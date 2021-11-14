Есть пять претендентов на должность главы партии "Слуга народа", - Камельчук

Партию "Слуга народа", вместо Александра Корниенко, могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко или Галина Янченко.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - заявил Камельчук.

По его словам, кандидатуры будут выдвигать прямо на съезде партии в понедельник.

"Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – подчеркнул он.

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