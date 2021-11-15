Прем’єр Вірменії Пашинян заявив про вторгнення азербайджанських військ, Азербайджан заперечує

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що напередодні, 14 листопада на територію Вірменії зайшли військові Азербайджану.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Комерсант".

"З учорашнього дня ми в цьому складі у різних форматах провели кілька зустрічей та обговорень. Предметом обговорень став факт вторгнення азербайджанських військ на територію Республіки Вірменія на одній із східних ділянок вірмено-азербайджанського кордону", - сказав Пашинян.

Через це, за його словами, було звільнено міністра оборони Вірменії.

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Азербайджан заперечує вторгнення на територію Вірменії.

"Азербайджан вживає адекватних заходів у відповідь на провокації, які здійснює останнім часом Вірменія. Так, азербайджанська сторона вжила адекватних заходів у відповідь на зосередження минулого тижня, 9 листопада, близько 60 осіб особового складу ЗС Вірменії у напрямку Гарагеля Лачинського району на дорозі, що веде до позицій азербайджанської армії, на обстріл 13 листопада ЗС Вірменії позицій азербайджанської армії в Кяльбаджарському районі, а також у відповідь на зосередження угруповання ЗС Вірменії з метою провокації 14 листопада на Лачинському напрямку державного кордону між двома країнами", - сказала офіційна представниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

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