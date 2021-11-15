УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3793 відвідувача онлайн
Новини Політика України
9 312 67
Слуга народу (2544) Шуляк Олена (104)

Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Шуляк очолила партію

Заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу".

Про це повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук у Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада", - написала Палійчук.

Зазначається, що кандидатура Шуляк була єдиною на цю посаду

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
В борделе продолжают передвигать кровати.
показати весь коментар
15.11.2021 18:26
+24
до сосни не дотягує: перезріла
показати весь коментар
15.11.2021 18:24
+20
не переймайся, Хунта все зробить швидко і без Майдану,
на дворі вже не 14-ий, хороводи водити немає коли, треба Україну боронити
показати весь коментар
15.11.2021 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до сосни не дотягує: перезріла
показати весь коментар
15.11.2021 18:24 Відповісти
Новий "путін югенд" готують в Харкові. Опзж відкрило "Школу молодого політика", де юних зрадників України будуть вчити, як підіймати ворожі прапори над міськими радами українських міст!
показати весь коментар
15.11.2021 20:01 Відповісти
дивно, що не капслоком
показати весь коментар
15.11.2021 18:28 Відповісти
мабуть зовсім хреново у них, якщо ЗЄ-лєнухи таку пургу несуть....
показати весь коментар
15.11.2021 18:31 Відповісти
не переймайся, Хунта все зробить швидко і без Майдану,
на дворі вже не 14-ий, хороводи водити немає коли, треба Україну боронити
показати весь коментар
15.11.2021 18:44 Відповісти
Вас ждет психиатр явно пересмотрели Г+Г
показати весь коментар
15.11.2021 19:25 Відповісти
та не, там как раз все хорошо... разворовывается. еще немного божьей росы в глаза, чтобы еще немного украсть, ведь другого шанса у этого ЗЕленого сброда уже не будет. многие из них уже сейчас сидят на чемоданах набитых награбленным, в надежде слинять при первом шухере, и как только мигнет свет Майдана, эти ЗЕленые тараканы побегут в разные стороны. нужно быть готовыми, чтобы их раздавить, и размазать лаптем по асфальту - чтобы другим неповадно было.
показати весь коментар
15.11.2021 18:51 Відповісти
Лаптем?
показати весь коментар
15.11.2021 19:45 Відповісти
Гарно мене банять групи ботів лише за те, що я закликаю зберегти цілістність України, а не влаштовувати дестабілізацію та Майдан 3, якого так прагне путін і який буде його організовувати.
показати весь коментар
15.11.2021 18:39 Відповісти
помнится, именно такими же фразами орали боты януковоща в январе-феврале 2014 года))
и кацапы им подпевали - "зачем вам этот майдан? будут выборы осенью - тогда и проголосуете"
показати весь коментар
15.11.2021 19:09 Відповісти
Ботяра зеленое мне так и в 2004 и в 2014 году такую хрень писали лучше свою пельку заткни
показати весь коментар
15.11.2021 19:27 Відповісти
"Зараз ниточки в руках людей, які хочуть добра для України"
"Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота"

А ЗЕ про це знає? Дуже "патріотично" небачити скупчення війсь московії біля кордонів держави, зате бачити "бажання миру" у вбивці українців...

"Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича..."

Узурпація влади через незаконний розпуск Ради в 2019-му, призначення Богдана всупереч закону про люстрацію, "амнезія" про внесення надприбутків у декларацію... Це тільки те, що миттєво приходить на думку...

"Зе не здав національні інтереси..."

А от території здав.

А загальний підсумок вашого допису вкладеться в одне речення: "дайтє єму єще 100 днєй!"
показати весь коментар
15.11.2021 18:43 Відповісти
Арестович ты? Кого поддерживать,дермаков и демченков ,предателей Украины.Самое тяжелое это зедебилы у власти.
показати весь коментар
15.11.2021 18:50 Відповісти
"Зе не здав національні інтереси..."

