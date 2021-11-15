Минцифры об онлайн-голосовании на выборах: Технически мы готовы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В министерстве цифровой трансформации заявляют о технической готовности к внедрению онлайн-голосования в Украине. Однако это также зависит от Центризбиркома и парламента, который должен будет создать соответствующую нормативную базу.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", - рассказал изданию первый замглавы Минцифры Алексей Выскуб.
По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, состоявшейся в октябре, стало понятно, что все больше стран склоняются к голосованию через Интернет. И пандемия коронавируса в этом тоже сыграла свою роль.
Как рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в целом, онлайн-голосование - это рискованная идея.
"(Онлайн-голосование - ред.) при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где очень высок уровень доверия к власти достаточно средств для администрирования процессов, и где есть высокая цифровая активность избирателей", - отметила Ольга Айвазовская.
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Это та Минцифры, дию которой студенты на коленке ломают или другая?
Инфантилизм называют бичом современности и связывают с ошибками воспитания.
Инфантильный человек это - сохранение в поведении и психике взрослого черт, характерных для ребенка.
Инфантильные люди выносят из детства зависимость, эгоцентризм (когда есть две точки зрения: моя и неправильная), действие в соответствии с импульсами, а не с разумом,
и главное - безответственность.
Основная статья: Электронное голосование в Эстонии
С 2000 года правительство Эстонии перешло к безбумажным заседаниям кабинета министров, пользуясь электронной сетью документации в Интернете[5]. С 2000 года в Эстонии можно подавать налоговые декларации электронным путём[6]. В связи с осуществлением в Эстонии проекта «прыжок тигра» и как следствие создание электронного государства e-Estonia[en], развития технологий ID-карт, цифровой подписи в Эстонии[en] и электронной демократии в начале 2001 года возникла идея проведения интернет-выборов в Эстонии. Она быстро приобрела популярность среди глав коалиционного правительства государства.
Реализация проекта пришлась на выборы органов местных самоуправлений в октябре 2005 года, когда Эстония стала первой страной в мире, которая легально провела голосование через Интернет как одно из средств подачи голосов. Система выдержала реальные испытания и была признана успешной.[7] В 2007 году Эстония стала первой в мире страной, предоставившей своим избирателям возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах.[8][9][10] На прошедших парламентских выборах 2019 года в Эстонии через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8 % от общего числа[11].
30 октября 2006 года - в Нидерландах была отозвана лицензия на 1187 устройств из-за того, что они позволяли подслушивать за процессом голосования с расстояния до 40 метров.
Октябрь 2006 года - на выборах в Майами, из-за неправильной калибровки сенсорного экрана три голоса были учтены как голоса за демократов, хотя отображались как голоса за республиканцев.
Устройства AccuVote-TSx были изучены группой учёных из университета Принстона. Они показали, что на эти машины может быть установлено мошенническое ПО менее чем за минуту. Также, учёные обнаружили, что эти устройства могут передавать друг другу компьютерные вирусы во время сеансов связи до или после выборов.
8 сентября 2019 года на выборах в Мосгордуму из-за технических сбоев система дистанционного электронного голосования не работала треть времени.
тупой зебильной кугутяра. сметун одним словом.
Или тебе сам механизм взлома рассказать?
Тогда даже с нулевым рейтингом, можно будет набрать 100% голосов!
- на коллаборантов у Зе вся надежда..
https://pikabu.ru/story/**************************************************************/author
Вот и пойдем голосовать на участок.
И главное все контролировать!
онлайн подтасовки ГОРАЗДО легче делать чем бумажные.
утирки розбазарюється наші гроші, а Захисникам України усе обіцяють виплатити у листопаді за весь рік…
Зате Тупого саботажника Тарана з Міноборони тихенько обнулили….
Йде 8 рік ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ в Україні!!,