Дмитрука виключили зі "Слуги народу"

Народного депутата Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про виключення Дмитрука зі складу фракції "Слуга народу".

"Відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про рішення депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" виключити зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні 15 листопада вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу.

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