Є п'ять претендентів на посаду голови партії "Слуга народу", - Камельчук

Партію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка можуть очолити народі депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко – це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - заявив Камельчук.

За його словами, кандидатури будуть висуватися безпосередньо на з'їзді партії в понеділок.

"Але висувати безпосередньо кандидатів - ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок", - підкреслив він.

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