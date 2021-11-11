УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4577 відвідувачів онлайн
Новини
1 977 12

Депутати "Голосу" не підуть до об’єднання Разумкова, - заступник голови партії Осадчук

Депутати

Члени фракції "Голос" не приєднуватимуться до міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", яке у парламенті створює колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови партії "Голос", народний депутат Андрій Осадчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми періодично спілкуємося з Дмитром Олександровичем як на рівні керівництва фракції, так і на рівні керівництва партії. Але на даний момент у нас немає жодних ідей чи планів, або тим більше рішень щодо будь-якого об'єднання з його МФО або якимось майбутнім його політичним проектом", - сказав він.

При цьому Осадчук зазначив, що у них із Разумковим є спільний політичний конкурент – Зеленський, тож і певні політичні дії вони координуватимуть.

Також дивіться: Я не планую своєї участі у партії Разумкова. Це фейк від ОП, - Аваков. ВIДЕО

"Можливо, нас зараз і поєднує те, що ми перебуваємо в жорсткій опозиції і до Зеленського, і до того, що відбувається в країні. Але взагалі ми по-різному сприймаємо і політику, і зовнішній світ. Тому нас безпідставно ототожнювати як людей, які близькі ідеологічно. Те, що ми будемо координувати певні політичні дії, маючи спільного політичного конкурента, тобто Зеленського та його людей, то так, ми, звичайно, будемо це робити. Але на даному етапі про якесь об'єднання не йдеться", - пояснив парламентарій.

Автор: 

Разумков Дмитро (1526) Голос партія (512) Осадчук Андрій (41)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Та я вже пояснив - №1 в списку "слуг" ЗЕ означає другий мудак після ЗЕ.
показати весь коментар
11.11.2021 20:19
+5
Та кому ви треба?
показати весь коментар
11.11.2021 20:01
+5
😀😀😀
показати весь коментар
11.11.2021 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказав екс-член команди Зеленського, який сам приклав руку, щоб бути самому у тій команді, і якого команда використала і викинула..
показати весь коментар
11.11.2021 19:59 Відповісти
Та кому ви треба?
показати весь коментар
11.11.2021 20:01 Відповісти
Всі чомусь відхрещуються від Разумкова, як чорт від ладану. Да, маршал з рейтингом вже є, а війська немає.
показати весь коментар
11.11.2021 20:01 Відповісти
Та я вже пояснив - №1 в списку "слуг" ЗЕ означає другий мудак після ЗЕ.
показати весь коментар
11.11.2021 20:19 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
11.11.2021 20:29 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 20:30 Відповісти
Этот глист папахивает анализами мертведчука !
показати весь коментар
11.11.2021 21:06 Відповісти
у разумникова пока денег маловато ??? )))
показати весь коментар
11.11.2021 20:29 Відповісти
Удивляет, шо вроде адекватные люди озабочены судьбой нафталинового комсомольца, отрыжки зеленского, о чем вы нищие духом?
показати весь коментар
11.11.2021 20:51 Відповісти
Чим ближче до виборів тим активніше міграційний рух в кублі гельмінтів-політиканів !!!)))
показати весь коментар
11.11.2021 20:57 Відповісти
Все, кто был в зебильной коМАНДЕ, должны пойти на йух, включая Разумкова и Данилюка.
показати весь коментар
11.11.2021 22:31 Відповісти
Створює партію Розумков чи Ахмєтов? )
показати весь коментар
11.11.2021 23:16 Відповісти
 
 