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Новини Політика України
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"Слуга народу" виключила нардепа Дмитрука зі складу фракції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні в понеділок вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу.

Про це у Telegram повідомила спікер фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - написала Палійчук.

Пізніше вона додала, що було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:

  • Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;
  • Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про можливе виключення Дмитрука із "СН": Його риторика вже якась не така, як у "слуг народу"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
піде в зажопи до мертвечука
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15.11.2021 20:07
+20
ще одна кацапська гнида, тільки бородата
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15.11.2021 20:13
+14
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15.11.2021 21:47
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піде в зажопи до мертвечука
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15.11.2021 20:07 Відповісти
До разумкова.. що в принципі одне і те ж
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15.11.2021 20:48 Відповісти
ще одна кацапська гнида, тільки бородата
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15.11.2021 20:13 Відповісти
До сакрального числа "226" ці довбні все блище й блище! Не зупиняйтеся, жгітє єщо!

А далі буде шоу з позачерговими виборами: або віслючок робить так, чк зробив у 2019-му (плює на закони і розпускає Раду), або "вЬІ нє панімаєтє! Ета другоє!"...

"Смєтунам" приготуватися!
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15.11.2021 20:14 Відповісти
Мог бы сражаться в рядах терористов за свободу ДНР.
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15.11.2021 20:14 Відповісти
От спасибо, от молодцы, от чего ждала вся Украина. Убрали рыжего зебила. Теперь нужен такой же с зеленой бородой. Зебиратели! Вы за это голосовали?
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15.11.2021 20:16 Відповісти
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему слуге народа Коломойского.
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15.11.2021 20:25 Відповісти
А как слуги урода ,при всей своей тупости, смогли догадаться, что это бородатое чучело - самое тупое среди них?!
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15.11.2021 20:27 Відповісти
Интересно с какой формулировкой исключали этого туповатого качка - сбился с курса нашего Титаника ?
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15.11.2021 20:40 Відповісти
це абсолютно ватний православнокремлівський одесит - АМІНЬ!
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15.11.2021 20:44 Відповісти
достойна візитівка Разумкова
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15.11.2021 20:49 Відповісти
Я в курсе кто он и что он ...
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15.11.2021 20:53 Відповісти
Венки носил 2 мая в Одессе к Дому Профсоюзов. Жалел что не сгорел вместе с другими героями новороссии приднестровья.
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15.11.2021 21:50 Відповісти
Слуга народа КПСС напоминает все больше и больше
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15.11.2021 20:58 Відповісти
От тільки ця падлюка ще принаймні 2,5 роки сидітиме у Раді та голосувати на користь московитів.
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15.11.2021 21:09 Відповісти
Этот чрезвычайно мощный организм (ЧМО) не верил в вакцинацию,что шло вразрез с линией партии.
Вэлком в партию ЗАЖОП.Там вакцинации требовать не будут.Будет с Кивой в зал ходить и дышать жомом животворящим.
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15.11.2021 21:25 Відповісти
"Почто Герасим утопил Муму я не пойму, я не пойму". Вроде и на "барыню" не лаяла.
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15.11.2021 21:32 Відповісти
И действительно !
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15.11.2021 21:54 Відповісти
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15.11.2021 21:47 Відповісти
Зачем этот ватный дурик бороду сбрил?
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15.11.2021 22:40 Відповісти
Это прокацапская мерзость,которую не сожгли в доме профсоюзов.Сейчас уйдет откуда и пришел к киве Хотя у зедебилов таких уродов каждый второй.
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15.11.2021 22:45 Відповісти
буймистр или ты думаешь , что народ идиот? нашла тепленькое место в других промежностях
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16.11.2021 06:11 Відповісти
 
 