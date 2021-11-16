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Новости Политика Украины
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Казахстан (740) Россия (91193) уголь (988) Корниенко (651)

РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, начинается некий "блокадный Ленинград", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ решила устроить нам настоящую экономическую блокаду, начинается некий

Этой зимой не будет проблем с тарифами, как было в прошлом. Этой зимой могут возникнуть проблемы с электричеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, "какие-то перебои могут быть".

"Опять же мы воюем с Российской Федерацией, которая решила еще устроить нам и настоящую экономическую блокаду, в частности на транспортировку угля из Казахстана - у нас начинается какой-то "блокадный Ленинград" с дорогой жизни в Европу через "Янтарский остров". Всем этим, Конечно, должны заниматься министерства, а мы должны работать в политическом и стратегическом направлениях, говорить об энергетической независимости и о том, какими ее путями в кратчайшие сроки можно достичь", - подчеркнул Корниенко.

Также, добавил парламентарий, следует не забывать о собственных ресурсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЭК поставит в Украину 7 кораблей с углём для прохождения отопительного сезона

"Чтобы в перспективе полностью избегать российской зависимости в поставках газа в первую очередь, а затем провести реформу энергетической отрасли, чтобы мы стали единой энергетической системой с Европой. Да, это будет дороже, но это позволит забирать перетоки электроэнергии из Европы, а не из России и Беларуси.

Необходимо заниматься энергоэффективностью. Участвовать реально, а не на бумаге в каких-то глобальных проектах, таких как производство зеленого водорода", - добавил Корниенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
А ви, служки каломоя, чим думали навесні та влітку?
По офшорах вкрадене бабло розпихували?

Валерій Прозапас

Цікаво, чому пан Зеленський коли радісно рапортував про "7 кораблів з вугіллям" - не повідомив, що його імпортує ДТЕК Ахметова?

В компанії образились і видали офіційне звернення, в якому розписали деталі поставки і тегнули т.зв. "офіс президента".

А ще наголосили, що везуть вугілля не тільки на свої ТЕС, але і на державне "Центренерго", яке 2,5 роки контролює Коломойський.

Питання - чому "Центенерго" вчасно не купувало вугілля, куди діло гроші, за якою ціною купуватиме тепер з бюджету і скільки за це занесуть Зеленському?

"Ротердам+!.. Ротердам+!" колись верещало воно.
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16.11.2021 09:29
+32
Причем тут пуйло, если влада у нас дебилы? Для них возможность блокады
оказалась новостью?
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16.11.2021 09:30
+29
Ааааа...

Так это Роися рейдерски захватила Нафтогаз и просрала закупки угля и газа летом?

Казалось бы причем тут Зе...
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16.11.2021 09:30
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Во всем виноват кто-то но не мы
Мне нужны дрова для отопления
Я думаю сразу после начала отопительного сезона -- на следующий год
Бегают по каналам -- пудрят мозги
Ни плана только продать продать продать /землю/
''''Убыточный ''' спиртзавод -- это всегда была золотая жила казны
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16.11.2021 12:58 Ответить
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