років... А 60-80 не хотите? 40-50 это уже поколение манагеров и айтишников, и на заводах почти не встречается. Они ещё заканчивали в 90-е какие-то техникумы- институты, но работать по специальности было уже негде.
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16.11.2021 01:26 Ответить
Корить людей за то что с помощью своего труда они хотят жить хорошо?

Работайте там где выгодно. А работодатели пусть приглашают сантехников с Германии
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16.11.2021 07:57 Ответить
 
 