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"Слуга народу" виключила нардепа Дмитрука зі складу фракції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні в понеділок вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу.
Про це у Telegram повідомила спікер фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - написала Палійчук.
Пізніше вона додала, що було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:
- Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;
- Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.
Топ коментарі
+23 Ан Мур
показати весь коментар15.11.2021 20:07
+20 Andy Jumeirach
показати весь коментар15.11.2021 20:13
+14 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар15.11.2021 21:47
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А далі буде шоу з позачерговими виборами: або віслючок робить так, чк зробив у 2019-му (плює на закони і розпускає Раду), або "вЬІ нє панімаєтє! Ета другоє!"...
"Смєтунам" приготуватися!
Вэлком в партию ЗАЖОП.Там вакцинации требовать не будут.Будет с Кивой в зал ходить и дышать жомом животворящим.