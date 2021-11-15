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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Шуляк Елена (79)

Нардеп Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Шуляк возглавила партию

Заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября", - написала Палийчук.

Отмечается, что кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.

Читайте также: Есть пять претендентов на должность главы партии "Слуга народа", - Камельчук
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Топ комментарии
+34
В борделе продолжают передвигать кровати.
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15.11.2021 18:26
+24
до сосни не дотягує: перезріла
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15.11.2021 18:24
+20
не переймайся, Хунта все зробить швидко і без Майдану,
на дворі вже не 14-ий, хороводи водити немає коли, треба Україну боронити
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15.11.2021 18:44
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до сосни не дотягує: перезріла
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15.11.2021 18:24 Ответить
Новий "путін югенд" готують в Харкові. Опзж відкрило "Школу молодого політика", де юних зрадників України будуть вчити, як підіймати ворожі прапори над міськими радами українських міст!
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15.11.2021 20:01 Ответить
дивно, що не капслоком
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15.11.2021 18:28 Ответить
мабуть зовсім хреново у них, якщо ЗЄ-лєнухи таку пургу несуть....
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15.11.2021 18:31 Ответить
не переймайся, Хунта все зробить швидко і без Майдану,
на дворі вже не 14-ий, хороводи водити немає коли, треба Україну боронити
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15.11.2021 18:44 Ответить
Вас ждет психиатр явно пересмотрели Г+Г
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15.11.2021 19:25 Ответить
та не, там как раз все хорошо... разворовывается. еще немного божьей росы в глаза, чтобы еще немного украсть, ведь другого шанса у этого ЗЕленого сброда уже не будет. многие из них уже сейчас сидят на чемоданах набитых награбленным, в надежде слинять при первом шухере, и как только мигнет свет Майдана, эти ЗЕленые тараканы побегут в разные стороны. нужно быть готовыми, чтобы их раздавить, и размазать лаптем по асфальту - чтобы другим неповадно было.
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15.11.2021 18:51 Ответить
Лаптем?
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15.11.2021 19:45 Ответить
Гарно мене банять групи ботів лише за те, що я закликаю зберегти цілістність України, а не влаштовувати дестабілізацію та Майдан 3, якого так прагне путін і який буде його організовувати.
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15.11.2021 18:39 Ответить
помнится, именно такими же фразами орали боты януковоща в январе-феврале 2014 года))
и кацапы им подпевали - "зачем вам этот майдан? будут выборы осенью - тогда и проголосуете"
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15.11.2021 19:09 Ответить
Ботяра зеленое мне так и в 2004 и в 2014 году такую хрень писали лучше свою пельку заткни
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15.11.2021 19:27 Ответить
"Зараз ниточки в руках людей, які хочуть добра для України"
"Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота"

А ЗЕ про це знає? Дуже "патріотично" небачити скупчення війсь московії біля кордонів держави, зате бачити "бажання миру" у вбивці українців...

"Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича..."

Узурпація влади через незаконний розпуск Ради в 2019-му, призначення Богдана всупереч закону про люстрацію, "амнезія" про внесення надприбутків у декларацію... Це тільки те, що миттєво приходить на думку...

"Зе не здав національні інтереси..."

А от території здав.

А загальний підсумок вашого допису вкладеться в одне речення: "дайтє єму єще 100 днєй!"
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15.11.2021 18:43 Ответить
Арестович ты? Кого поддерживать,дермаков и демченков ,предателей Украины.Самое тяжелое это зедебилы у власти.
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15.11.2021 18:50 Ответить
"Зе не здав національні інтереси..."

это когда звонил лукашенко про вагнеровцев, или когда сдавал территории Украины в обмен на "мир в глазах путина"?
а может когда крал на "великому крадивництве" - вместо закупок газа и угля по низким ценам, кражи денег - вместо подготовки к ковиду.. в результате чего умерло более 150 тысяч людей?
или когда ставил людей януковоща и путина - на должностные посты: ермака, портнова и татарова и т.п.
и еще сотни таких ФАКТОВ, тянущих на государственную измену зеленского
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15.11.2021 19:13 Ответить
В борделе продолжают передвигать кровати.
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15.11.2021 18:26 Ответить
недолго уже
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15.11.2021 20:00 Ответить
пьяная и под нарокотой не ездит.... пока.
уже слава Богу !
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15.11.2021 18:27 Ответить
Коробельна сосна.
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15.11.2021 18:28 Ответить
Зелёные барыги решили последовать советам ***** - "спрятаться за женщинами и детьми". А бестолковые женщины с детским умом - Безуглая, Шуляк и Верещук, радостно впрягаются...
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15.11.2021 18:33 Ответить
даремно ви так, шуляк далеко не дурна і цим небезпечна
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16.11.2021 09:26 Ответить
А вона так вміє?
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15.11.2021 18:34 Ответить
Итить... Политическая ылита из-за граражей.