это когда звонил лукашенко про вагнеровцев, или когда сдавал территории Украины в обмен на "мир в глазах путина"?
а может когда крал на "великому крадивництве" - вместо закупок газа и угля по низким ценам, кражи денег - вместо подготовки к ковиду.. в результате чего умерло более 150 тысяч людей?
или когда ставил людей януковоща и путина - на должностные посты: ермака, портнова и татарова и т.п.
и еще сотни таких ФАКТОВ, тянущих на государственную измену зеленского
показати весь коментар
15.11.2021 19:13 Відповісти
В борделе продолжают передвигать кровати.
показати весь коментар
15.11.2021 18:26 Відповісти
недолго уже
показати весь коментар
15.11.2021 20:00 Відповісти
пьяная и под нарокотой не ездит.... пока.
уже слава Богу !
показати весь коментар
15.11.2021 18:27 Відповісти
Коробельна сосна.
показати весь коментар
15.11.2021 18:28 Відповісти
Зелёные барыги решили последовать советам ***** - "спрятаться за женщинами и детьми". А бестолковые женщины с детским умом - Безуглая, Шуляк и Верещук, радостно впрягаются...
показати весь коментар
15.11.2021 18:33 Відповісти
даремно ви так, шуляк далеко не дурна і цим небезпечна
показати весь коментар
16.11.2021 09:26 Відповісти
А вона так вміє?
показати весь коментар
15.11.2021 18:34 Відповісти
Итить... Политическая ылита из-за граражей.

Спикер парламента епта...
показати весь коментар
15.11.2021 19:53 Відповісти
Фиолетово .
показати весь коментар
15.11.2021 18:34 Відповісти
ох и заживем!!!одна из пяти самых п...здливых слуг
показати весь коментар
15.11.2021 18:53 Відповісти
а что стало с нашим любимой и глупой мартышкой какаяразница Арахамией?
что я пропустил?
показати весь коментар
15.11.2021 18:57 Відповісти
Пішов "по рукам" - на різні політшоу.
показати весь коментар
15.11.2021 19:01 Відповісти
понятно
- кинули значит на растерзание животинку..
Жестокие сволочи..
показати весь коментар
15.11.2021 19:03 Відповісти
Треба ж щоб був цап-відбувайло, менше найсвітлішому доставатиметься.
показати весь коментар
15.11.2021 19:21 Відповісти
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия
Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа".
показати весь коментар
15.11.2021 19:03 Відповісти
а понятно
- не догнал сразу - они там так часто меняются..
показати весь коментар
15.11.2021 19:05 Відповісти
так и я два раза перечитал....
одни ж блин глАвы.. на хер послать некого )))
показати весь коментар
15.11.2021 19:08 Відповісти
Так оно же предложило забрать чужой газ из хранилищ. Носит в закрома шариками.
показати весь коментар
15.11.2021 19:08 Відповісти
Ліпше би Мар*яна! Я її "фанат", особливо після танцю "краба".
показати весь коментар
15.11.2021 19:00 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 09:07 Відповісти
Та да.Это ж где её научили так эротично двигаться?
показати весь коментар
16.11.2021 09:14 Відповісти
Як писав Т.Г.Шевченко - мов опеньок засушений, тонка, довгонога.
показати весь коментар
16.11.2021 09:32 Відповісти
Тарас Григорович ніби з неї образ писав-""Мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться".
показати весь коментар
16.11.2021 09:46 Відповісти
Це якраз і образно до цієї картинки!
показати весь коментар
16.11.2021 09:54 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 14:57 Відповісти
Всё, конец слуге народа.
показати весь коментар
15.11.2021 19:05 Відповісти
А Корниенко где, эта бородатая и разжиревшая корабельная сосна? Или по макушку жиденько обосрался и за юбку спрятался?.. Хорош "лидер", ничего не скажешь
показати весь коментар
15.11.2021 19:08 Відповісти
Какая разница!
показати весь коментар
15.11.2021 19:09 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 19:10 Відповісти
В чому фішка СН - від зашкавру до зашквару! Наплужив - поміняли і так поки всіх не використають, а от що буде далі після тго як "кадри" закінчаться...будуть ремейки)
показати весь коментар
15.11.2021 19:10 Відповісти
Баба - да. Баба - да.
показати весь коментар
15.11.2021 19:20 Відповісти
Палійчук, Ви кажете не правду.Було 5 кандидатів

"" Партію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка можуть очолити народі депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко. "" Джерело: https://censor.net/ua/n3299385

Добре що не колька оболонський.....
показати весь коментар
15.11.2021 19:29 Відповісти
у чувихи официальный работающий офшор
показати весь коментар
15.11.2021 19:30 Відповісти
У Слуги Наркомана новая прокладка между ЗЕ и Ко.
показати весь коментар
15.11.2021 19:50 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 19:55 Відповісти
Сосна Офшорська?
показати весь коментар
15.11.2021 21:05 Відповісти
СН разводят лохов в Медиа ,потешаясь над ними эксклюзивными забористыми утками.
показати весь коментар
15.11.2021 20:13 Відповісти
Служанка народу
показати весь коментар
15.11.2021 20:16 Відповісти
Велика честь очолити псевдопартію, яка до закінчення каденції буде мати мінусовий рейтинг. Звичайна помийка з використаних контрацептивів.
показати весь коментар
15.11.2021 20:35 Відповісти
Сосна?
показати весь коментар
15.11.2021 21:04 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 21:29 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 21:31 Відповісти
Главой партии типа СЛУГА УРОДА становятся профессионалы АНИЛИНГУСА. Конгратс, пани Шуляк
показати весь коментар
15.11.2021 22:00 Відповісти
Жуляк і безгугла --закрили амбразуру. Колись то робили чоловіки
показати весь коментар
16.11.2021 02:23 Відповісти
#Не_сочтите_за_рекламу

Шуляк, шуляк - і в продакшн

Ось дивіться, яка х....ня.

Є дві організації. Одну створено у 2019 році, іншу - роком раніше.

В одній організації сьогодні пройшли вибори голови. Кандидатів було рівно 1 (прописом: одна) людина. Вона і стала керівником. Одноголосно.

Цією організацією є «Слуга Народу». А новою очільницею - Олена Шуляк (до речі хто це).

Тобто вибори були фікцією, бо кандидата погодили заздалегідь. І думка членів «Слуги народу», депутатів, делегатів, та будь-кого взагалі - нікому не цікава. Бо рішення вже прийняте. А ви, шановні делегати з'їзду, маєте лише одноголосно погодити його. Ви - лише кінцівки, які за командою підіймають руку. «Ти кнопка, *****», - як казав вже колишній мер Харкова.

Є друга організація. В якій зараз також обирають керівництво.

Там, у цій організації, зараз тривають вибори до Політради - вищого керівного органу. Іде дванадцятий тур з п'ятнадцяти. Обирають всі, хто хоче взяти участь у виборах: рядові активісти, донори, керівники та заступники регіональних осередків. Голос кожного справді впливає. Іде демократичний виборчій процес, в якому до Політради вже потрапили люди, які там ніколи не були. А їх буде більшість: 10 з 15 членів Політради будуть новими. І вибори є мерітократичними, бо більшу вагу голосу має той, хто більше працював в інтересах організації. Так, таке буває.

Ця організація - «Демократична Сокира».

У «Слуги народу» - абсолютна радянщина. Незважаючи на всю «діджиталізацію», це з'їзд КПРС. Одноголосні рішення, один кандидат, якого узгодили заздалегідь, жодної свободи, жодних прав, жодних думок.

У нас - вибори в мобільному додатку, нерівновісне голосування, купа кандидатів, і реальна, а не фіктивна можливість бути обраним. Це правий лібералізм. Це демократія. Так вона працює.

І це майбутнє. А вони - минуле.

Юрій Гудименко
показати весь коментар
16.11.2021 09:22 Відповісти
Так в рядах СН залізна партійна дисципліна і загальний "одобрямс"!
показати весь коментар
16.11.2021 09:37 Відповісти
Зеленая зиц...

показати весь коментар
16.11.2021 11:07 Відповісти
Партійна Альонушка та її президент іванушка...
показати весь коментар
16.11.2021 11:27 Відповісти
 
 