Мінцифри про онлайн-голосування на виборах: Технічно ми готові
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У Міністерстві цифрової трансформації заявляють про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні. Однак це також залежить і від Центрвиборчкому і парламенту, який повинен буде створити відповідну нормативну базу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо народними депутатами буде розроблений і прийнятий відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру", - розповів виданню перший заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.
За його словами, на останній міжнародній конференції з електронних виборів, що відбулася в жовтні, стало зрозуміло, що все більше країн схиляються до голосування через інтернет. І пандемія коронавірусу в цьому теж зіграла свою роль.
Як розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в цілому, онлайн-голосування - це ризикована ідея.
"(Онлайн-голосування - ред.) за наявності фінансових і технічних можливостей не використовують країни розвиненої демократії, де є дуже високий рівень довіри до влади, достатньо коштів для адміністрування процесів, і де є висока цифрова активність виборців", - зазначила Ольга Айвазовська.
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Это та Минцифры, дию которой студенты на коленке ломают или другая?
Инфантилизм называют бичом современности и связывают с ошибками воспитания.
Инфантильный человек это - сохранение в поведении и психике взрослого черт, характерных для ребенка.
Инфантильные люди выносят из детства зависимость, эгоцентризм (когда есть две точки зрения: моя и неправильная), действие в соответствии с импульсами, а не с разумом,
и главное - безответственность.
Основная статья: Электронное голосование в Эстонии
С 2000 года правительство Эстонии перешло к безбумажным заседаниям кабинета министров, пользуясь электронной сетью документации в Интернете[5]. С 2000 года в Эстонии можно подавать налоговые декларации электронным путём[6]. В связи с осуществлением в Эстонии проекта «прыжок тигра» и как следствие создание электронного государства e-Estonia[en], развития технологий ID-карт, цифровой подписи в Эстонии[en] и электронной демократии в начале 2001 года возникла идея проведения интернет-выборов в Эстонии. Она быстро приобрела популярность среди глав коалиционного правительства государства.
Реализация проекта пришлась на выборы органов местных самоуправлений в октябре 2005 года, когда Эстония стала первой страной в мире, которая легально провела голосование через Интернет как одно из средств подачи голосов. Система выдержала реальные испытания и была признана успешной.[7] В 2007 году Эстония стала первой в мире страной, предоставившей своим избирателям возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах.[8][9][10] На прошедших парламентских выборах 2019 года в Эстонии через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8 % от общего числа[11].
30 октября 2006 года - в Нидерландах была отозвана лицензия на 1187 устройств из-за того, что они позволяли подслушивать за процессом голосования с расстояния до 40 метров.
Октябрь 2006 года - на выборах в Майами, из-за неправильной калибровки сенсорного экрана три голоса были учтены как голоса за демократов, хотя отображались как голоса за республиканцев.
Устройства AccuVote-TSx были изучены группой учёных из университета Принстона. Они показали, что на эти машины может быть установлено мошенническое ПО менее чем за минуту. Также, учёные обнаружили, что эти устройства могут передавать друг другу компьютерные вирусы во время сеансов связи до или после выборов.
8 сентября 2019 года на выборах в Мосгордуму из-за технических сбоев система дистанционного электронного голосования не работала треть времени.
тупой зебильной кугутяра. сметун одним словом.
Или тебе сам механизм взлома рассказать?
Тогда даже с нулевым рейтингом, можно будет набрать 100% голосов!
- на коллаборантов у Зе вся надежда..
https://pikabu.ru/story/**************************************************************/author
Вот и пойдем голосовать на участок.
И главное все контролировать!
онлайн подтасовки ГОРАЗДО легче делать чем бумажные.
утирки розбазарюється наші гроші, а Захисникам України усе обіцяють виплатити у листопаді за весь рік…
Зате Тупого саботажника Тарана з Міноборони тихенько обнулили….
Йде 8 рік ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ в Україні!!,