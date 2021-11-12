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Арахамия утверждает, что "слуги" не собираются забирать у Разумкова мандат

Арахамия утверждает, что

В повестке дня съезда партии "Слуга народа" нет вопроса о лишении мандата экс-председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он (Разумков. - Ред.) же обычный депутат, так пусть доказывает свою эффективность перед избирателями", - сказал Арахамия.

Комментируя создание межфракционного объединения "Умная политика", Арахамия сказал, что в Верховной Раде существуют "десятки и сотни" межфракционных объединений, и что он сам входит в 5 или 6 из них.

Читайте также: "Меня боятся мои оппоненты": Разумков заявил, что готов судиться со "Слугой народа" из-за мандата. ВИДЕО

Автор: 

шоу Шустера (315) Арахамия Давид (988) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+10
Оба-на ,на манежі абхазький бабуїн !!! Заберіть в мавпи мікрохвон !!!)))
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12.11.2021 23:40
+9
Передайте кто-нибудь Арахамии, что налогоплатильщики немного устали от их крысиной возни в песочнице, кто у кого из под задницы стул спикера вырвет, и народ хочет видеть работу Парламента, в том числе и по обеспечению безопасности страны. Если до него самого эти очевидные вещи не доходят
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13.11.2021 00:03
+6
А мне Арахламия больше похож на небритого пингвина
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13.11.2021 00:01
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Оба-на ,на манежі абхазький бабуїн !!! Заберіть в мавпи мікрохвон !!!)))
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12.11.2021 23:40 Ответить
А мне Арахламия больше похож на небритого пингвина
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13.11.2021 00:01 Ответить
Не ображай пінгвінів !

Хламідія то одноклєточне!
Хоч і небрите 😂
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13.11.2021 02:18 Ответить
Та в нього ще й хода пінгвиняча і мозок як у пінгвіна!
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13.11.2021 13:23 Ответить
Склизькі ЗЕ-льоні потвори - крутяться як гівно в ополонці ! 😂
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13.11.2021 02:15 Ответить
Канєшна. Кого ж тоді ляльководи будуть пропихувати на президента?
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12.11.2021 23:40 Ответить
Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
Больше читайте тут:

https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html



"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.

По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.

Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .

"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.

По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.

"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
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13.11.2021 02:32 Ответить
Хламідія знов вилізла?
Та заберіть в нього мандат. Рейтинг разумкова тільки зросте (за рахунок бубочки)
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12.11.2021 23:57 Ответить
До зекрыс ,кажется ,это дошло,если хламидия не брешет,как обычно -но это им тоже не поможет,т к у ахметки намного больше рычагов пока разумков в раде -так что палка в двух концах )))
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13.11.2021 10:24 Ответить
А ему можно верить? ))))
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13.11.2021 00:02 Ответить
Гівну в ополонці ?

То філософське питання 😂
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13.11.2021 02:19 Ответить
Передайте кто-нибудь Арахамии, что налогоплатильщики немного устали от их крысиной возни в песочнице, кто у кого из под задницы стул спикера вырвет, и народ хочет видеть работу Парламента, в том числе и по обеспечению безопасности страны. Если до него самого эти очевидные вещи не доходят
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13.11.2021 00:03 Ответить
Завтра ж передам.
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13.11.2021 00:15 Ответить
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13.11.2021 05:58 Ответить
Можна бандеролькою через почтальона Пєчкіна і то, якщо Голобородько йому подарує велосипед.
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13.11.2021 08:20 Ответить
коли вещае арахімія - плачють смереки...
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13.11.2021 00:06 Ответить
...та сумують сухі берези 😂
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13.11.2021 02:20 Ответить
А вы заметили как Кикабидзе даже с ним пренебрезительно поздаровался...? Сказал так здравствуйте абхазия.. ))
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13.11.2021 00:17 Ответить
а мені почулось "аблазіяна" 😂
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13.11.2021 02:22 Ответить
Можете плюнути в мою сторону! Але цім грузинам я не вірю!
Кікабідзе брехав з натхненням! Так само і другий біля нього!
Ах!Який бідний та нещасний цей кнур Сракашвілі! Всі бачили як
шестеро тюряжників ледве справлялися з ним який ,О Боже!,
вже голодує?! аж 43 дні! Народе! Ви можете в таке повірити?
Один із тюремного кортежу навить ногою по яйцям отримав
від слабонького та страшно схудлого Сракашвілі, він там
присідає на карідорі. Порошенко зробив велику дурницю коли
дарував цьому карлсону Одеську область на кормленіє! Усе!
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13.11.2021 13:21 Ответить
поважайте грузин...
хлопці не на сдачі, у більшості своеї...
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13.11.2021 00:25 Ответить
Диджей всратый.
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13.11.2021 00:49 Ответить
Ця брехлива абхазька мавпа не встигне втікти, його повісимо на першому хорошому стовпі чи дереві.
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13.11.2021 06:05 Ответить
Горный козло..б.Омерзительная личность,даже не личность а особь.Плохо кончит.
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13.11.2021 06:37 Ответить
пол орангутанга - це арахимия.
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13.11.2021 06:51 Ответить
Єто чмо ,удравшее со своей Грузии и получивший гражданство Украині в 2015 году ,рассказывает Украинцам ,имеющим тысячелетнюю историю,как жить?Зазеркалье,какое-то!
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13.11.2021 07:23 Ответить
Все правильно,забирать не будут так как Арахамия мандат лично украдет..
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13.11.2021 07:34 Ответить
зе-лена дрисня
всрались
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13.11.2021 07:57 Ответить
Візьму на себе сміливість висловитися що переважній більшості народу "по барабану" заберете чи не заберете той мандат.
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13.11.2021 08:24 Ответить
А скільки лідерів СН залишелося ?
https://sud.ua/ru/news/ukraine/143788-obnarodovan-polnyy-spisok-partii-sluga-naroda-kogo-zelenskiy-privedet-v-parlament повний список партії «Слуга народу»
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13.11.2021 11:48 Ответить
Уже задолбали с этим разумковым, как будто это самое главное в стране!!! Да он такой же чмошник как и слуги, откуда и появился, там еще добрая сотня наберется таких как разумков!!!!!!
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13.11.2021 08:30 Ответить
Только от одного вида этого клоуна,все сразу понятно что не ждет нас светлое будущее.Мальчик хип-хоп ла-ла-лей который периодически закидывается различными психотропами.
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13.11.2021 08:51 Ответить
что ж тьі фраер сдал назад...
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13.11.2021 10:40 Ответить
Когда смотришь на этого Арахамию, создается впечатление, что он торгует *********** за углом, и случайно забежал в ВР.))
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13.11.2021 10:44 Ответить
Так і є! Кажуть що абхазська мавпа вже навчилася
торгувати бананами, гнилимі!
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13.11.2021 13:03 Ответить
бо всрались..
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13.11.2021 12:20 Ответить
 
 