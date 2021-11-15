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Новости Политика Украины
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Минцифры об онлайн-голосовании на выборах: Технически мы готовы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минцифры об онлайн-голосовании на выборах: Технически мы готовы

В министерстве цифровой трансформации заявляют о технической готовности к внедрению онлайн-голосования в Украине. Однако это также зависит от Центризбиркома и парламента, который должен будет создать соответствующую нормативную базу.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", - рассказал изданию первый замглавы Минцифры Алексей Выскуб.

По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, состоявшейся в октябре, стало понятно, что все больше стран склоняются к голосованию через Интернет. И пандемия коронавируса в этом тоже сыграла свою роль.

Как рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в целом, онлайн-голосование - это рискованная идея.

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"(Онлайн-голосование - ред.) при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где очень высок уровень доверия к власти достаточно средств для администрирования процессов, и где есть высокая цифровая активность избирателей", - отметила Ольга Айвазовская.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Ура!!! Зелень готова к подтасовкам онлайн-голосованний.

Это та Минцифры, дию которой студенты на коленке ломают или другая?
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15.11.2021 10:26
+12
ага, пукин тоже полюбил такое голосование, там же рисуешь себе что хочешь
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15.11.2021 10:26
+11
Зєсранці бачать, що по результатах соцопитувань їх підтримує переважно інфальтивна молодь яка не ходить на вибори, прагнуть використати свої козирі. Ну і підтасовувати звісно будуть.
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15.11.2021 10:29
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Ура!!! Зелень готова к подтасовкам онлайн-голосованний.

Это та Минцифры, дию которой студенты на коленке ломают или другая?
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15.11.2021 10:26 Ответить
Зєсранці бачать, що по результатах соцопитувань їх підтримує переважно інфальтивна молодь яка не ходить на вибори, прагнуть використати свої козирі. Ну і підтасовувати звісно будуть.
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15.11.2021 10:29 Ответить
Інфантильна

Инфантилизм называют бичом современности и связывают с ошибками воспитания.

Инфантильный человек это - сохранение в поведении и психике взрослого черт, характерных для ребенка.

Инфантильные люди выносят из детства зависимость, эгоцентризм (когда есть две точки зрения: моя и неправильная), действие в соответствии с импульсами, а не с разумом,
и главное - безответственность.
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15.11.2021 10:37 Ответить
а пенсіонери то не готові, хіба ті, яких вже немає
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15.11.2021 10:35 Ответить
В Эстонии[править | править код]
Основная статья: Электронное голосование в Эстонии

С 2000 года правительство Эстонии перешло к безбумажным заседаниям кабинета министров, пользуясь электронной сетью документации в Интернете[5]. С 2000 года в Эстонии можно подавать налоговые декларации электронным путём[6]. В связи с осуществлением в Эстонии проекта «прыжок тигра» и как следствие создание электронного государства e-Estonia[en], развития технологий ID-карт, цифровой подписи в Эстонии[en] и электронной демократии в начале 2001 года возникла идея проведения интернет-выборов в Эстонии. Она быстро приобрела популярность среди глав коалиционного правительства государства.

Реализация проекта пришлась на выборы органов местных самоуправлений в октябре 2005 года, когда Эстония стала первой страной в мире, которая легально провела голосование через Интернет как одно из средств подачи голосов. Система выдержала реальные испытания и была признана успешной.[7] В 2007 году Эстония стала первой в мире страной, предоставившей своим избирателям возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах.[8][9][10] На прошедших парламентских выборах 2019 года в Эстонии через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8 % от общего числа[11].

30 октября 2006 года - в Нидерландах была отозвана лицензия на 1187 устройств из-за того, что они позволяли подслушивать за процессом голосования с расстояния до 40 метров.

Октябрь 2006 года - на выборах в Майами, из-за неправильной калибровки сенсорного экрана три голоса были учтены как голоса за демократов, хотя отображались как голоса за республиканцев.

Устройства AccuVote-TSx были изучены группой учёных из университета Принстона. Они показали, что на эти машины может быть установлено мошенническое ПО менее чем за минуту. Также, учёные обнаружили, что эти устройства могут передавать друг другу компьютерные вирусы во время сеансов связи до или после выборов.

