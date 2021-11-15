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"Слуга народа" выполнила 42% своих предвыборных обещаний, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" за два года выполнила 42% своих предвыборных обещаний.
Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, возглавлявший политическую силу до 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За два года команда "Слуги народа" смогла стать крепкой политической силой и обеспечить кардинальные изменения в стране. "Слуга народа" полностью выполнила 42% своих обещаний", – сказал Корниенко на съезде партии в понедельник в Киеве.
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Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко..."
Чому на 42%, а не на 42,34?
?
нуль залишається нулем…