Премьер Армении Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск, Азербайджан отрицает

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что накануне, 14 ноября, на территорию Армении вошли военные Азербайджана.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Армении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Комерсант".

"Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы",— сказал Пашинян.

Из-за этого, по его словам, был уволен министр обороны Армении.

Азербайджан отрицает вторжение на территорию Армении.

"Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября, около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами",— сказала официальный представитель азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева