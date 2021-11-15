Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"

Заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу".

Про це повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук у Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада", - написала Палійчук.

Зазначається, що кандидатура Шуляк була єдиною на цю посаду