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Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов

Сьогодні Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії.

 Про це сказав напередодні в ефірі програми "Свобода слова" ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

Він нагадав, що Лукашенко повністю відкрив повітряний кордон своєї країни для російської військової авіації.

"Важкі бомбардувальники Росії літають демонстративно на кордоні з Білоруссю і країнами НАТО", – наголосив Турчинов, додавши, що після навчань "Захід-2021" на території Білорусі залишилася "значна кількість російських військовослужбовців, зброї та військової техніки".

"Зараз відбувається фактично аншлюс, а реально – поглинання Росією Білорусі", – сказав керівник Центрального штабу ЄС. "Росія тепер може використати територію Білорусі як плацдарм для наступу на нашу країну, тому Україна вже має не тільки російський фронт, а й білоруський", – резюмував він.
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Топ коментарі
+7
Нацисти з РФ перетворюють Білорусію в військову базу , взявши населення в заручники . До того ще беруть територію України в повну економічну і військову блокаду ! Цей їх план мінімум , а ЄС думає лише про сертифікацію ... Замість вводити дієві санкції і військову допомогу Україні, яка історично завжди прикривала їх зад від людожерів з РФ !
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16.11.2021 10:26
+7
Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
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16.11.2021 10:42
+6
Белорусы забыли,какая республика больше всех пострадала в 2 МВ ?
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16.11.2021 10:08
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Белорусы забыли,какая республика больше всех пострадала в 2 МВ ?
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16.11.2021 10:08 Відповісти
Пастор правду говорит
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16.11.2021 10:10 Відповісти
Та невже )
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16.11.2021 10:10 Відповісти
Вы слелали это вместе - безмозглые дерьмократы, вписавшиеся за кремлевскую консерву тихоновскую.
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16.11.2021 10:12 Відповісти
Ну це ж Тіхановська дала дозвіл на проведення навчання та розміщення військ, так?
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16.11.2021 10:32 Відповісти
ну да.....нарид ее выбрал....а она вместо того чтобы кэруваты свалила в Европу и еще прикинулась овцой обиженной!))
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16.11.2021 11:06 Відповісти
Нада как Миша С......еще не выбрали - а он уже рванул на Родину....теперь ходит под себя кровавым поносом
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16.11.2021 11:12 Відповісти
А ***** бункерное как там твоё? Все углы уже пометило?
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16.11.2021 12:36 Відповісти
забирай себе !....оно моим никогда не было
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16.11.2021 12:54 Відповісти
не забувай що плацдарми еРеФ проти Євпропи вже в Криму і Сирії. . . . а ближче до Брюселя саме з Беларусі. І хай би хто не говорив а Жуйло на 100 відсотків скористався нестабільністью в Україні і Беларусі. . . . а ще в Сирії і в Армєнії . . . . Тримайте владу і не пускайте на поріг ворога. Привентивно - потінційний ворог має здохнути до того як почне розвалювати країну
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16.11.2021 11:37 Відповісти
И только Осел этого не видит и продолжает заниматься самолюбованием
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16.11.2021 10:12 Відповісти
***** каже настамнєт, а Лука лошара.
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16.11.2021 10:13 Відповісти
Вы всё фрете! Ыыыыыыы...
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16.11.2021 10:17 Відповісти
Москва сгубила миллионы, десятки миллионов славян. А Луке все не доходит, все пытается свои яйца под кацапскую двуглавую курицу подложить.
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16.11.2021 10:18 Відповісти
Для контраста. Граница здоровых людей:

Пограничная полоса между Норвегией и Швецией

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16.11.2021 10:19 Відповісти
Нацисти з РФ перетворюють Білорусію в військову базу , взявши населення в заручники . До того ще беруть територію України в повну економічну і військову блокаду ! Цей їх план мінімум , а ЄС думає лише про сертифікацію ... Замість вводити дієві санкції і військову допомогу Україні, яка історично завжди прикривала їх зад від людожерів з РФ !
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16.11.2021 10:26 Відповісти
всё идёт как и предполагалось,
фуйло помог луке удержаться у власти,
а взамен -лука отдал ему беларусь
и помогает расшатать ЕС...
быть нормальными и просто жить и развиваться- им некогда да и не хотят,
у цивилизации выход один - полная изоляция этих лагерей для рабов, пока там у них не победит холодильник ,
именно холодильник -заставит их собственные народы - действовать решительно и радикально !
и это случится, рано или поздно
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16.11.2021 10:33 Відповісти
Я всё вспоминаю слова уходящего Ющенко, который сказал что с таким разношерстным народом, который проживает в Украине государство не построишь, только война может объединить украинцев, когда общая беда то все становятся ближе друг к другу, В Московии это понимают, потому у них перерывы такие в военных действиях, чтобы расслабить и разъединить украинцев.
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16.11.2021 10:41 Відповісти
Кривавий Пастор завжди каже коротко та чітко. Так, розумні люди вже давно це зрозуміли, що ворог нас оточує ще й з білоруського кордону. А саме жахливе, що білоруси так само будуть вбивати українців, як це роблять кацапи.
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16.11.2021 10:42 Відповісти
Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
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16.11.2021 10:42 Відповісти
Кровавый пастор покинул келью . Давненько его не было . К чему бы это ?
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16.11.2021 10:53 Відповісти
К тому, что ***** на бункере застоялось
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16.11.2021 12:38 Відповісти
бульболагерь ведёт себя так , как будто там ковида -вовсе нет
или там у них - не люди ?
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16.11.2021 11:17 Відповісти
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16.11.2021 12:04 Відповісти
 
 