Арахамія твердить, що "слуги" не збираються забирати у Разумкова мандат
На порядку денному з’їзду партії "Слуга народу" нема питання про позбавленням мандата ексспікера ВР Дмитра Разумкова.
Про це голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас буде з'їзд. Питання такого немає. Він (Разумков. - Ред.) же звичайний депутат, то нехай доводить свою ефективність перед виборцями", - сказав Арахамія.
Коментуючи створення міжфракційного об’єднання "Розумна політика", Арахамія сказав, що у Верховній Раді існують "десятки й сотні" міжфракційних об’єднань, і що сам він входить у 5 чи 6 з них.
Топ коментарі
+10 Ритта Рыжук
показати весь коментар12.11.2021 23:40
+9 дмитрий иванов #379098
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+6 Zemer
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Хламідія то одноклєточне!
Хоч і небрите 😂
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https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html
"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.
По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".
"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.
Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .
"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.
По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.
"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
Та заберіть в нього мандат. Рейтинг разумкова тільки зросте (за рахунок бубочки)
То філософське питання 😂
Кікабідзе брехав з натхненням! Так само і другий біля нього!
Ах!Який бідний та нещасний цей кнур Сракашвілі! Всі бачили як
шестеро тюряжників ледве справлялися з ним який ,О Боже!,
вже голодує?! аж 43 дні! Народе! Ви можете в таке повірити?
Один із тюремного кортежу навить ногою по яйцям отримав
від слабонького та страшно схудлого Сракашвілі, він там
присідає на карідорі. Порошенко зробив велику дурницю коли
дарував цьому карлсону Одеську область на кормленіє! Усе!
хлопці не на сдачі, у більшості своеї...
всрались
https://sud.ua/ru/news/ukraine/143788-obnarodovan-polnyy-spisok-partii-sluga-naroda-kogo-zelenskiy-privedet-v-parlament повний список партії «Слуга народу»
торгувати бананами, гнилимі!