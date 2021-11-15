Ситуация с COVID-19 стабилизируется вторую неделю подряд, - совещание у Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине за последние две недели снижаются основные негативные показатели распространения коронавирусной инфекции.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошлую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Между тем, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – только за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн. прививок.
Кроме того, Зеленский обратился в Национальную полицию Украины и Министерство инфраструктуры в связи с подделками ПЦР-тестов и сертификатов по вакцинации туристическими операторами.
Пожалуйста, подождите...
А то вакцинация...вакцинация....сезон все определяет...
Конечно осень виновата.
Не видишь никакой странной закономерности в том, что в странах, где меньше дегенератов, все "получше"?
В Израиле нехватка обученного персонала для ЭКМО...
А у нас это ЭКМО....врачи в живую не видеи...
Потому что еще год назад смертность от ковида в этих же странах тоже исчислялась тысячами.
В 2020 года жители ФРГ чаще всего умирали от последствий болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. А коронавирус стал основной причиной смерти почти 40 тысяч человек.
Причем, если бы долбоебы умели в гугл, а не только в дрочку, то могли бы легко убедиться в этом сами.
За время эпидемии были опробованы различные варианты лечения...выбраны лучшие...что в сумме с немецкой медициной ..с оснащением больниц дало результат...
Поэтому только реплики...только фразы...
Причина проста...факты удалит модератор...и на ветке останется только ваш бред...
Министр здравоохранения ФРГ говорит, что смертность от Ковида в Германии упала из-за вакцинации, а говорящая жопа на форуме говорит, что из-а небывалого взлета медицины.
Прям не знаю, кому верить.
Да, факт есть факт, медицина там получше и охват тестами тоже огого.
Можно тоннами закачивать в пораженные на 90 процентов легкие кислород с помощью ИВИ...и человек умрет...
А можно использовать аппарат ЭКМО....и человек будет жить...
Вы лучше мокроту из легких отхаркайте, легче станет..
а то лежат на спине, как те бухие что заснули да задохнулись, когда стошнило и в легкие попало... это не дело...
Міністерство охорони здоров'я України
За добу 14 листопада в Україні:
зафіксовано 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 764, медпрацівників - 132);
97 373 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані - 56 290 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 798 осіб;
летальних випадків - 442;
одужало - 11 219 осіб.
реал немного другой
смотря что брать за реал
или был грипп и застрелили - то виноват грипп конечно
или по другому считать
Майстер спорту як не як.
Ситуация на границе с Беларусь и Московией стабилизируется вторую неделю подряд,
бо це св"яте для Андрія Садового "Доля"..
а на Святе ковід не діє!!