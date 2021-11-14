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Есть пять претендентов на должность главы партии "Слуга народа", - Камельчук

Есть пять претендентов на должность главы партии

Партию "Слуга народа", вместо Александра Корниенко, могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко или Галина Янченко.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - заявил Камельчук.

По его словам, кандидатуры будут выдвигать прямо на съезде партии в понедельник.

"Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – подчеркнул он.

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съезд (367) Янченко Галина (72) Слуга народа (2627) Корниенко (658) Кравчук Евгения (367) Тищенко Николай (336) Мотовиловец (41) Камельчук (37) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+18
Давайте Каклєту, нехай там крутить жопою, а то ви щось стали не цікавими.
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14.11.2021 12:56
+13
А разницы нет - каждый из них будет врагом Украины.
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14.11.2021 12:52
+12
Три корабельные сосны...и два дуба...
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14.11.2021 12:55
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А разницы нет - каждый из них будет врагом Украины.
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14.11.2021 12:52 Ответить
Коля Тищенко самый яркий претендент. Он честно дал увидеть, что танцевать жопой, умеет, только он. Зеленский, тоже умеет, только другим органом - вот вам и дуэт. И для чего, там какие-то партии программы? Странные эти украинцы.
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14.11.2021 16:52 Ответить
Три корабельные сосны...и два дуба...
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14.11.2021 12:55 Ответить
Ой на горі два дубки, ой на горі два дубки
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14.11.2021 12:59 Ответить
Скоріше два дубові пеньки
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14.11.2021 13:30 Ответить
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14.11.2021 13:56 Ответить
давайте ынтелектуала тищенка! ще більше буде "хоч паржьом"
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14.11.2021 12:56 Ответить
Обхохочемся
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14.11.2021 12:57 Ответить
Дайош Тищенка - он же бультерьер Зеленского!

Кум Ярмака!
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14.11.2021 12:56 Ответить
Давайте Каклєту, нехай там крутить жопою, а то ви щось стали не цікавими.
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14.11.2021 12:56 Ответить
"какаяразница", "хуженебудит", "хотьпоржжом")))
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14.11.2021 13:17 Ответить
Я теж за каклету. Й перейменувати цю шоблу на "Каклета народу"
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14.11.2021 18:15 Ответить
Да жопа у него знатная, ели в авто поместилась.
Тьфу, проблеваться можно
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14.11.2021 12:58 Ответить
Cписок довбойобів ЗЕлених.
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14.11.2021 12:59 Ответить
Богдан заявив, що найбільший вплив на Зеленського має нардеп-ресторатор
СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ 2020, 19:39

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/9/7265878/
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14.11.2021 13:01 Ответить
ВСЕлайно...
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14.11.2021 13:02 Ответить
Вангую, що головою монозброда буде "Бультер'єр" Нелоха - Коля Каклєта.

Я маю власний погляд на речі
Кусаю всіх за ноги гризу за плечі
Бо я не доганяю дурну манеру
Показувати пальцем на бультер'єра

А я не бультер'єр і не собака
Велика голова така ніяка
Шо з того що ми всі тепер Європа
Як в мене голова така ніяка

Моя дорога всюди є широка
Пасе за кожним рухом моє око
Бо я не доганяю тупу манеру
Показувати пальцем на бультер'єра

Я вибиваю двері одним ударом
Я хочу мати всьо - і всьо на шару
Тому мене нервує дурна манера
Показувати пальцем на бультер'єра (с)
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14.11.2021 13:02 Ответить
Где Чаус??!?!??!?!
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14.11.2021 13:03 Ответить
В ******.
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14.11.2021 13:04 Ответить
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14.11.2021 13:08 Ответить
Святое дело- гадать на кофейной гуще .Версии сумасбродней одна другой
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14.11.2021 13:12 Ответить
К бабке не ходи, Тищенко будет. У ЗЕ!шоблы чем тупее, тем лучше
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14.11.2021 13:12 Ответить
только ТИЩЕНКО !!! жабы это заслужили!
только тупой, легкоузнаваемый (потому как тупой и высокий - издалека видно)))), с темным прошлым и засветивший свою морду в телешоу - ну какого хера вам еще на хватает??))))
только Тищенко !!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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14.11.2021 13:13 Ответить
Вася , дал же Бог мне однофамильца , испанский стыд какой то )
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14.11.2021 13:22 Ответить
ну.. и в фамилии не без урода )))) коля - урод ))) значит все остальные - нормальные
(я хорошо разложил по полкам???))
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14.11.2021 13:33 Ответить
!!!
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14.11.2021 15:13 Ответить
Выбор кандидатов будет проходить с помощью уримма и туммима ? )
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14.11.2021 13:17 Ответить
скоріше гри в наперстки.
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14.11.2021 13:20 Ответить
Тищенко - лучшая кандидатура . Он из того же вещества, что и вся "партия"
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14.11.2021 13:24 Ответить
Я за Николая. Партии нужен яркий, неординарный лидер. Кто еще так зажигательно танцует тверк?
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14.11.2021 13:27 Ответить
Слуга котлеты .... звучит
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14.11.2021 13:33 Ответить
Ваш духовный главный директор цирка вам сказал *а какая разница?* Не замарачивайтесь и не комментируйте, а то он вас накажет..
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14.11.2021 13:49 Ответить
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14.11.2021 13:49 Ответить
Коляна давайте.Замглавдовбойобом будет ..
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14.11.2021 13:52 Ответить
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14.11.2021 13:54 Ответить
Ну и новость! Кривокобылко,та всем(мне так кажется)по барабану кто там будет
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14.11.2021 14:42 Ответить
Для СН потрібен тільки Тищенко!!! Для "зростання" рейтингу!
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14.11.2021 14:44 Ответить
Пост под Тищенко за его " самоотверженное" нападение в свое время на "автора среднего пальца для Зе" Ну вы поняли...
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14.11.2021 15:06 Ответить
Найкращий кандидат, це Тищенко, Тупуватий, а отже контрольований.
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14.11.2021 15:23 Ответить
до шуляк тищенка та янченко треба добавити ще камельчука і буде самий, самий безсовісний, наглий та відморожений квартет зеленого оркестру.
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14.11.2021 15:39 Ответить
Я хренею! Это ихняя зЭлита?
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14.11.2021 15:56 Ответить
паноптикум зеленых ублюдков
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14.11.2021 16:20 Ответить
Та хоч двадцять п*ять- якось пох...
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14.11.2021 18:33 Ответить
"" Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко - це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - заявив Камельчук.

Да! Охнинеть! Увидел в списке коляна оболенского- пипец ПОЛНЫЙ. Полная деградация ВР.
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14.11.2021 18:57 Ответить
 
 