8 сентября 2019 года на выборах в Мосгордуму из-за технических сбоев система дистанционного электронного голосования не работала треть времени.
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15.11.2021 10:41 Ответить
ну и к чему ты это высрал?
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15.11.2021 11:06 Ответить
для тих хто вміє аналітично мислити. Це не для тебе, кацап-однозвивинний
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15.11.2021 11:10 Ответить
так к чему ты это высрал - копипастить только способно - сформулировать предложение ума Бог не дал кугуту?

тупой зебильной кугутяра. сметун одним словом.
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15.11.2021 11:30 Ответить
шуруй в розкішницю, кацап
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15.11.2021 11:37 Ответить
Расскажите как Дию хоть кто-то взломал. Просто интересно.
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15.11.2021 11:08 Ответить
Джо Байден петицию в Украине подписал и на тетку кредитов набрали через дию

Или тебе сам механизм взлома рассказать?
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15.11.2021 12:04 Ответить
Расскажи
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15.11.2021 19:07 Ответить
с тебя 100 долл - и всё расскажу как на духу
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24.11.2021 01:19 Ответить
ага, пукин тоже полюбил такое голосование, там же рисуешь себе что хочешь
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15.11.2021 10:26 Ответить
готовьі они пля. Дію до ума доведите для начала, птушники
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15.11.2021 10:26 Ответить
Конечно готовы
Тогда даже с нулевым рейтингом, можно будет набрать 100% голосов!
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15.11.2021 10:26 Ответить
"Вначале намечались торжества. Затем - аресты. Решили совместить."
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15.11.2021 10:28 Ответить
для голосования ОРДЛО + выплаты им задолженности по пенсиям за все время войны
- на коллаборантов у Зе вся надежда..
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15.11.2021 10:28 Ответить
Именно только для этого. Не давно сивоха об этом трандел у себя в эфире.
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15.11.2021 10:42 Ответить
мільярд дерев вже посадили,можна і онлайн-голосування проводити.
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15.11.2021 10:32 Ответить
Ні, ще фільм про геїв "Ромео і Джульєр" за кошти держбюджету в прокат не випустили.
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15.11.2021 10:44 Ответить
Тпак у 2020-у мультфільм Король-віслюк після двох тижнів показів зняли з прокату, тому що це ображає Зейло. Ну тепер кожна поважаючи себе людина має переглянути цей мульт в українській озвучці. Не пам'ятаю подібних прецедентів після правління Януковича. Комусь тисне корона?
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15.11.2021 10:50 Ответить
Это главная их мечта. Проплатил социологам и спи спокойно. А результаты онлайн выборов нарисует даже второсортный айтишник.
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15.11.2021 10:34 Ответить
цей також був "завжди готовий"
https://pikabu.ru/story/**************************************************************/author
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15.11.2021 10:37 Ответить
Партия сказала - надо! И они ответили - усигда готовы!
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15.11.2021 10:40 Ответить
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15.11.2021 10:49 Ответить
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15.11.2021 11:01 Ответить
Это про что?
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15.11.2021 10:54 Ответить
Я надеюсь, голосование на участках не отменят?
Вот и пойдем голосовать на участок.
И главное все контролировать!
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15.11.2021 10:56 Ответить
а вы ждали от рыгов чего то другого?
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15.11.2021 10:58 Ответить
146% СН уже гарантовано?
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15.11.2021 11:02 Ответить
вот и козырь пукина.
онлайн подтасовки ГОРАЗДО легче делать чем бумажные.
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15.11.2021 11:12 Ответить
прям из кремля.
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15.11.2021 11:12 Ответить
Мабуть розумних пару хлопів-хакерів, як з ДУБЛЬОВАНОЮ ДІЄЮ, уже підібрали!!
утирки розбазарюється наші гроші, а Захисникам України усе обіцяють виплатити у листопаді за весь рік…
Зате Тупого саботажника Тарана з Міноборони тихенько обнулили….
Йде 8 рік ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ в Україні!!,
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15.11.2021 11:17 Ответить
Пашли вы в жопу технически!!!
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15.11.2021 11:22 Ответить
 
 