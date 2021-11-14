Есть пять претендентов на должность главы партии "Слуга народа", - Камельчук
Партию "Слуга народа", вместо Александра Корниенко, могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко или Галина Янченко.
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - заявил Камельчук.
По его словам, кандидатуры будут выдвигать прямо на съезде партии в понедельник.
"Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – подчеркнул он.
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Кум Ярмака!
Тьфу, проблеваться можно
СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ 2020, 19:39
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/9/7265878/
Я маю власний погляд на речі
Кусаю всіх за ноги гризу за плечі
Бо я не доганяю дурну манеру
Показувати пальцем на бультер'єра
А я не бультер'єр і не собака
Велика голова така ніяка
Шо з того що ми всі тепер Європа
Як в мене голова така ніяка
Моя дорога всюди є широка
Пасе за кожним рухом моє око
Бо я не доганяю тупу манеру
Показувати пальцем на бультер'єра
Я вибиваю двері одним ударом
Я хочу мати всьо - і всьо на шару
Тому мене нервує дурна манера
Показувати пальцем на бультер'єра (с)
только тупой, легкоузнаваемый (потому как тупой и высокий - издалека видно)))), с темным прошлым и засветивший свою морду в телешоу - ну какого хера вам еще на хватает??))))
только Тищенко !!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
(я хорошо разложил по полкам???))
Да! Охнинеть! Увидел в списке коляна оболенского- пипец ПОЛНЫЙ. Полная деградация ВР.