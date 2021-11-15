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Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты в центрах предоставления административных услуг, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты в центрах предоставления административных услуг, - Минцифры

В центрах предоставления административных услуг можно создать COVID-сертификаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"В период пандемии ЦПАУ не стоят в стороне и приобщаются к поддержке граждан. Все больше Центров из каждой области Украины становятся еще и Центрами поддержки Дії", - говорится в сообщении.

"В таких ЦПАУ работники не только предоставляют посетителям государственные услуги, но и помогают сгенерировать COVID-сертификат через приложение или портал Дія, если есть места для самообслуживания", - добавили в министерстве.

Отмечается, что активнее всего присоединились ЦПАУ Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
То ты болел невакцинированным...а ты должен...вернее обязан...и переболеть будучи вакцинированным...что бы так сказать почувствовать разницу...😀
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15.11.2021 16:32
+3
щось не довіряю я "Дія", бо потрібно данні з банку вводити (логін та пароль), я нашій теперішні владі навіть труси не прані не дав потримати.
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15.11.2021 16:17
+3
Ну вон предлагают...поехать из села в цнап...километров эдак за 80-100....
На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..
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15.11.2021 16:39
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пздц там и так очереди
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15.11.2021 16:06 Ответить
Зато потом можно будет в тролейбус запхаться. Имея право
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15.11.2021 16:09 Ответить
Полное право я бы сказал...😀 выше чем право данное Конституцией...
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15.11.2021 16:20 Ответить
Та пішли ви зі своєю "дією" і своїми сертифікатами.
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15.11.2021 16:11 Ответить
а що не так з сертифікатами?
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15.11.2021 17:04 Ответить
Привились - молодцы мы внесли вас в процент привитых для отчета Ляшко, а дальше получение красивой бумажки это ваши проблемы
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15.11.2021 16:13 Ответить
щось не довіряю я "Дія", бо потрібно данні з банку вводити (логін та пароль), я нашій теперішні владі навіть труси не прані не дав потримати.
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15.11.2021 16:17 Ответить
Все данные дии проходят через частное предприятие ублюдка Фёдорова, это вредоносное приложение. Знаю о чем говорю
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15.11.2021 16:36 Ответить
твои данные и так везде где надо есть ты же компьютером/смартфоном пользуешься?
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15.11.2021 17:12 Ответить
Чемпіони світу без вакцинування і чемпіони світу з вакцинації по дебілізму. Куди не ткнись в будь якій формі документ отримати без ПРОБЛЕМ дуже важко. І це при 25-30% вакцинованих (точну цифру незнаю).
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15.11.2021 16:19 Ответить
Виходить якщо я не зареєстрований і не збираюсь реєструватись в тій дебільній "дії", то навіть якщо "вакцинуюсь" підтверджуючої бомажки не отримаю? Навіщо тоді мені потрібна та "вакцинація" якщо я вже два рази перехворів?
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15.11.2021 16:27 Ответить
То ты болел невакцинированным...а ты должен...вернее обязан...и переболеть будучи вакцинированным...что бы так сказать почувствовать разницу...😀
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15.11.2021 16:32 Ответить
я с женой и сыном переболели, сдавали ПЦР тесты когда только заболели, получили сертификаты переболевшего, какие проблемы? в ближайшие 3-6 месяцев вакцинация не нужна!
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15.11.2021 17:09 Ответить
Какие 6 месяцев?? Через 90 дней ты пойдешь на укол...так сам ляшко велел...
И болеть можно только два раза в год....потому как сертификатов перебольших только два в год...
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15.11.2021 17:28 Ответить
ок 3 месяца, потом пошёл привился двумя дозами и ГОД ходи спокойно
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15.11.2021 17:33 Ответить
а лучше 4 дозы
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15.11.2021 21:25 Ответить
согласен, ещё 4 дозы дерьма в твою пустую голову
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15.11.2021 22:35 Ответить
так если переболел пойди и получи сертификат переболевшего!
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15.11.2021 17:09 Ответить
Цікаво, а як старому діду отримати Говід-сертифікат без дії та смартфону?
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15.11.2021 16:35 Ответить
Ну вон предлагают...поехать из села в цнап...километров эдак за 80-100....
На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..
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15.11.2021 16:39 Ответить
На тачанке
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15.11.2021 16:47 Ответить
ответ в камедиклаб, там как раз на подобное сценку делали.....или подождите, наши на эту сценку реалии пилят??????
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15.11.2021 16:49 Ответить
через семейного врача, в бумажном виде, что не так?
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15.11.2021 17:10 Ответить
В районной поликлинике нет свободных врачей...
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15.11.2021 17:18 Ответить
Может у ВАс и НЕТУ - но на Украине есть семейные врачи, они и выдают ковид-сертификат.
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15.11.2021 17:52 Ответить
Кацап детектед...
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15.11.2021 18:07 Ответить
...щас бабульки-лавочные ломонуться в тырнет со своими нокиями-бабушкофонами
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15.11.2021 16:42 Ответить
а я думаю,откуда они такие дебильные квесты берут, оказываеться из камеди клаб с харламовым 1в1. Это звездец конечно.
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15.11.2021 16:48 Ответить
Колоть раз в полгода?Это скоро по второму кругу надо?
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15.11.2021 21:27 Ответить
Как его сгенерировать тем кто переболел короной? и кому прививка не нужна и при этом нигде не указано что ты болел короной
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15.11.2021 23:36 Ответить
 
 