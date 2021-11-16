Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов
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Сьогодні Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії.
Про це сказав напередодні в ефірі програми "Свобода слова" ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
Він нагадав, що Лукашенко повністю відкрив повітряний кордон своєї країни для російської військової авіації.
"Важкі бомбардувальники Росії літають демонстративно на кордоні з Білоруссю і країнами НАТО", – наголосив Турчинов, додавши, що після навчань "Захід-2021" на території Білорусі залишилася "значна кількість російських військовослужбовців, зброї та військової техніки".
"Зараз відбувається фактично аншлюс, а реально – поглинання Росією Білорусі", – сказав керівник Центрального штабу ЄС. "Росія тепер може використати територію Білорусі як плацдарм для наступу на нашу країну, тому Україна вже має не тільки російський фронт, а й білоруський", – резюмував він.
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Пограничная полоса между Норвегией и Швецией
фуйло помог луке удержаться у власти,
а взамен -лука отдал ему беларусь
и помогает расшатать ЕС...
быть нормальными и просто жить и развиваться- им некогда да и не хотят,
у цивилизации выход один - полная изоляция этих лагерей для рабов, пока там у них не победит холодильник ,
именно холодильник -заставит их собственные народы - действовать решительно и радикально !
и это случится, рано или поздно
"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
или там у них - не люди ?