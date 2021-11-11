Депутаты "Голоса" не пойдут в объединение Разумкова, - заместитель председателя партии Осадчук

Члены фракции "Голос" не будут присоединяться к межфракционному депутатскому объединению "Разумная политика", которое в парламенте создаёт бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы периодически общаемся с Дмитрием Александровичем как на уровне руководства фракции, так и на уровне руководства партии. Но на данный момент у нас нет никаких идей или планов, или, тем более, решений касательно какого-либо объединения с его МФО или каким-то будущим его политическим проектом", - сказал он.

При этом Осадчук отметил, что у них с Разумковым есть общий политический конкурент – Зеленский, поэтому и определенные политические действия они будут координировать.

"Возможно, нас сейчас и объединяет то, что мы находимся в жесткой оппозиции и к Зеленскому, и к тому, что происходит в стране. Но вообще, мы по-разному воспринимаем и политику, и внешний мир. Поэтому нас совершенно безосновательно отождествлять как людей, которые близки идеологически. К его МФО мы не планируем присоединяться и не видим в этом целесообразности. То, что мы будем координировать некие политические действия, имея общего политического конкурента, то есть Зеленского и его людей, то да, мы, конечно, будем это делать. Но на данном этапе о каком-то объединении речь не идёт", - пояснил парламентарий.

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