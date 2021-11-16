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"Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" за два роки виконала 42% своїх передвиборних обіцянок.
Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який очолював політичну силу до 15 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Інтерфакс-Україна".
"За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни в країні. "Слуга народу" повністю виконала 42% своїх обіцянок", - сказав Корнієнко на з'їзді партії у понеділок у Києві.
Топ коментарі
+51 а ес c5e83b5a
показати весь коментар15.11.2021 18:41
+30 Andriy
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+30 Чайка Київ
показати весь коментар15.11.2021 18:55
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Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко..."
Чому на 42%, а не на 42,34?
?
нуль залишається нулем…