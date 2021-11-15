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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" выполнила 42% своих предвыборных обещаний, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" за два года выполнила 42% своих предвыборных обещаний.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, возглавлявший политическую силу до 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За два года команда "Слуги народа" смогла стать крепкой политической силой и обеспечить кардинальные изменения в стране. "Слуга народа" полностью выполнила 42% своих обещаний", – сказал Корниенко на съезде партии в понедельник в Киеве.

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Топ комментарии
+51
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15.11.2021 18:41
+30
які?
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15.11.2021 18:40
+30
Не помиляється, це його робота.
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15.11.2021 18:55
Комментировать
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"
Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко..."

Чому на 42%, а не на 42,34?
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15.11.2021 20:26 Ответить
Это средний IQ по партии. Ясно у некоторых 50, а у других только 20.
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15.11.2021 20:28 Ответить
Кажется они не выполнили ни одного .....
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15.11.2021 20:26 Ответить
небритий тихо з сам собою я веде зебесіду
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15.11.2021 21:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iUon920U8cI
?
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15.11.2021 21:03 Ответить
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15.11.2021 21:26 Ответить
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15.11.2021 21:43 Ответить
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15.11.2021 21:30 Ответить
Гнидо - не путай накрадене для себе особисто з ПАДІННЯМ життєвого рівня українців!!!!!!!
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15.11.2021 22:05 Ответить
Мильна бульбашка, яку чомусь неучі називають «партією», а хіба так моно….
нуль залишається нулем…
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15.11.2021 22:20 Ответить
Рахували явно ті ж самі "науківці", які перед виборами рахували майбутні зарплати учителям у 4000 дол. у місяць ....
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15.11.2021 23:10 Ответить
Підписали Асоціацію з Євросоюзом? Сформували анти путінську коаліцію? Збудували армію? Провели децентралізацію? Декомунізацію? Вивели в прибутки Укрзалізниця, нафтогаз, Енергоатом? Реформували поліцію? Почали реформи охорони здоров'я? Хоч щось в порівняння зелені можуть показати? Недолуга команда популістів за якими щоденнийшлейф зашкварів….
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16.11.2021 07:34 Ответить
Данунах!🤣🤣🤣
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16.11.2021 08:20 Ответить
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