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Новости
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Депутаты "Голоса" не пойдут в объединение Разумкова, - заместитель председателя партии Осадчук

Депутаты

Члены фракции "Голос" не будут присоединяться к межфракционному депутатскому объединению "Разумная политика", которое в парламенте создаёт бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы периодически общаемся с Дмитрием Александровичем как на уровне руководства фракции, так и на уровне руководства партии. Но на данный момент у нас нет никаких идей или планов, или, тем более, решений касательно какого-либо объединения с его МФО или каким-то будущим его политическим проектом", - сказал он.

При этом Осадчук отметил, что у них с Разумковым есть общий политический конкурент – Зеленский, поэтому и определенные политические действия они будут координировать.

"Возможно, нас сейчас и объединяет то, что мы находимся в жесткой оппозиции и к Зеленскому, и к тому, что происходит в стране. Но вообще, мы по-разному воспринимаем и политику, и внешний мир. Поэтому нас совершенно безосновательно отождествлять как людей, которые близки идеологически. К его МФО мы не планируем присоединяться и не видим в этом целесообразности. То, что мы будем координировать некие политические действия, имея общего политического конкурента, то есть Зеленского и его людей, то да, мы, конечно, будем это делать. Но на данном этапе о каком-то объединении речь не идёт", - пояснил парламентарий.

Читайте также: Ахметов об объединении "Розумна політика": С Разумковым даже не знаком, поддерживать какие-либо партии или политиков не планирую

Автор: 

Разумков Дмитрий (1520) Голос партия (499) Осадчук Андрей (39)


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Топ комментарии
+6
Та я вже пояснив - №1 в списку "слуг" ЗЕ означає другий мудак після ЗЕ.
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11.11.2021 20:19
+5
Та кому ви треба?
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11.11.2021 20:01
+5
😀😀😀
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11.11.2021 20:29
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Сказав екс-член команди Зеленського, який сам приклав руку, щоб бути самому у тій команді, і якого команда використала і викинула..
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11.11.2021 19:59 Ответить
Та кому ви треба?
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11.11.2021 20:01 Ответить
Всі чомусь відхрещуються від Разумкова, як чорт від ладану. Да, маршал з рейтингом вже є, а війська немає.
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11.11.2021 20:01 Ответить
Та я вже пояснив - №1 в списку "слуг" ЗЕ означає другий мудак після ЗЕ.
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11.11.2021 20:19 Ответить
😀😀😀
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11.11.2021 20:29 Ответить
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11.11.2021 20:30 Ответить
Этот глист папахивает анализами мертведчука !
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11.11.2021 21:06 Ответить
у разумникова пока денег маловато ??? )))
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11.11.2021 20:29 Ответить
Удивляет, шо вроде адекватные люди озабочены судьбой нафталинового комсомольца, отрыжки зеленского, о чем вы нищие духом?
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11.11.2021 20:51 Ответить
Чим ближче до виборів тим активніше міграційний рух в кублі гельмінтів-політиканів !!!)))
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11.11.2021 20:57 Ответить
Все, кто был в зебильной коМАНДЕ, должны пойти на йух, включая Разумкова и Данилюка.
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11.11.2021 22:31 Ответить
Створює партію Розумков чи Ахмєтов? )
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11.11.2021 23:16 Ответить
 
 