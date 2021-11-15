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Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу".
Про це повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук у Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада", - написала Палійчук.
Зазначається, що кандидатура Шуляк була єдиною на цю посаду
Топ коментарі
+34 Люцифер
показати весь коментар15.11.2021 18:26
+24 Ан Мур
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+20 Dust
показати весь коментар15.11.2021 18:44
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Будь ласка, зачекайте...
на дворі вже не 14-ий, хороводи водити немає коли, треба Україну боронити
и кацапы им подпевали - "зачем вам этот майдан? будут выборы осенью - тогда и проголосуете"
"Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота"
А ЗЕ про це знає? Дуже "патріотично" небачити скупчення війсь московії біля кордонів держави, зате бачити "бажання миру" у вбивці українців...
"Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича..."
Узурпація влади через незаконний розпуск Ради в 2019-му, призначення Богдана всупереч закону про люстрацію, "амнезія" про внесення надприбутків у декларацію... Це тільки те, що миттєво приходить на думку...
"Зе не здав національні інтереси..."
А от території здав.
А загальний підсумок вашого допису вкладеться в одне речення: "дайтє єму єще 100 днєй!"
это когда звонил лукашенко про вагнеровцев, или когда сдавал территории Украины в обмен на "мир в глазах путина"?
а может когда крал на "великому крадивництве" - вместо закупок газа и угля по низким ценам, кражи денег - вместо подготовки к ковиду.. в результате чего умерло более 150 тысяч людей?
или когда ставил людей януковоща и путина - на должностные посты: ермака, портнова и татарова и т.п.
и еще сотни таких ФАКТОВ, тянущих на государственную измену зеленского
уже слава Богу !
Спикер парламента епта...
что я пропустил?
- кинули значит на растерзание животинку..
Жестокие сволочи..
Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа".
- не догнал сразу - они там так часто меняются..
одни ж блин глАвы.. на хер послать некого )))
"" Партію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка можуть очолити народі депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко. "" Джерело: https://censor.net/ua/n3299385
Добре що не колька оболонський.....
Шуляк, шуляк - і в продакшн
Ось дивіться, яка х....ня.
Є дві організації. Одну створено у 2019 році, іншу - роком раніше.
В одній організації сьогодні пройшли вибори голови. Кандидатів було рівно 1 (прописом: одна) людина. Вона і стала керівником. Одноголосно.
Цією організацією є «Слуга Народу». А новою очільницею - Олена Шуляк (до речі хто це).
Тобто вибори були фікцією, бо кандидата погодили заздалегідь. І думка членів «Слуги народу», депутатів, делегатів, та будь-кого взагалі - нікому не цікава. Бо рішення вже прийняте. А ви, шановні делегати з'їзду, маєте лише одноголосно погодити його. Ви - лише кінцівки, які за командою підіймають руку. «Ти кнопка, *****», - як казав вже колишній мер Харкова.
Є друга організація. В якій зараз також обирають керівництво.
Там, у цій організації, зараз тривають вибори до Політради - вищого керівного органу. Іде дванадцятий тур з п'ятнадцяти. Обирають всі, хто хоче взяти участь у виборах: рядові активісти, донори, керівники та заступники регіональних осередків. Голос кожного справді впливає. Іде демократичний виборчій процес, в якому до Політради вже потрапили люди, які там ніколи не були. А їх буде більшість: 10 з 15 членів Політради будуть новими. І вибори є мерітократичними, бо більшу вагу голосу має той, хто більше працював в інтересах організації. Так, таке буває.
Ця організація - «Демократична Сокира».
У «Слуги народу» - абсолютна радянщина. Незважаючи на всю «діджиталізацію», це з'їзд КПРС. Одноголосні рішення, один кандидат, якого узгодили заздалегідь, жодної свободи, жодних прав, жодних думок.
У нас - вибори в мобільному додатку, нерівновісне голосування, купа кандидатів, і реальна, а не фіктивна можливість бути обраним. Це правий лібералізм. Це демократія. Так вона працює.
І це майбутнє. А вони - минуле.
Юрій Гудименко