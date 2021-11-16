Беларусь превращается в плацдарм российской армии, - Турчинов

Сегодня Беларусь превращается в плацдарм российской армии.

Об этом сказал накануне в эфире программы "Свобода слова" экс-председатель Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Он напомнил, что Лукашенко полностью открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации.

"Тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО", - подчеркнул Турчинов, добавив, что после учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось "значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники".

"Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально - поглощение Россией Беларуси", - сказал руководитель Центрального штаба "ЕС". "Россия теперь может использовать территорию Беларуси как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому у Украины уже есть не только российский фронт, но и белорусский", - резюмировал он.