Є п'ять претендентів на посаду голови партії "Слуга народу", - Камельчук
Партію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка можуть очолити народі депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко.
Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Пан Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко – це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана Корнієнка", - заявив Камельчук.
За його словами, кандидатури будуть висуватися безпосередньо на з'їзді партії в понеділок.
"Але висувати безпосередньо кандидатів - ще не означає, що буде 100% відразу проголосовано. Може бути якийсь другий тур чи ще щось. Але ми це побачимо в понеділок", - підкреслив він.
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Кум Ярмака!
Тьфу, проблеваться можно
СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ 2020, 19:39
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/9/7265878/
Я маю власний погляд на речі
Кусаю всіх за ноги гризу за плечі
Бо я не доганяю дурну манеру
Показувати пальцем на бультер'єра
А я не бультер'єр і не собака
Велика голова така ніяка
Шо з того що ми всі тепер Європа
Як в мене голова така ніяка
Моя дорога всюди є широка
Пасе за кожним рухом моє око
Бо я не доганяю тупу манеру
Показувати пальцем на бультер'єра
Я вибиваю двері одним ударом
Я хочу мати всьо - і всьо на шару
Тому мене нервує дурна манера
Показувати пальцем на бультер'єра (с)
только тупой, легкоузнаваемый (потому как тупой и высокий - издалека видно)))), с темным прошлым и засветивший свою морду в телешоу - ну какого хера вам еще на хватает??))))
только Тищенко !!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
(я хорошо разложил по полкам???))
Да! Охнинеть! Увидел в списке коляна оболенского- пипец ПОЛНЫЙ. Полная деградация ВР.