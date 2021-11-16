Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко..."

Партія "Слуга народу" за два роки виконала 42% своїх передвиборних обіцянок.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який очолював політичну силу до 15 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Інтерфакс-Україна".

"За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни в країні. "Слуга народу" повністю виконала 42% своїх обіцянок", - сказав Корнієнко на з'їзді партії у понеділок у Києві.

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