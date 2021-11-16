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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Артем Дмитрук (37)

Дмитрука виключили зі "Слуги народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дмитрука виключили зі

Народного депутата Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про виключення Дмитрука зі складу фракції "Слуга народу".

"Відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України повідомляю про рішення депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" виключити зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні 15 листопада вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Процес мого виключення з фракції активізувався після законопроєкту про олігархів та відставки Разумкова, - "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Это прокацапское животное ,которое сбежало из дома профсоюзов в Одессе.Таких в зедебильной партии как минимум половина.
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16.11.2021 14:22
+11
замість тисячі слів...

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16.11.2021 14:35
+10
Про людину можна говорити багато, але досить згадати що він був в "слугах" і можете не сумніватись - перед вами закінчений покидьок.
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16.11.2021 14:27
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В партії повинні залишитись тільки крісіві. Бо "партія повинна бути сексі" (С).
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16.11.2021 14:20 Відповісти
Мабуть за те що вкоротив бороду. Порушив зелений дрес-код.
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16.11.2021 14:22 Відповісти
- Дайте, будь ласка, мотузку і мило.
- Ви, що, вішатися зібралися?
- Нє, курва, зараз помиюся і в гори!
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16.11.2021 14:39 Відповісти
Сдох Максим , да и хрен с ним ! Желаю , чтобы "слуги " или " враги народа " ВСЕ пошли за ним
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16.11.2021 14:36 Відповісти
Ближе к выборам сами начнут тикать.
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20.12.2021 13:34 Відповісти
Это прокацапское животное ,которое сбежало из дома профсоюзов в Одессе.Таких в зедебильной партии как минимум половина.
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16.11.2021 14:22 Відповісти
Ну не половина - после исключения Щевченко, Дубинского и Дмытрука из таких откровенно прокацапских остался только Бужанский и еще пару сочувствующих.
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16.11.2021 14:26 Відповісти
"остался только Бужанский и еще пару сочувствующих" - я бы сказал пару сотен сочувствующих
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16.11.2021 14:55 Відповісти
У каждого своё видение.*Слуги* в большинстве за 2 года своей деятельности,действовали для своего кармана и в экономических интересах РФ.А Гетманцев,возглавляющий экономический комитет,яркий представитель. Оценим результат: чтобы не делал ОП,всё для пользы росии.Это по глупости или спецом,каждый понимает по своей умственной способности.
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16.11.2021 15:03 Відповісти
Его всего лишь из фракции исключили. Он остаётся образцовым "Слугой" и дальше - то есть русская подстилка и по сути сепар
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16.11.2021 16:06 Відповісти
В опожопе новий кадр.
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16.11.2021 14:22 Відповісти
Про людину можна говорити багато, але досить згадати що він був в "слугах" і можете не сумніватись - перед вами закінчений покидьок.
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16.11.2021 14:27 Відповісти
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16.11.2021 14:28 Відповісти
Теперь этот тупорылый ватник уйдёт в ОПЗЖ.Дерьмо к дерьму
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16.11.2021 14:29 Відповісти
На слугу похож .
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16.11.2021 14:33 Відповісти
замість тисячі слів...

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16.11.2021 14:35 Відповісти
скрепоносец по морде видно рашєн наци
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16.11.2021 14:35 Відповісти
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 15:28 Відповісти
РАНІШЕ ПАРТЄЙЦІВ РОЗСТРІЛЮВАЛИ ЗА "СВЯЗЬ З КУЛАКОМ І РАЗБАЗАРІВАНІЄ СЄМЄННОГО ФОНДА", а тепер, бач, "за связь з Разумковим". Як в анекдоті :"Умних к умним, а нас к табє".
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16.11.2021 16:33 Відповісти
В СН все как на подбор, сплошные подонки и мрази!
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16.11.2021 15:29 Відповісти
І ще ДУЖЕ багато ідіотів.
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Мокшанский ублюдок...
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16.11.2021 15:33 Відповісти
Да ему насрать в составе какой партии ПетуШарию яйца лизать и цветочки на Куликово поле таскать...
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16.11.2021 16:05 Відповісти
 
 