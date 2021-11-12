УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини
2 865 38

Арахамія твердить, що "слуги" не збираються забирати у Разумкова мандат

Арахамія твердить, що

На порядку денному з’їзду партії "Слуга народу" нема питання про позбавленням мандата ексспікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас буде з'їзд. Питання такого немає. Він (Разумков. - Ред.) же звичайний депутат, то нехай доводить свою ефективність перед виборцями", - сказав Арахамія.

Коментуючи створення міжфракційного об’єднання "Розумна політика", Арахамія сказав, що у Верховній Раді існують "десятки й сотні" міжфракційних об’єднань, і що сам він входить у 5 чи 6 з них.

Читайте: Депутати "Голосу" не підуть до об’єднання Разумкова, - заступник голови партії Осадчук

Автор: 

шоу Шустера (309) Арахамія Давид (1103) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Оба-на ,на манежі абхазький бабуїн !!! Заберіть в мавпи мікрохвон !!!)))
показати весь коментар
12.11.2021 23:40
+9
Передайте кто-нибудь Арахамии, что налогоплатильщики немного устали от их крысиной возни в песочнице, кто у кого из под задницы стул спикера вырвет, и народ хочет видеть работу Парламента, в том числе и по обеспечению безопасности страны. Если до него самого эти очевидные вещи не доходят
показати весь коментар
13.11.2021 00:03
+6
А мне Арахламия больше похож на небритого пингвина
показати весь коментар
13.11.2021 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оба-на ,на манежі абхазький бабуїн !!! Заберіть в мавпи мікрохвон !!!)))
показати весь коментар
12.11.2021 23:40 Відповісти
А мне Арахламия больше похож на небритого пингвина
показати весь коментар
13.11.2021 00:01 Відповісти
Не ображай пінгвінів !

Хламідія то одноклєточне!
Хоч і небрите 😂
показати весь коментар
13.11.2021 02:18 Відповісти
Та в нього ще й хода пінгвиняча і мозок як у пінгвіна!
показати весь коментар
13.11.2021 13:23 Відповісти
Склизькі ЗЕ-льоні потвори - крутяться як гівно в ополонці ! 😂
показати весь коментар
13.11.2021 02:15 Відповісти
Канєшна. Кого ж тоді ляльководи будуть пропихувати на президента?
показати весь коментар
12.11.2021 23:40 Відповісти
Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
Больше читайте тут:

https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html



"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.

По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.

Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .

"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.

По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.

"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
показати весь коментар
13.11.2021 02:32 Відповісти
Хламідія знов вилізла?
Та заберіть в нього мандат. Рейтинг разумкова тільки зросте (за рахунок бубочки)
показати весь коментар
12.11.2021 23:57 Відповісти
До зекрыс ,кажется ,это дошло,если хламидия не брешет,как обычно -но это им тоже не поможет,т к у ахметки намного больше рычагов пока разумков в раде -так что палка в двух концах )))
показати весь коментар
13.11.2021 10:24 Відповісти
А ему можно верить? ))))
показати весь коментар
13.11.2021 00:02 Відповісти
Гівну в ополонці ?

То філософське питання 😂
показати весь коментар
13.11.2021 02:19 Відповісти
Передайте кто-нибудь Арахамии, что налогоплатильщики немного устали от их крысиной возни в песочнице, кто у кого из под задницы стул спикера вырвет, и народ хочет видеть работу Парламента, в том числе и по обеспечению безопасности страны. Если до него самого эти очевидные вещи не доходят
показати весь коментар
13.11.2021 00:03 Відповісти
Завтра ж передам.
показати весь коментар
13.11.2021 00:15 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 05:58 Відповісти
Можна бандеролькою через почтальона Пєчкіна і то, якщо Голобородько йому подарує велосипед.
показати весь коментар
13.11.2021 08:20 Відповісти
коли вещае арахімія - плачють смереки...
показати весь коментар
13.11.2021 00:06 Відповісти
...та сумують сухі берези 😂
показати весь коментар
13.11.2021 02:20 Відповісти
А вы заметили как Кикабидзе даже с ним пренебрезительно поздаровался...? Сказал так здравствуйте абхазия.. ))
показати весь коментар
13.11.2021 00:17 Відповісти
а мені почулось "аблазіяна" 😂
показати весь коментар
13.11.2021 02:22 Відповісти
Можете плюнути в мою сторону! Але цім грузинам я не вірю!
Кікабідзе брехав з натхненням! Так само і другий біля нього!
Ах!Який бідний та нещасний цей кнур Сракашвілі! Всі бачили як
шестеро тюряжників ледве справлялися з ним який ,О Боже!,
вже голодує?! аж 43 дні! Народе! Ви можете в таке повірити?
Один із тюремного кортежу навить ногою по яйцям отримав
від слабонького та страшно схудлого Сракашвілі, він там
присідає на карідорі. Порошенко зробив велику дурницю коли
дарував цьому карлсону Одеську область на кормленіє! Усе!
показати весь коментар
13.11.2021 13:21 Відповісти
поважайте грузин...
хлопці не на сдачі, у більшості своеї...
показати весь коментар
13.11.2021 00:25 Відповісти
Диджей всратый.
показати весь коментар
13.11.2021 00:49 Відповісти
Ця брехлива абхазька мавпа не встигне втікти, його повісимо на першому хорошому стовпі чи дереві.
показати весь коментар
13.11.2021 06:05 Відповісти
Горный козло..б.Омерзительная личность,даже не личность а особь.Плохо кончит.
показати весь коментар
13.11.2021 06:37 Відповісти
пол орангутанга - це арахимия.
показати весь коментар
13.11.2021 06:51 Відповісти
Єто чмо ,удравшее со своей Грузии и получивший гражданство Украині в 2015 году ,рассказывает Украинцам ,имеющим тысячелетнюю историю,как жить?Зазеркалье,какое-то!
показати весь коментар
13.11.2021 07:23 Відповісти
Все правильно,забирать не будут так как Арахамия мандат лично украдет..
показати весь коментар
13.11.2021 07:34 Відповісти
зе-лена дрисня
всрались
показати весь коментар
13.11.2021 07:57 Відповісти
Візьму на себе сміливість висловитися що переважній більшості народу "по барабану" заберете чи не заберете той мандат.
показати весь коментар
13.11.2021 08:24 Відповісти
А скільки лідерів СН залишелося ?
https://sud.ua/ru/news/ukraine/143788-obnarodovan-polnyy-spisok-partii-sluga-naroda-kogo-zelenskiy-privedet-v-parlament повний список партії «Слуга народу»
показати весь коментар
13.11.2021 11:48 Відповісти
Уже задолбали с этим разумковым, как будто это самое главное в стране!!! Да он такой же чмошник как и слуги, откуда и появился, там еще добрая сотня наберется таких как разумков!!!!!!
показати весь коментар
13.11.2021 08:30 Відповісти
Только от одного вида этого клоуна,все сразу понятно что не ждет нас светлое будущее.Мальчик хип-хоп ла-ла-лей который периодически закидывается различными психотропами.
показати весь коментар
13.11.2021 08:51 Відповісти
что ж тьі фраер сдал назад...
показати весь коментар
13.11.2021 10:40 Відповісти
Когда смотришь на этого Арахамию, создается впечатление, что он торгует *********** за углом, и случайно забежал в ВР.))
показати весь коментар
13.11.2021 10:44 Відповісти
Так і є! Кажуть що абхазська мавпа вже навчилася
торгувати бананами, гнилимі!
показати весь коментар
13.11.2021 13:03 Відповісти
бо всрались..
показати весь коментар
13.11.2021 12:20 Відповісти
 
 