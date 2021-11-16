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Новини Політика України
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Казахстан (499) Росія (47118) вугілля (621) Корнієнко (649)

РФ вирішила влаштувати нам справжню економічну блокаду, розпочинається якийсь "блокадний Ленінград", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ вирішила влаштувати нам справжню економічну блокаду, розпочинається якийсь

Цієї зими не буде проблем із тарифами, як було минулого. Цієї зими можуть бути проблеми з електрикою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, "якісь перебої можуть бути".

"Знову ж таки, ми воюємо з Російською Федерацією, яка вирішила ще влаштувати нам і справжню економічну блокаду, зокрема на транспортування вугілля з Казахстану – у нас розпочинається якийсь "блокадний Ленінград" із дорогого життя до Європи через "Бурштинський острів". Усім цим, звісно, мають займатися міністерства, а ми маємо працювати в політичному та стратегічному напрямах, говорити про енергетичну незалежність і про те, якими шляхами її в найкоротші терміни можна досягти", - наголосив Корнієнко.

Також, додав парламентар, варто не забувати про власні ресурси.

"Щоб у перспективі повністю уникати російської залежності в постачаннях газу насамперед, а потім – провести реформу енергетичної галузі, щоб ми стали єдиною енергетичною системою з Європою. Так, це буде дорожче, але це дасть змогу забирати перетоки електроенергії з Європи, а не з Росії та Білорусі.

Потрібно займатися енергоефективністю. Брати участь реально, а не на папері у якихось глобальних проектах, таких як виробництво зеленого водню", - додав Корнієнко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
А ви, служки каломоя, чим думали навесні та влітку?
По офшорах вкрадене бабло розпихували?

Валерій Прозапас

Цікаво, чому пан Зеленський коли радісно рапортував про "7 кораблів з вугіллям" - не повідомив, що його імпортує ДТЕК Ахметова?

В компанії образились і видали офіційне звернення, в якому розписали деталі поставки і тегнули т.зв. "офіс президента".

А ще наголосили, що везуть вугілля не тільки на свої ТЕС, але і на державне "Центренерго", яке 2,5 роки контролює Коломойський.

Питання - чому "Центенерго" вчасно не купувало вугілля, куди діло гроші, за якою ціною купуватиме тепер з бюджету і скільки за це занесуть Зеленському?

"Ротердам+!.. Ротердам+!" колись верещало воно.
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16.11.2021 09:29
+32
Причем тут пуйло, если влада у нас дебилы? Для них возможность блокады
оказалась новостью?
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16.11.2021 09:30
+29
Ааааа...

Так это Роися рейдерски захватила Нафтогаз и просрала закупки угля и газа летом?

Казалось бы причем тут Зе...
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16.11.2021 09:30
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Во всем виноват кто-то но не мы
Мне нужны дрова для отопления
Я думаю сразу после начала отопительного сезона -- на следующий год
Бегают по каналам -- пудрят мозги
Ни плана только продать продать продать /землю/
''''Убыточный ''' спиртзавод -- это всегда была золотая жила казны
показати весь коментар
16.11.2021 12:58 Відповісти
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