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"Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" за два роки виконала 42% своїх передвиборних обіцянок.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який очолював політичну силу до 15 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Інтерфакс-Україна".

"За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни в країні. "Слуга народу" повністю виконала 42% своїх обіцянок", - сказав Корнієнко на з'їзді партії у понеділок у Києві.

Читайте: Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
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15.11.2021 18:41
+30
які?
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15.11.2021 18:40
+30
Не помиляється, це його робота.
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15.11.2021 18:55
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"
Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко..."

Чому на 42%, а не на 42,34?
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15.11.2021 20:26 Відповісти
Это средний IQ по партии. Ясно у некоторых 50, а у других только 20.
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15.11.2021 20:28 Відповісти
Кажется они не выполнили ни одного .....
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15.11.2021 20:26 Відповісти
небритий тихо з сам собою я веде зебесіду
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15.11.2021 21:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iUon920U8cI
?
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15.11.2021 21:03 Відповісти
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15.11.2021 21:26 Відповісти
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15.11.2021 21:43 Відповісти
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15.11.2021 21:30 Відповісти
Гнидо - не путай накрадене для себе особисто з ПАДІННЯМ життєвого рівня українців!!!!!!!
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15.11.2021 22:05 Відповісти
Мильна бульбашка, яку чомусь неучі називають «партією», а хіба так моно….
нуль залишається нулем…
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15.11.2021 22:20 Відповісти
Рахували явно ті ж самі "науківці", які перед виборами рахували майбутні зарплати учителям у 4000 дол. у місяць ....
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15.11.2021 23:10 Відповісти
Підписали Асоціацію з Євросоюзом? Сформували анти путінську коаліцію? Збудували армію? Провели децентралізацію? Декомунізацію? Вивели в прибутки Укрзалізниця, нафтогаз, Енергоатом? Реформували поліцію? Почали реформи охорони здоров'я? Хоч щось в порівняння зелені можуть показати? Недолуга команда популістів за якими щоденнийшлейф зашкварів….
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16.11.2021 07:34 Відповісти
Данунах!🤣🤣🤣
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16.11.2021 08:20 Відповісти
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