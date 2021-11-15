Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У центрах надання адміністративних послуг можна згенерувати COVID-сертифікати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"У період пандемії ЦНАПи не тримаються осторонь та долучаються до підтримки громадян. Дедалі більше Центрів із кожної області України стають ще й Центрами підтримки Дії", - йдеться в повідомленні.
"У таких ЦНАПах працівники не лише надають відвідувачам державні послуги, а й допомагають згенерувати COVID-сертифікат через застосунок або портал Дія, якщо мають місця для самообслуговування", - додали в міністерстві.
Зазначається, що найактивніше долучилися ЦНАПи Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей.
Топ коментарі
+4 Привет
показати весь коментар15.11.2021 16:32
+3 krot_lub
показати весь коментар15.11.2021 16:17
+3 Привет
показати весь коментар15.11.2021 16:39
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Будь ласка, зачекайте...
И болеть можно только два раза в год....потому как сертификатов перебольших только два в год...
На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..