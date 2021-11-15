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Ситуация с COVID-19 стабилизируется вторую неделю подряд, - совещание у Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ситуация с COVID-19 стабилизируется вторую неделю подряд, - совещание у Зеленского

В Украине за последние две недели снижаются основные негативные показатели распространения коронавирусной инфекции.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошлую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Между тем, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – только за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн. прививок.

Кроме того, Зеленский обратился в Национальную полицию Украины и Министерство инфраструктуры в связи с подделками ПЦР-тестов и сертификатов по вакцинации туристическими операторами.

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Топ комментарии
+10
700-800 смертей кожен день стабільно, це називається стабільністтю, чемпіони недороблені.
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15.11.2021 16:36
+8
Встранах с вакцинацией больше 50% населения смертность исчисляется десятками, в стране сказочных ********* тысячами.

Конечно осень виновата.
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15.11.2021 16:37
+6
Так если постоянно второе, это же и есть стабилизация.
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15.11.2021 16:51
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Правила форума Совет форумчан
Стабілізєц називається.
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15.11.2021 16:39 Ответить
Полный. Второе место по общему количеству смертей и первое по смертям на миллион населения.

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15.11.2021 17:38 Ответить
Всё вакцинация животворящая! Плюс холопы по домам сидят.
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15.11.2021 16:34 Ответить
Вот и все....теперь ждем до весны....весной опять будет всплеск....
А то вакцинация...вакцинация....сезон все определяет...
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15.11.2021 16:34 Ответить
Встранах с вакцинацией больше 50% населения смертность исчисляется десятками, в стране сказочных ********* тысячами.

Конечно осень виновата.
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15.11.2021 16:37 Ответить
В странах с вакцинацией и медицина видимо получше, не?
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15.11.2021 16:41 Ответить
О!!! Новая отмазка.

Не видишь никакой странной закономерности в том, что в странах, где меньше дегенератов, все "получше"?
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15.11.2021 16:43 Ответить
Это не отмазка...это факт...
В Израиле нехватка обученного персонала для ЭКМО...
А у нас это ЭКМО....врачи в живую не видеи...
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15.11.2021 16:48 Ответить
Это именно что отмазка *********.

Потому что еще год назад смертность от ковида в этих же странах тоже исчислялась тысячами.

В 2020 года жители ФРГ чаще всего умирали от последствий болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. А коронавирус стал основной причиной смерти почти 40 тысяч человек.

Причем, если бы долбоебы умели в гугл, а не только в дрочку, то могли бы легко убедиться в этом сами.
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15.11.2021 16:54 Ответить
Та да...от те которые не умеют читать...то бишь такие как ты...они и не в состоянии понять...что методы лечения изменились....на основании накопленного за 2020 год опыта... лекарства изменились..
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15.11.2021 17:01 Ответить
Ага. Тайные рептилоиды завезли в этом году в Германию новую медицину.
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15.11.2021 17:03 Ответить
Нет...все гораздо проще...
За время эпидемии были опробованы различные варианты лечения...выбраны лучшие...что в сумме с немецкой медициной ..с оснащением больниц дало результат...
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15.11.2021 17:11 Ответить
Вам упоротым вакциной факты давать не имеет смысла...ни какого..
Поэтому только реплики...только фразы...
Причина проста...факты удалит модератор...и на ветке останется только ваш бред...
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15.11.2021 17:21 Ответить
Вот ведь странно.

Министр здравоохранения ФРГ говорит, что смертность от Ковида в Германии упала из-за вакцинации, а говорящая жопа на форуме говорит, что из-а небывалого взлета медицины.

Прям не знаю, кому верить.
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15.11.2021 19:47 Ответить
Фи, чуть што, сразу на грубость скатываемся. Вакцинирован небось? Дважды?

