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"Слуга народа" исключила нардепа Дмитрука из состава фракции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании в понедельник решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.
Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала Палийчук.
Позже она добавила, что было принято решение инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов ВР народных депутатов, избранных от "Слуги Народа" и исключенных из фракции:
- Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
- Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.
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А далі буде шоу з позачерговими виборами: або віслючок робить так, чк зробив у 2019-му (плює на закони і розпускає Раду), або "вЬІ нє панімаєтє! Ета другоє!"...
"Смєтунам" приготуватися!
Вэлком в партию ЗАЖОП.Там вакцинации требовать не будут.Будет с Кивой в зал ходить и дышать жомом животворящим.