Беларусь превращается в плацдарм российской армии, - Турчинов
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Сегодня Беларусь превращается в плацдарм российской армии.
Об этом сказал накануне в эфире программы "Свобода слова" экс-председатель Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
Он напомнил, что Лукашенко полностью открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации.
"Тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО", - подчеркнул Турчинов, добавив, что после учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось "значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники".
"Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально - поглощение Россией Беларуси", - сказал руководитель Центрального штаба "ЕС". "Россия теперь может использовать территорию Беларуси как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому у Украины уже есть не только российский фронт, но и белорусский", - резюмировал он.
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Пограничная полоса между Норвегией и Швецией
фуйло помог луке удержаться у власти,
а взамен -лука отдал ему беларусь
и помогает расшатать ЕС...
быть нормальными и просто жить и развиваться- им некогда да и не хотят,
у цивилизации выход один - полная изоляция этих лагерей для рабов, пока там у них не победит холодильник ,
именно холодильник -заставит их собственные народы - действовать решительно и радикально !
и это случится, рано или поздно
"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
или там у них - не люди ?