Да, факт есть факт, медицина там получше и охват тестами тоже огого.
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15.11.2021 16:54 Ответить
Моршин.
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15.11.2021 17:16 Ответить
Смертность она в большей степени зависит от уровня и качества мед.системы...
Можно тоннами закачивать в пораженные на 90 процентов легкие кислород с помощью ИВИ...и человек умрет...
А можно использовать аппарат ЭКМО....и человек будет жить...
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15.11.2021 16:46 Ответить
...будет жить... с вероятностью процентов 55-60...
Вы лучше мокроту из легких отхаркайте, легче станет..
а то лежат на спине, как те бухие что заснули да задохнулись, когда стошнило и в легкие попало... это не дело...
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15.11.2021 17:35 Ответить
Еще с неделю-две...а потом будет в районе 50-ти...
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15.11.2021 16:36 Ответить
это уже плато или еще адженда?
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15.11.2021 16:36 Ответить
700-800 смертей кожен день стабільно, це називається стабільністтю, чемпіони недороблені.
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15.11.2021 16:36 Ответить
Есть и другие данные, официальные... Но Вы можете и 800 называть, кто нас, украинцев, считает-то?

Міністерство охорони здоров'я України



За добу 14 листопада в Україні:
зафіксовано 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 764, медпрацівників - 132);
97 373 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані - 56 290 людей.

Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 798 осіб;
летальних випадків - 442;
одужало - 11 219 осіб.
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15.11.2021 17:39 Ответить
У нас аж у вівторок -реалпоказник (на понеділок,нуу вихідні у всіх же)
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15.11.2021 19:17 Ответить
ага, конечно...
реал немного другой
смотря что брать за реал
или был грипп и застрелили - то виноват грипп конечно
или по другому считать
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15.11.2021 19:42 Ответить
зебилы вымирают, потому и рейтиг зеосла падает
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15.11.2021 17:51 Ответить
Та у них все завжди офігенно.
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15.11.2021 16:37 Ответить
Друге місце в світі за випадками смертності це стабілізація???
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15.11.2021 16:42 Ответить
Так если постоянно второе, это же и есть стабилизация.
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15.11.2021 16:51 Ответить
2 недели второе место
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15.11.2021 17:57 Ответить
Сществует множество вариантов распределений, с плато, без плато, с экстремумами и т.д. . Прошло уже достаточно времени, чтобы реально определиться и протестировать модели. Вместо этого сплошная болтовня, а воз и ныне там - от МОЗ только громкий пук в лужу, да тройные зарплаты, хоть бы деньгами перестали расшвыриваться.
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15.11.2021 16:43 Ответить
Дождались. Тепер і про перемогу Бубочки над ковідом можна прокукарікать.
Майстер спорту як не як.
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15.11.2021 16:44 Ответить
уже заслуженный
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15.11.2021 16:52 Ответить
После истерии нужно перевести дух и... начать сначала.
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15.11.2021 16:49 Ответить
враньё
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15.11.2021 16:56 Ответить
Не расстраивайте бубачьку! У него ж вторую неделю подряд шото стабилизируется...мля.
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15.11.2021 17:00 Ответить
Расстраивать нельзя... Он от среднего пальца руки обморок падает... Такое ранимое создание... Только айкосики спасают его от жестокой реальности этого мира и неблагодарных активистов и АТОшников.
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15.11.2021 17:09 Ответить
Завра напишут с АП -
Ситуация на границе с Беларусь и Московией стабилизируется вторую неделю подряд,
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15.11.2021 17:12 Ответить
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15.11.2021 17:13 Ответить
это победа, господа, пора выдохнуть и записать новый веселый видосик про то, какие мы чемпионы...
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15.11.2021 17:21 Ответить
Второе место в мире, но по уверением Зели все нормуль.
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15.11.2021 17:23 Ответить
Так корпоративы праздничные скоро)), Буковель,)) А с февраля-марта снова: аааааааа!!!
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15.11.2021 17:48 Ответить
Друге місце у Світі--стабілізец повний
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15.11.2021 18:01 Ответить
а в цей час у Львові..
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15.11.2021 19:30 Ответить
на ярмарки,Св"ята Вина,Пива,Шоколаду у Львові карантин не поширюється.

бо це св"яте для Андрія Садового "Доля"..

а на Святе ковід не діє!!
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15.11.2021 19:33 Ответить
У славетному місті Львові теж є виборец зеленського. Треба якось його того
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15.11.2021 20:01 Ответить
Вже цього тижня в Київській області відкрили навчальні заклади. То діти майже місяць були вдома - канікули плюс онлайн. Тепер чекайте нового спалаху, т.я. діти заражають один одного в класах, а потім несуть ковід в транспорті додому, що особливо небезпечно, до старших родичів. Дякуйте Шмигалю, який завіщав: вчитися, вчитися і ще раз вчитися!
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15.11.2021 18:16 Ответить
 
 