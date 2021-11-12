Арахамія твердить, що "слуги" не збираються забирати у Разумкова мандат

На порядку денному з’їзду партії "Слуга народу" нема питання про позбавленням мандата ексспікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас буде з'їзд. Питання такого немає. Він (Разумков. - Ред.) же звичайний депутат, то нехай доводить свою ефективність перед виборцями", - сказав Арахамія.

Коментуючи створення міжфракційного об’єднання "Розумна політика", Арахамія сказав, що у Верховній Раді існують "десятки й сотні" міжфракційних об’єднань, і що сам він входить у 5 чи 6 з них.

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