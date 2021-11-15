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Новини Політика України
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Мінцифри про онлайн-голосування на виборах: Технічно ми готові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінцифри про онлайн-голосування на виборах: Технічно ми готові

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні. Однак це також залежить і від Центрвиборчкому і парламенту, який повинен буде створити відповідну нормативну базу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо народними депутатами буде розроблений і прийнятий відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру", - розповів виданню перший заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.

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За його словами, на останній міжнародній конференції з електронних виборів, що відбулася в жовтні, стало зрозуміло, що все більше країн схиляються до голосування через інтернет. І пандемія коронавірусу в цьому теж зіграла свою роль.

Як розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в цілому, онлайн-голосування - це ризикована ідея.

"(Онлайн-голосування - ред.) за наявності фінансових і технічних можливостей не використовують країни розвиненої демократії, де є дуже високий рівень довіри до влади, достатньо коштів для адміністрування процесів, і де є висока цифрова активність виборців", - зазначила Ольга Айвазовська.
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Топ коментарі
+16
Ура!!! Зелень готова к подтасовкам онлайн-голосованний.

Это та Минцифры, дию которой студенты на коленке ломают или другая?
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15.11.2021 10:26
+12
ага, пукин тоже полюбил такое голосование, там же рисуешь себе что хочешь
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15.11.2021 10:26
+11
Зєсранці бачать, що по результатах соцопитувань їх підтримує переважно інфальтивна молодь яка не ходить на вибори, прагнуть використати свої козирі. Ну і підтасовувати звісно будуть.
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15.11.2021 10:29
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Ура!!! Зелень готова к подтасовкам онлайн-голосованний.

Это та Минцифры, дию которой студенты на коленке ломают или другая?
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15.11.2021 10:26 Відповісти
Зєсранці бачать, що по результатах соцопитувань їх підтримує переважно інфальтивна молодь яка не ходить на вибори, прагнуть використати свої козирі. Ну і підтасовувати звісно будуть.
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15.11.2021 10:29 Відповісти
Інфантильна

Инфантилизм называют бичом современности и связывают с ошибками воспитания.

Инфантильный человек это - сохранение в поведении и психике взрослого черт, характерных для ребенка.

Инфантильные люди выносят из детства зависимость, эгоцентризм (когда есть две точки зрения: моя и неправильная), действие в соответствии с импульсами, а не с разумом,
и главное - безответственность.
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15.11.2021 10:37 Відповісти
а пенсіонери то не готові, хіба ті, яких вже немає
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15.11.2021 10:35 Відповісти
В Эстонии[править | править код]
Основная статья: Электронное голосование в Эстонии

С 2000 года правительство Эстонии перешло к безбумажным заседаниям кабинета министров, пользуясь электронной сетью документации в Интернете[5]. С 2000 года в Эстонии можно подавать налоговые декларации электронным путём[6]. В связи с осуществлением в Эстонии проекта «прыжок тигра» и как следствие создание электронного государства e-Estonia[en], развития технологий ID-карт, цифровой подписи в Эстонии[en] и электронной демократии в начале 2001 года возникла идея проведения интернет-выборов в Эстонии. Она быстро приобрела популярность среди глав коалиционного правительства государства.

Реализация проекта пришлась на выборы органов местных самоуправлений в октябре 2005 года, когда Эстония стала первой страной в мире, которая легально провела голосование через Интернет как одно из средств подачи голосов. Система выдержала реальные испытания и была признана успешной.[7] В 2007 году Эстония стала первой в мире страной, предоставившей своим избирателям возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах.[8][9][10] На прошедших парламентских выборах 2019 года в Эстонии через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8 % от общего числа[11].

30 октября 2006 года - в Нидерландах была отозвана лицензия на 1187 устройств из-за того, что они позволяли подслушивать за процессом голосования с расстояния до 40 метров.

Октябрь 2006 года - на выборах в Майами, из-за неправильной калибровки сенсорного экрана три голоса были учтены как голоса за демократов, хотя отображались как голоса за республиканцев.

Устройства AccuVote-TSx были изучены группой учёных из университета Принстона. Они показали, что на эти машины может быть установлено мошенническое ПО менее чем за минуту. Также, учёные обнаружили, что эти устройства могут передавать друг другу компьютерные вирусы во время сеансов связи до или после выборов.

