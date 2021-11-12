Арахамия утверждает, что "слуги" не собираются забирать у Разумкова мандат

В повестке дня съезда партии "Слуга народа" нет вопроса о лишении мандата экс-председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он (Разумков. - Ред.) же обычный депутат, так пусть доказывает свою эффективность перед избирателями", - сказал Арахамия.

Комментируя создание межфракционного объединения "Умная политика", Арахамия сказал, что в Верховной Раде существуют "десятки и сотни" межфракционных объединений, и что он сам входит в 5 или 6 из них.

Читайте также: "Меня боятся мои оппоненты": Разумков заявил, что готов судиться со "Слугой народа" из-за мандата. ВИДЕО