УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4647 відвідувачів онлайн
Новини
3 982 45

Є п'ять претендентів на посаду голови партії "Слуга народу", - Камельчук

Є п'ять претендентів на посаду голови партії

Партію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка можуть очолити народі депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко – це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - заявив Камельчук.

За його словами, кандидатури будуть висуватися безпосередньо на з'їзді партії в понеділок.

"Але висувати безпосередньо кандидатів - ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок", - підкреслив він.

Читайте також: Арахамія твердить, що "слуги" не збираються забирати у Разумкова мандат

Автор: 

з'їзд (120) Янченко Галина (71) Слуга народу (2809) Корнієнко (666) Кравчук Євгенія (374) Тищенко Микола (351) Мотовиловець (43) Камельчук (43) Шуляк Олена (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Давайте Каклєту, нехай там крутить жопою, а то ви щось стали не цікавими.
показати весь коментар
14.11.2021 12:56
+13
А разницы нет - каждый из них будет врагом Украины.
показати весь коментар
14.11.2021 12:52
+12
Три корабельные сосны...и два дуба...
показати весь коментар
14.11.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А разницы нет - каждый из них будет врагом Украины.
показати весь коментар
14.11.2021 12:52 Відповісти
Коля Тищенко самый яркий претендент. Он честно дал увидеть, что танцевать жопой, умеет, только он. Зеленский, тоже умеет, только другим органом - вот вам и дуэт. И для чего, там какие-то партии программы? Странные эти украинцы.
показати весь коментар
14.11.2021 16:52 Відповісти
Три корабельные сосны...и два дуба...
показати весь коментар
14.11.2021 12:55 Відповісти
Ой на горі два дубки, ой на горі два дубки
показати весь коментар
14.11.2021 12:59 Відповісти
Скоріше два дубові пеньки
показати весь коментар
14.11.2021 13:30 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2021 13:56 Відповісти
давайте ынтелектуала тищенка! ще більше буде "хоч паржьом"
показати весь коментар
14.11.2021 12:56 Відповісти
Обхохочемся
показати весь коментар
14.11.2021 12:57 Відповісти
Дайош Тищенка - он же бультерьер Зеленского!

Кум Ярмака!
показати весь коментар
14.11.2021 12:56 Відповісти
Давайте Каклєту, нехай там крутить жопою, а то ви щось стали не цікавими.
показати весь коментар
14.11.2021 12:56 Відповісти
"какаяразница", "хуженебудит", "хотьпоржжом")))
показати весь коментар
14.11.2021 13:17 Відповісти
Я теж за каклету. Й перейменувати цю шоблу на "Каклета народу"
показати весь коментар
14.11.2021 18:15 Відповісти
Да жопа у него знатная, ели в авто поместилась.
Тьфу, проблеваться можно
показати весь коментар
14.11.2021 12:58 Відповісти
Cписок довбойобів ЗЕлених.
показати весь коментар
14.11.2021 12:59 Відповісти
Богдан заявив, що найбільший вплив на Зеленського має нардеп-ресторатор
СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ 2020, 19:39

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/9/7265878/
показати весь коментар
14.11.2021 13:01 Відповісти
ВСЕлайно...
показати весь коментар
14.11.2021 13:02 Відповісти
Вангую, що головою монозброда буде "Бультер'єр" Нелоха - Коля Каклєта.

Я маю власний погляд на речі
Кусаю всіх за ноги гризу за плечі
Бо я не доганяю дурну манеру
Показувати пальцем на бультер'єра

А я не бультер'єр і не собака
Велика голова така ніяка
Шо з того що ми всі тепер Європа
Як в мене голова така ніяка

Моя дорога всюди є широка
Пасе за кожним рухом моє око
Бо я не доганяю тупу манеру
Показувати пальцем на бультер'єра

Я вибиваю двері одним ударом
Я хочу мати всьо - і всьо на шару
Тому мене нервує дурна манера
Показувати пальцем на бультер'єра (с)
показати весь коментар
14.11.2021 13:02 Відповісти
Где Чаус??!?!??!?!
показати весь коментар
14.11.2021 13:03 Відповісти
В ******.
показати весь коментар
14.11.2021 13:04 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2021 13:08 Відповісти
Святое дело- гадать на кофейной гуще .Версии сумасбродней одна другой
показати весь коментар
14.11.2021 13:12 Відповісти
К бабке не ходи, Тищенко будет. У ЗЕ!шоблы чем тупее, тем лучше
показати весь коментар
14.11.2021 13:12 Відповісти
только ТИЩЕНКО !!! жабы это заслужили!
только тупой, легкоузнаваемый (потому как тупой и высокий - издалека видно)))), с темным прошлым и засветивший свою морду в телешоу - ну какого хера вам еще на хватает??))))
только Тищенко !!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
14.11.2021 13:13 Відповісти
Вася , дал же Бог мне однофамильца , испанский стыд какой то )
показати весь коментар
14.11.2021 13:22 Відповісти
ну.. и в фамилии не без урода )))) коля - урод ))) значит все остальные - нормальные
(я хорошо разложил по полкам???))
показати весь коментар
14.11.2021 13:33 Відповісти
!!!
показати весь коментар
14.11.2021 15:13 Відповісти
Выбор кандидатов будет проходить с помощью уримма и туммима ? )
показати весь коментар
14.11.2021 13:17 Відповісти
скоріше гри в наперстки.
показати весь коментар
14.11.2021 13:20 Відповісти
Тищенко - лучшая кандидатура . Он из того же вещества, что и вся "партия"
показати весь коментар
14.11.2021 13:24 Відповісти
Я за Николая. Партии нужен яркий, неординарный лидер. Кто еще так зажигательно танцует тверк?
показати весь коментар
14.11.2021 13:27 Відповісти
Слуга котлеты .... звучит
показати весь коментар
14.11.2021 13:33 Відповісти
Ваш духовный главный директор цирка вам сказал *а какая разница?* Не замарачивайтесь и не комментируйте, а то он вас накажет..
показати весь коментар
14.11.2021 13:49 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2021 13:49 Відповісти
Коляна давайте.Замглавдовбойобом будет ..
показати весь коментар
14.11.2021 13:52 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2021 13:54 Відповісти
Ну и новость! Кривокобылко,та всем(мне так кажется)по барабану кто там будет
показати весь коментар
14.11.2021 14:42 Відповісти
Для СН потрібен тільки Тищенко!!! Для "зростання" рейтингу!
показати весь коментар
14.11.2021 14:44 Відповісти
Пост под Тищенко за его " самоотверженное" нападение в свое время на "автора среднего пальца для Зе" Ну вы поняли...
показати весь коментар
14.11.2021 15:06 Відповісти
Найкращий кандидат, це Тищенко, Тупуватий, а отже контрольований.
показати весь коментар
14.11.2021 15:23 Відповісти
до шуляк тищенка та янченко треба добавити ще камельчука і буде самий, самий безсовісний, наглий та відморожений квартет зеленого оркестру.
показати весь коментар
14.11.2021 15:39 Відповісти
Я хренею! Это ихняя зЭлита?
показати весь коментар
14.11.2021 15:56 Відповісти
паноптикум зеленых ублюдков
показати весь коментар
14.11.2021 16:20 Відповісти
Та хоч двадцять п*ять- якось пох...
показати весь коментар
14.11.2021 18:33 Відповісти
"" Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко - це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - заявив Камельчук.

Да! Охнинеть! Увидел в списке коляна оболенского- пипец ПОЛНЫЙ. Полная деградация ВР.
показати весь коментар
14.11.2021 18:57 Відповісти
 
 