8 сентября 2019 года на выборах в Мосгордуму из-за технических сбоев система дистанционного электронного голосования не работала треть времени.
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15.11.2021 10:41 Відповісти
ну и к чему ты это высрал?
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15.11.2021 11:06 Відповісти
для тих хто вміє аналітично мислити. Це не для тебе, кацап-однозвивинний
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15.11.2021 11:10 Відповісти
так к чему ты это высрал - копипастить только способно - сформулировать предложение ума Бог не дал кугуту?

тупой зебильной кугутяра. сметун одним словом.
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15.11.2021 11:30 Відповісти
шуруй в розкішницю, кацап
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15.11.2021 11:37 Відповісти
Расскажите как Дию хоть кто-то взломал. Просто интересно.
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15.11.2021 11:08 Відповісти
Джо Байден петицию в Украине подписал и на тетку кредитов набрали через дию

Или тебе сам механизм взлома рассказать?
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15.11.2021 12:04 Відповісти
Расскажи
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15.11.2021 19:07 Відповісти
с тебя 100 долл - и всё расскажу как на духу
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24.11.2021 01:19 Відповісти
ага, пукин тоже полюбил такое голосование, там же рисуешь себе что хочешь
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15.11.2021 10:26 Відповісти
готовьі они пля. Дію до ума доведите для начала, птушники
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15.11.2021 10:26 Відповісти
Конечно готовы
Тогда даже с нулевым рейтингом, можно будет набрать 100% голосов!
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15.11.2021 10:26 Відповісти
"Вначале намечались торжества. Затем - аресты. Решили совместить."
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15.11.2021 10:28 Відповісти
для голосования ОРДЛО + выплаты им задолженности по пенсиям за все время войны
- на коллаборантов у Зе вся надежда..
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15.11.2021 10:28 Відповісти
Именно только для этого. Не давно сивоха об этом трандел у себя в эфире.
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15.11.2021 10:42 Відповісти
мільярд дерев вже посадили,можна і онлайн-голосування проводити.
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15.11.2021 10:32 Відповісти
Ні, ще фільм про геїв "Ромео і Джульєр" за кошти держбюджету в прокат не випустили.
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15.11.2021 10:44 Відповісти
Тпак у 2020-у мультфільм Король-віслюк після двох тижнів показів зняли з прокату, тому що це ображає Зейло. Ну тепер кожна поважаючи себе людина має переглянути цей мульт в українській озвучці. Не пам'ятаю подібних прецедентів після правління Януковича. Комусь тисне корона?
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15.11.2021 10:50 Відповісти
Это главная их мечта. Проплатил социологам и спи спокойно. А результаты онлайн выборов нарисует даже второсортный айтишник.
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15.11.2021 10:34 Відповісти
цей також був "завжди готовий"
https://pikabu.ru/story/**************************************************************/author
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15.11.2021 10:37 Відповісти
Партия сказала - надо! И они ответили - усигда готовы!
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15.11.2021 10:40 Відповісти
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15.11.2021 10:49 Відповісти
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15.11.2021 11:01 Відповісти
Это про что?
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15.11.2021 10:54 Відповісти
Я надеюсь, голосование на участках не отменят?
Вот и пойдем голосовать на участок.
И главное все контролировать!
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15.11.2021 10:56 Відповісти
а вы ждали от рыгов чего то другого?
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15.11.2021 10:58 Відповісти
146% СН уже гарантовано?
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15.11.2021 11:02 Відповісти
вот и козырь пукина.
онлайн подтасовки ГОРАЗДО легче делать чем бумажные.
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15.11.2021 11:12 Відповісти
прям из кремля.
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15.11.2021 11:12 Відповісти
Мабуть розумних пару хлопів-хакерів, як з ДУБЛЬОВАНОЮ ДІЄЮ, уже підібрали!!
утирки розбазарюється наші гроші, а Захисникам України усе обіцяють виплатити у листопаді за весь рік…
Зате Тупого саботажника Тарана з Міноборони тихенько обнулили….
Йде 8 рік ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ в Україні!!,
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Пашли вы в жопу технически!!!
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15.11.2021 11:22 Відповісти
 
 