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Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри

У центрах надання адміністративних послуг можна згенерувати COVID-сертифікати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"У період пандемії ЦНАПи не тримаються осторонь та долучаються до підтримки громадян. Дедалі більше Центрів із кожної області України стають ще й Центрами підтримки Дії", - йдеться в повідомленні.

"У таких ЦНАПах працівники не лише надають відвідувачам державні послуги, а й допомагають згенерувати COVID-сертифікат через застосунок або портал Дія, якщо мають місця для самообслуговування", - додали в міністерстві.

Зазначається, що найактивніше долучилися ЦНАПи Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
То ты болел невакцинированным...а ты должен...вернее обязан...и переболеть будучи вакцинированным...что бы так сказать почувствовать разницу...😀
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15.11.2021 16:32
+3
щось не довіряю я "Дія", бо потрібно данні з банку вводити (логін та пароль), я нашій теперішні владі навіть труси не прані не дав потримати.
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15.11.2021 16:17
+3
Ну вон предлагают...поехать из села в цнап...километров эдак за 80-100....
На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..
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15.11.2021 16:39
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пздц там и так очереди
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15.11.2021 16:06 Відповісти
Зато потом можно будет в тролейбус запхаться. Имея право
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15.11.2021 16:09 Відповісти
Полное право я бы сказал...😀 выше чем право данное Конституцией...
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15.11.2021 16:20 Відповісти
Та пішли ви зі своєю "дією" і своїми сертифікатами.
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15.11.2021 16:11 Відповісти
а що не так з сертифікатами?
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15.11.2021 17:04 Відповісти
Привились - молодцы мы внесли вас в процент привитых для отчета Ляшко, а дальше получение красивой бумажки это ваши проблемы
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15.11.2021 16:13 Відповісти
щось не довіряю я "Дія", бо потрібно данні з банку вводити (логін та пароль), я нашій теперішні владі навіть труси не прані не дав потримати.
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15.11.2021 16:17 Відповісти
Все данные дии проходят через частное предприятие ублюдка Фёдорова, это вредоносное приложение. Знаю о чем говорю
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15.11.2021 16:36 Відповісти
твои данные и так везде где надо есть ты же компьютером/смартфоном пользуешься?
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15.11.2021 17:12 Відповісти
Чемпіони світу без вакцинування і чемпіони світу з вакцинації по дебілізму. Куди не ткнись в будь якій формі документ отримати без ПРОБЛЕМ дуже важко. І це при 25-30% вакцинованих (точну цифру незнаю).
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15.11.2021 16:19 Відповісти
Виходить якщо я не зареєстрований і не збираюсь реєструватись в тій дебільній "дії", то навіть якщо "вакцинуюсь" підтверджуючої бомажки не отримаю? Навіщо тоді мені потрібна та "вакцинація" якщо я вже два рази перехворів?
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15.11.2021 16:27 Відповісти
То ты болел невакцинированным...а ты должен...вернее обязан...и переболеть будучи вакцинированным...что бы так сказать почувствовать разницу...😀
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15.11.2021 16:32 Відповісти
я с женой и сыном переболели, сдавали ПЦР тесты когда только заболели, получили сертификаты переболевшего, какие проблемы? в ближайшие 3-6 месяцев вакцинация не нужна!
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15.11.2021 17:09 Відповісти
Какие 6 месяцев?? Через 90 дней ты пойдешь на укол...так сам ляшко велел...
И болеть можно только два раза в год....потому как сертификатов перебольших только два в год...
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15.11.2021 17:28 Відповісти
ок 3 месяца, потом пошёл привился двумя дозами и ГОД ходи спокойно
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15.11.2021 17:33 Відповісти
а лучше 4 дозы
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15.11.2021 21:25 Відповісти
согласен, ещё 4 дозы дерьма в твою пустую голову
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15.11.2021 22:35 Відповісти
так если переболел пойди и получи сертификат переболевшего!
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15.11.2021 17:09 Відповісти
Цікаво, а як старому діду отримати Говід-сертифікат без дії та смартфону?
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15.11.2021 16:35 Відповісти
Ну вон предлагают...поехать из села в цнап...километров эдак за 80-100....
На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..
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15.11.2021 16:39 Відповісти
На тачанке
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15.11.2021 16:47 Відповісти
ответ в камедиклаб, там как раз на подобное сценку делали.....или подождите, наши на эту сценку реалии пилят??????
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15.11.2021 16:49 Відповісти
через семейного врача, в бумажном виде, что не так?
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15.11.2021 17:10 Відповісти
В районной поликлинике нет свободных врачей...
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15.11.2021 17:18 Відповісти
Может у ВАс и НЕТУ - но на Украине есть семейные врачи, они и выдают ковид-сертификат.
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15.11.2021 17:52 Відповісти
Кацап детектед...
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15.11.2021 18:07 Відповісти
...щас бабульки-лавочные ломонуться в тырнет со своими нокиями-бабушкофонами
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15.11.2021 16:42 Відповісти
а я думаю,откуда они такие дебильные квесты берут, оказываеться из камеди клаб с харламовым 1в1. Это звездец конечно.
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15.11.2021 16:48 Відповісти
Колоть раз в полгода?Это скоро по второму кругу надо?
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15.11.2021 21:27 Відповісти
Как его сгенерировать тем кто переболел короной? и кому прививка не нужна и при этом нигде не указано что ты болел короной
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15.11.2021 23:36 Відповісти
 
 