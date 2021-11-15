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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" исключила нардепа Дмитрука из состава фракции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании в понедельник решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала Палийчук.

Читайте также: Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется "темниками" руководства, а доносит свое мнение, - "слуга народа" Дмитрук

Позже она добавила, что было принято решение инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов ВР народных депутатов, избранных от "Слуги Народа" и исключенных из фракции:

  • Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
  • Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.

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Топ комментарии
+23
піде в зажопи до мертвечука
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15.11.2021 20:07
+20
ще одна кацапська гнида, тільки бородата
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15.11.2021 20:13
+14
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15.11.2021 21:47
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піде в зажопи до мертвечука
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15.11.2021 20:07 Ответить
До разумкова.. що в принципі одне і те ж
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15.11.2021 20:48 Ответить
ще одна кацапська гнида, тільки бородата
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15.11.2021 20:13 Ответить
До сакрального числа "226" ці довбні все блище й блище! Не зупиняйтеся, жгітє єщо!

А далі буде шоу з позачерговими виборами: або віслючок робить так, чк зробив у 2019-му (плює на закони і розпускає Раду), або "вЬІ нє панімаєтє! Ета другоє!"...

"Смєтунам" приготуватися!
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15.11.2021 20:14 Ответить
Мог бы сражаться в рядах терористов за свободу ДНР.
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15.11.2021 20:14 Ответить
От спасибо, от молодцы, от чего ждала вся Украина. Убрали рыжего зебила. Теперь нужен такой же с зеленой бородой. Зебиратели! Вы за это голосовали?
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15.11.2021 20:16 Ответить
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему слуге народа Коломойского.
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15.11.2021 20:25 Ответить
А как слуги урода ,при всей своей тупости, смогли догадаться, что это бородатое чучело - самое тупое среди них?!
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15.11.2021 20:27 Ответить
Интересно с какой формулировкой исключали этого туповатого качка - сбился с курса нашего Титаника ?
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15.11.2021 20:40 Ответить
це абсолютно ватний православнокремлівський одесит - АМІНЬ!
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15.11.2021 20:44 Ответить
достойна візитівка Разумкова
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15.11.2021 20:49 Ответить
Я в курсе кто он и что он ...
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15.11.2021 20:53 Ответить
Венки носил 2 мая в Одессе к Дому Профсоюзов. Жалел что не сгорел вместе с другими героями новороссии приднестровья.
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15.11.2021 21:50 Ответить
Слуга народа КПСС напоминает все больше и больше
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15.11.2021 20:58 Ответить
От тільки ця падлюка ще принаймні 2,5 роки сидітиме у Раді та голосувати на користь московитів.
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15.11.2021 21:09 Ответить
Этот чрезвычайно мощный организм (ЧМО) не верил в вакцинацию,что шло вразрез с линией партии.
Вэлком в партию ЗАЖОП.Там вакцинации требовать не будут.Будет с Кивой в зал ходить и дышать жомом животворящим.
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15.11.2021 21:25 Ответить
"Почто Герасим утопил Муму я не пойму, я не пойму". Вроде и на "барыню" не лаяла.
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15.11.2021 21:32 Ответить
И действительно !
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15.11.2021 21:54 Ответить
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15.11.2021 21:47 Ответить
Зачем этот ватный дурик бороду сбрил?
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15.11.2021 22:40 Ответить
Это прокацапская мерзость,которую не сожгли в доме профсоюзов.Сейчас уйдет откуда и пришел к киве Хотя у зедебилов таких уродов каждый второй.
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15.11.2021 22:45 Ответить
буймистр или ты думаешь , что народ идиот? нашла тепленькое место в других промежностях
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16.11.2021 06:11 Ответить
 
 