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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Артем Дмитрук (36)

Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дмитрука исключили из

Народный депутат Артем Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объявил об исключении Дмитрука из состава фракции "Слуга народа".

"В соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о решении депутатской фракции политической партии "Слуга народа" исключить из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича", - сказал Корниенко.

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании 15 ноября решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Это прокацапское животное ,которое сбежало из дома профсоюзов в Одессе.Таких в зедебильной партии как минимум половина.
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16.11.2021 14:22
+11
замість тисячі слів...

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16.11.2021 14:35
+10
Про людину можна говорити багато, але досить згадати що він був в "слугах" і можете не сумніватись - перед вами закінчений покидьок.
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16.11.2021 14:27
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В партії повинні залишитись тільки крісіві. Бо "партія повинна бути сексі" (С).
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16.11.2021 14:20 Ответить
Мабуть за те що вкоротив бороду. Порушив зелений дрес-код.
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16.11.2021 14:22 Ответить
- Дайте, будь ласка, мотузку і мило.
- Ви, що, вішатися зібралися?
- Нє, курва, зараз помиюся і в гори!
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16.11.2021 14:39 Ответить
Сдох Максим , да и хрен с ним ! Желаю , чтобы "слуги " или " враги народа " ВСЕ пошли за ним
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16.11.2021 14:36 Ответить
Ближе к выборам сами начнут тикать.
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20.12.2021 13:34 Ответить
Это прокацапское животное ,которое сбежало из дома профсоюзов в Одессе.Таких в зедебильной партии как минимум половина.
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16.11.2021 14:22 Ответить
Ну не половина - после исключения Щевченко, Дубинского и Дмытрука из таких откровенно прокацапских остался только Бужанский и еще пару сочувствующих.
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16.11.2021 14:26 Ответить
"остался только Бужанский и еще пару сочувствующих" - я бы сказал пару сотен сочувствующих
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16.11.2021 14:55 Ответить
У каждого своё видение.*Слуги* в большинстве за 2 года своей деятельности,действовали для своего кармана и в экономических интересах РФ.А Гетманцев,возглавляющий экономический комитет,яркий представитель. Оценим результат: чтобы не делал ОП,всё для пользы росии.Это по глупости или спецом,каждый понимает по своей умственной способности.
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16.11.2021 15:03 Ответить
Его всего лишь из фракции исключили. Он остаётся образцовым "Слугой" и дальше - то есть русская подстилка и по сути сепар
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16.11.2021 16:06 Ответить
В опожопе новий кадр.
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16.11.2021 14:22 Ответить
Про людину можна говорити багато, але досить згадати що він був в "слугах" і можете не сумніватись - перед вами закінчений покидьок.
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16.11.2021 14:27 Ответить
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16.11.2021 14:28 Ответить
Теперь этот тупорылый ватник уйдёт в ОПЗЖ.Дерьмо к дерьму
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16.11.2021 14:29 Ответить
На слугу похож .
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16.11.2021 14:33 Ответить
замість тисячі слів...

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16.11.2021 14:35 Ответить
скрепоносец по морде видно рашєн наци
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16.11.2021 14:35 Ответить
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 15:28 Ответить
РАНІШЕ ПАРТЄЙЦІВ РОЗСТРІЛЮВАЛИ ЗА "СВЯЗЬ З КУЛАКОМ І РАЗБАЗАРІВАНІЄ СЄМЄННОГО ФОНДА", а тепер, бач, "за связь з Разумковим". Як в анекдоті :"Умних к умним, а нас к табє".
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16.11.2021 16:33 Ответить
В СН все как на подбор, сплошные подонки и мрази!
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16.11.2021 15:29 Ответить
І ще ДУЖЕ багато ідіотів.
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16.11.2021 16:34 Ответить
Мокшанский ублюдок...
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16.11.2021 15:33 Ответить
Да ему насрать в составе какой партии ПетуШарию яйца лизать и цветочки на Куликово поле таскать...
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16.11.2021 16:05 Ответить
 
 