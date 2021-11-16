Европейская бизнес-ассоциация призывает власти разблокировать выплату долгов всем без исключения "зеленым" инвесторам

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призывает власти прекратить дискриминацию и выплатить всем производителям "зеленой" энергии долги пропорционально, в том числе электростанциям ДТЭК ВИЭ.

Об этом говорится в заявлении EBA.

"Бизнес-сообщество надеется, что государственные институции и государственные банки предпримут все меры по выплате задолженности в полном объеме и пропорционально всем производителям ВИЭ", - говорится в позиции, опубликованной на сайте ассоциации.

EBA отмечает, что по неизвестным причинам от ГП "ГарПок" не всем компаниям поступили средства из "зеленых" целевых еврооблигаций. В частности, компания ДТЭК ВИЭ накануне сообщила об отсутствии расчетов с ней и призвала немедленно провести расследование по факту махинаций с еврооблигациями. 12 ноября 2021 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" перечислило 19,3 млрд грн средств производителям электрической энергии по зеленому тарифу, предварительно перечисленные от НЭК "Укрэнерго".

Однако позже средства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики, пояснили в Европейской бизнес-ассоциации.