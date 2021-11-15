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Прем’єр Вірменії Пашинян заявив про вторгнення азербайджанських військ, Азербайджан заперечує

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем’єр Вірменії Пашинян заявив про вторгнення азербайджанських військ, Азербайджан заперечує

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що напередодні, 14 листопада на територію Вірменії зайшли військові Азербайджану.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Комерсант".

"З учорашнього дня ми в цьому складі у різних форматах провели кілька зустрічей та обговорень. Предметом обговорень став факт вторгнення азербайджанських військ на територію Республіки Вірменія на одній із східних ділянок вірмено-азербайджанського кордону", - сказав Пашинян.

Через це, за його словами, було звільнено міністра оборони Вірменії.

Дивіться: Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах. ВIДЕО

Азербайджан заперечує вторгнення на територію Вірменії.

"Азербайджан вживає адекватних заходів у відповідь на провокації, які здійснює останнім часом Вірменія. Так, азербайджанська сторона вжила адекватних заходів у відповідь на зосередження минулого тижня, 9 листопада, близько 60 осіб особового складу ЗС Вірменії у напрямку Гарагеля Лачинського району на дорозі, що веде до позицій азербайджанської армії, на обстріл 13 листопада ЗС Вірменії позицій азербайджанської армії в Кяльбаджарському районі, а також у відповідь на зосередження угруповання ЗС Вірменії з метою провокації 14 листопада на Лачинському напрямку державного кордону між двома країнами", - сказала офіційна представниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Нужно было что бы Азербайджан установил полный суверенитет над своей территорией включая Карабах.( не запуская туда скрытую оккупацию рашисткими "миротворцами") Провести демаркацию границ при посредничестве незаинтересованных сторон например Швеции, Испании, ит.д. И договориться о транспортом грузовом транзите из Азербайджана в Нахичевань через армянскую территорию. И все. И Армении тогда не нужен будет контингент оккупантов который до сих пор у них в самой Армении. Торгуйте и живите все в мире. А Раша пускай убирается за Кавказский хребет.
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15.11.2021 21:25
+13
а когда в 90-х захватывали азербайджанские земли, было норм???
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15.11.2021 21:33
+11
Московська лярва заволала до господаря!
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15.11.2021 21:29
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Нужно было что бы Азербайджан установил полный суверенитет над своей территорией включая Карабах.( не запуская туда скрытую оккупацию рашисткими "миротворцами") Провести демаркацию границ при посредничестве незаинтересованных сторон например Швеции, Испании, ит.д. И договориться о транспортом грузовом транзите из Азербайджана в Нахичевань через армянскую территорию. И все. И Армении тогда не нужен будет контингент оккупантов который до сих пор у них в самой Армении. Торгуйте и живите все в мире. А Раша пускай убирается за Кавказский хребет.
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15.11.2021 21:25 Відповісти
не все так просто, поверь Алиев не дурак, но он идет к этому постепенно, ясно что он не остановится на достигнутом. 5-10 лет и рашка развалится, тогда и все случится, а пока нужно готовится и прощупывать почву
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15.11.2021 22:43 Відповісти
Це ж мабуть не азербайджанські вйіськові, а ПАСТУХИ, НАФТОВИКИ, ТРАКТОРИСТИ, і хлопчі що "ОБПРИСКУЮТЬ" з повітря поля Байкартарами.
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16.11.2021 14:21 Відповісти
Там росіяньські миротворці захищають вірменського президента, тому як Ердоган скаже, так і буде.
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15.11.2021 21:25 Відповісти
Московська лярва заволала до господаря!
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15.11.2021 21:29 Відповісти
а когда в 90-х захватывали азербайджанские земли, было норм???
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15.11.2021 21:33 Відповісти
Только никто не знает где эти границы. Пашиняну в фейсбуке писать надо. Или договор лучше подпишет. Лузер и *******
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15.11.2021 21:48 Відповісти
Этот полупокер реваншем живет. Ара, завтра нужно будет вернуть Карабах окончательно, открыть наконец границы миру и жить нормально.
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15.11.2021 21:49 Відповісти
хоть кто-то
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15.11.2021 21:54 Відповісти
Есть тут такие кто верит хоть одному слову этой подмосковной шавке пашняну? И если ДА то почему верит?
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15.11.2021 21:56 Відповісти
у роиси есть три союзника-армия,флот и армянский рот
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15.11.2021 21:58 Відповісти
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».

А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».

Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».

Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».

Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»

Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».


Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».

Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».

Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».

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15.11.2021 22:10 Відповісти
Цитировать "московский комсомолец" плохой тон.
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15.11.2021 22:26 Відповісти
А я ще й Гітлера часом цитую … Об"єктивна реальність не перестає буть такою навіть якщо вона сказана твоїм ворогом…
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15.11.2021 22:34 Відповісти
Каждый умышленно желает обманываться.Ни армянофобия ,ни азерофообия ни к лицу приличного человека.Оба народы -страдальцы уже долгие века.Пусть находят общий язык.Вражда испепелит их.Далекая страна всегда ближе соседа.
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16.11.2021 00:05 Відповісти
Ну і до чого тут твоє "ніцшеанське естетство"? Я виходжу з точки зору міжнародного права - Вірменія за допомогою Росії окупувала територію Азербайджану Він повернув собі свої території ВСЕ!!! А цитати мною приведені - лише характеристика яку давали вірменам і їх діяльності різні люди на протязі трьох століть!
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16.11.2021 00:13 Відповісти
Окупант чужої землі скаржиться, що його з неї гонить Хазяїн цієї землі!!!!, видно почав ходити під себе, або курнув аж торкнуло..
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15.11.2021 22:12 Відповісти
Пашинян - гандон
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15.11.2021 22:27 Відповісти
Та брешуть вірмени як завжди. До сих пір шукають сирійських найманців, що воювали на боці Азербайджану.
Як я згадаю, як вони писали про свої перемоги під час війни, то ані крихти довіри до теперішньої вірменської влади не має
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15.11.2021 22:41 Відповісти
азербайджанцы показали как руцкие "миратворцы"
уже затащили туда штурмовые вертолёты. втихаря,
вопреки договорённостям
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16.11.2021 00:07 Відповісти
 
 