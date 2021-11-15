Нехватка молодых кадров рабочих специальностей влияет на инвестиционную привлекательность Украины, - представители бизнеса
Новости Цензор.НЕТ Общество
Без популяризации технического образования, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления обучающих программ уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь.
Недостаточная популярность инженерно-технических специальностей и профессионально-технического образования среди украинских абитуриентов, которая приводит к нехватке молодых квалифицированных кадров на промышленных предприятиях, влияет на инвестиционную привлекательность Украины.
Как сообщается в материале УНИАН, по словам председателя правления предприятия "Ривноазот" Михаила Заблуды, без популяризации технического образования среди населения, мониторинга трудоустройства выпускников и регулярного обновления учебных программ в соответствии с новыми потребностями бизнеса, уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь, упадет уровень квалификации работников. А это повлечет за собой невозможность прихода в страну высокотехнологичных производств.
"Когда инвестор принимает решение вкладывать в какую-то страну или нет, то он смотрит не только на инвестиционный климат, инфраструктуру, верховенство права. Он смотрит на людей, на кадры, которые смогут реализовать инвестиционный проект. Если таких людей нет – он не будет вкладываться в проект. По большому счету, наличие высококвалифицированных кадров – это важная часть инвестиционной привлекательности страны. Для предприятия наличие высоко квалифицированных кадров, хорошей команды – это часть капитализации предприятия. Поэтому инвестировать в кадры, в систему образования для предприятия – выгодно", – сказал Заблуда.
Кроме того, как отмечают представители бизнеса, Министерству образования следует наладить работу с Министерством экономики для более эффективной подготовки трудовых ресурсов.
"Необходимо готовить такое количество специалистов и по таким специальностям, которые действительно востребованы экономикой. Уверен, что количество бюджетных мест именно по техническим специальностям, которые сейчас особо востребованы, должно расти", - считает председатель правления "Северодонецкого Объединения Азот" - одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине - Леонид Бугаев.
Кроме того, как отмечают эксперты в сфере образования, бизнесу необходимо также участвовать в процессе привлечения и подготовки специалистов: проводить просветительскую работу, рассказывая школьникам о преимуществах работы в их компаниях, устраивать дни открытых дверей и приглашать студентов к себе на практику, составлять программы сотрудничества с профтехучилищами, а также регулярно устраивать курсы повышения квалификации для своих сотрудников.
В противном случае, ряд промпредприятий в Украине рискуют оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения своих коллективов. Как отмечают руководители крупнейших отечественных предприятий в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, а также в химической, оборонной сферах и химической промышленности, из-за нехватки квалифицированных молодых кадров и массовой миграции талантливой молодежи за границу, количество пенсионеров в трудовых коллективах их компаний растет в геометрической прогрессии, а средний возраст сотрудников уже сегодня часто превышает 40-50 лет.
Пожалуйста, подождите...
если сбор клубники в ЕС оплачивается больше чем висококваліфікований рабочий в Украине, то выбор молодежи очивиден по этому пту чи коледжі и дальше будут пустыми смысл их плодить если работодатель в Украине с высокотехнологичным предприятием не может конкурировать с "клубничным" предприятием ЕС?
Бізнес повинен організувати навчання спеціалістів і забезпечувати їх робочими місцями.
Але тут постає питання у вкладенні грошей у профтехнічну освіту, бізнес цього не бажає робити тому що якщо вони візьмуть на себе підготовку спеціалістів вони повинні будуть платити реальні гроші щоби уникнути текучості кадрів.
******
Я финансист. Преимущественно, в промышленных секторах. Ставлю упр. учет, делаю фин. модели - через мои руки прошли сотни предприятий. И тысячи разноплановых финансовых моделей.
******
Так вот. Преимущественно, издержки на ФЗП некритично влияют на общие показатели эффективности бизнеса. Плати людям не по 500 евро, а по 1500 - от этого все изменится лишь слегка, некритично.
Критично - это то, что есть в бестолковках топ-менеджмента. Это оборачиваемость денег. Длительность финансовых циклов. Это объемы производства / продаж. Это переменные прямые издержки.
Это влияет.
А не ФЗП.
Мы говорим о постоянной части.
В Украине работал неофициально за копейки, без пенсионных отчислений и без будущего.
Боюсь, что он уже не захочет возвращаться в Украину.
Ведь инвесторов именно и интересуют специалисты работающие за копейки.Ведь миенно из-за этого,не помню какая фирма,перенесла свое производство из Кореи во Вьетнам.
А в Украине те кто знает ценц своим рукам и уму уже давно работают за бугром и их даже дешевыми бананами сюда не заманиш.
Это надо спать, работать и есть за компом все время что за 2 года на это выйти.
туманна та далека перспектива на придбання розмитненої бляхи після декількох років "з затянутим паском",
60% мізерної зарплати іде на податки ПДФО+ЄСВ+ПДВ + еквайрінг з лютим процентом,
скотські умови праці, відсутність класних наставників на виробництві бо ті вже давно поз'******** на шабашки чи до ЄС на заробітки,
щоденно якийсь підар давить людей тачкою на яку ти зможеш заробити за половину трудового шляху - і підар успішно відкупається,
інші підари розказують тобі що в тебе надто багато святкових днів - от в умериці там взагалі не відпочивають(да-да, звісно), масса "чорних" роботодавців,
а ті що "білі" видушують з тебе "заяву по власному бажанню" без числа,
повна відсутність перспектив на пенсійне забезпечення - догодуй пєнсів які ще з лєніним брьовна тягали, а сам пішов на ***...
Ну да...діло ж тільки в ПТУ та в "загубленому поколінні".
Може досить своїх ********* за кошт рабів відправляти на навчання та ПМЖ до Канади, ОАЕ, Британії, США, прости Боже Польщі, Франції?
Може хата на 400 квадратів на сім'ю з трьох чоловік - то занадто?
Може власний породистий скакун у подарунок школяреві - то через чур, зважаючи на те що працівники живуть від зп до "манівео" та "готівочки-********"?
придется головам правління підприємств самим работать на своих предприятиях из-за своего бездумного 30-летнего использования человеческого ресурса в Украине, всему приходит конец рано или поздно.
Не можете конкурировать в "клубничными" полями ЕС то прямая вам дорога к закрытию.
Нашему бизнесу нужен умный, высоко квалифицированный работник , но
чтобы он был одновременно и дураком, работающим за бесплатно.
Пркажите мне токаря,сварщика или слесаря который ездит на крутом автомобиле или питается не више чем в забегаловке или в блюварне-стольвой.
Как срать так есть кому а как пробить унитаз так это должны делать отбросы по мнеию серущих.
Моежены дед при австро-венгрии обучался 5 лет на обыкновенного слесаря а 7 лет учили на механика.
Возможно унас поетому ничего толкового нету потому что на приобретение рабочей специальности тратят всего 2-3 месяца.
А австро-венгерское оборудование даже при рукожопых слесаряй по сей день служит исправно.Правда утратило товарный вид из-за рукожопых слесарей-недокулибиных
Сварщики - не подходящий пример. Им надо очень много навыка. У меня на заводе им раз в пол года устраивают экзамены. Заставляют варить образцы на проверку в лаборатории. Даже те кто по 30 лет отработал - нервничают.
А вот оператор станка с ЧПУ - вполне. Мой начальник, после 10 минут обьяснения, сам стоял за моим станком, когда ему понадобилась шабашка. (правда пришлось ему станок настроить и написать программу).
При такій не стабільності ні один інвестор в Україну не прийде тільки шахраї одноденки.
мы считаем ,что мы вам работаем.Вот так то дурики.
Иное дело, что организовать такое производство у нас проблемно. Откаты за все мыслимое и немыслимое, налоги, непредсказуемые и нелогичные законы сводят целесообразность на нет.
Трудоемкое малотехнологичное производство требует дешевой рабочей силы, но выжить ей за такую зарплату с такими ценами невозможно. Не хватает еще налога с безработных как с работающих по-среднему. Черный юмор.
Работайте там где выгодно. А работодатели пусть приглашают сантехников с Германии