Спикер парламента епта...
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15.11.2021 19:53 Ответить
Фиолетово .
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15.11.2021 18:34 Ответить
ох и заживем!!!одна из пяти самых п...здливых слуг
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15.11.2021 18:53 Ответить
а что стало с нашим любимой и глупой мартышкой какаяразница Арахамией?
что я пропустил?
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15.11.2021 18:57 Ответить
Пішов "по рукам" - на різні політшоу.
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15.11.2021 19:01 Ответить
понятно
- кинули значит на растерзание животинку..
Жестокие сволочи..
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15.11.2021 19:03 Ответить
Треба ж щоб був цап-відбувайло, менше найсвітлішому доставатиметься.
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15.11.2021 19:21 Ответить
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия
Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа".
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15.11.2021 19:03 Ответить
а понятно
- не догнал сразу - они там так часто меняются..
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15.11.2021 19:05 Ответить
так и я два раза перечитал....
одни ж блин глАвы.. на хер послать некого )))
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15.11.2021 19:08 Ответить
Так оно же предложило забрать чужой газ из хранилищ. Носит в закрома шариками.
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15.11.2021 19:08 Ответить
Ліпше би Мар*яна! Я її "фанат", особливо після танцю "краба".
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15.11.2021 19:00 Ответить
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16.11.2021 09:07 Ответить
Та да.Это ж где её научили так эротично двигаться?
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16.11.2021 09:14 Ответить
Як писав Т.Г.Шевченко - мов опеньок засушений, тонка, довгонога.
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16.11.2021 09:32 Ответить
Тарас Григорович ніби з неї образ писав-""Мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться".
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16.11.2021 09:46 Ответить
Це якраз і образно до цієї картинки!
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16.11.2021 09:54 Ответить
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16.11.2021 14:57 Ответить
Всё, конец слуге народа.
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15.11.2021 19:05 Ответить
А Корниенко где, эта бородатая и разжиревшая корабельная сосна? Или по макушку жиденько обосрался и за юбку спрятался?.. Хорош "лидер", ничего не скажешь
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15.11.2021 19:08 Ответить
Какая разница!
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15.11.2021 19:09 Ответить
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15.11.2021 19:10 Ответить
В чому фішка СН - від зашкавру до зашквару! Наплужив - поміняли і так поки всіх не використають, а от що буде далі після тго як "кадри" закінчаться...будуть ремейки)
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15.11.2021 19:10 Ответить
Баба - да. Баба - да.
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15.11.2021 19:20 Ответить
Палійчук, Ви кажете не правду.Було 5 кандидатів

"" Партію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка можуть очолити народі депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко. "" Джерело: https://censor.net/ua/n3299385

Добре що не колька оболонський.....
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15.11.2021 19:29 Ответить
у чувихи официальный работающий офшор
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15.11.2021 19:30 Ответить
У Слуги Наркомана новая прокладка между ЗЕ и Ко.
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15.11.2021 19:50 Ответить
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15.11.2021 19:55 Ответить
Сосна Офшорська?
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15.11.2021 21:05 Ответить
СН разводят лохов в Медиа ,потешаясь над ними эксклюзивными забористыми утками.
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15.11.2021 20:13 Ответить
Служанка народу
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15.11.2021 20:16 Ответить
Велика честь очолити псевдопартію, яка до закінчення каденції буде мати мінусовий рейтинг. Звичайна помийка з використаних контрацептивів.
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15.11.2021 20:35 Ответить
Сосна?
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15.11.2021 21:04 Ответить
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15.11.2021 21:29 Ответить
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15.11.2021 21:31 Ответить
Главой партии типа СЛУГА УРОДА становятся профессионалы АНИЛИНГУСА. Конгратс, пани Шуляк
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15.11.2021 22:00 Ответить
Жуляк і безгугла --закрили амбразуру. Колись то робили чоловіки
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16.11.2021 02:23 Ответить
#Не_сочтите_за_рекламу

Шуляк, шуляк - і в продакшн

Ось дивіться, яка х....ня.

Є дві організації. Одну створено у 2019 році, іншу - роком раніше.

В одній організації сьогодні пройшли вибори голови. Кандидатів було рівно 1 (прописом: одна) людина. Вона і стала керівником. Одноголосно.

Цією організацією є «Слуга Народу». А новою очільницею - Олена Шуляк (до речі хто це).

Тобто вибори були фікцією, бо кандидата погодили заздалегідь. І думка членів «Слуги народу», депутатів, делегатів, та будь-кого взагалі - нікому не цікава. Бо рішення вже прийняте. А ви, шановні делегати з'їзду, маєте лише одноголосно погодити його. Ви - лише кінцівки, які за командою підіймають руку. «Ти кнопка, *****», - як казав вже колишній мер Харкова.

Є друга організація. В якій зараз також обирають керівництво.

Там, у цій організації, зараз тривають вибори до Політради - вищого керівного органу. Іде дванадцятий тур з п'ятнадцяти. Обирають всі, хто хоче взяти участь у виборах: рядові активісти, донори, керівники та заступники регіональних осередків. Голос кожного справді впливає. Іде демократичний виборчій процес, в якому до Політради вже потрапили люди, які там ніколи не були. А їх буде більшість: 10 з 15 членів Політради будуть новими. І вибори є мерітократичними, бо більшу вагу голосу має той, хто більше працював в інтересах організації. Так, таке буває.

Ця організація - «Демократична Сокира».

У «Слуги народу» - абсолютна радянщина. Незважаючи на всю «діджиталізацію», це з'їзд КПРС. Одноголосні рішення, один кандидат, якого узгодили заздалегідь, жодної свободи, жодних прав, жодних думок.

У нас - вибори в мобільному додатку, нерівновісне голосування, купа кандидатів, і реальна, а не фіктивна можливість бути обраним. Це правий лібералізм. Це демократія. Так вона працює.

І це майбутнє. А вони - минуле.

Юрій Гудименко
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16.11.2021 09:22 Ответить
Так в рядах СН залізна партійна дисципліна і загальний "одобрямс"!
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16.11.2021 09:37 Ответить
Зеленая зиц...

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16.11.2021 11:07 Ответить
Партійна Альонушка та її президент іванушка...
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16.11.2021 11:27 Ответить
 
 