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Новости Экономика
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Европейская бизнес ассоциация (61) альтернативная энергетика (121)

Европейская бизнес-ассоциация призывает власти разблокировать выплату долгов всем без исключения "зеленым" инвесторам

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Европейская бизнес-ассоциация призывает власти разблокировать выплату долгов всем без исключения

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призывает власти прекратить дискриминацию и выплатить всем производителям "зеленой" энергии долги пропорционально, в том числе электростанциям ДТЭК ВИЭ.

Об этом говорится в заявлении EBA.

"Бизнес-сообщество надеется, что государственные институции и государственные банки предпримут все меры по выплате задолженности в полном объеме и пропорционально всем производителям ВИЭ", - говорится в позиции, опубликованной на сайте ассоциации.

EBA отмечает, что по неизвестным причинам от ГП "ГарПок" не всем компаниям поступили средства из "зеленых" целевых еврооблигаций. В частности, компания ДТЭК ВИЭ накануне сообщила об отсутствии расчетов с ней и призвала немедленно провести расследование по факту махинаций с еврооблигациями. 12 ноября 2021 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" перечислило 19,3 млрд грн средств производителям электрической энергии по зеленому тарифу, предварительно перечисленные от НЭК "Укрэнерго".

Однако позже средства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики, пояснили в Европейской бизнес-ассоциации.

Автор: Анастасія Потіха
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Вакцинуйтесь и получите велику тысачу!!! От влады
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16.11.2021 15:34 Ответить
805 гривен после оплаты налога. И до 1 апреля отчитайтесь в налоговой инспекции.
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16.11.2021 20:13 Ответить
В прошлом году Шмыгаль пожаловался: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Что бы сделал при таком ужасе не-Шмыгаль : он растолковал бы инвесторам что в Украине война, эпидемия, президент умственно отсталый , Украиной правит воровская мафия, в казне пусто и поэтому форс-мажор , никаких ВИЭ. А что при таком ужасе делает Шмыгаль , зная что денег для инвесторов нет : увеличивает мощность ВИЭ в Украине в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г.
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16.11.2021 15:35 Ответить
Ну то скільки вчора було сгенеровано " ВИЭ" енергії?
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16.11.2021 15:46 Ответить
Ну то скільки вчора було сгенеровано " ВИЭ" енергії? -Не знаю. Скільки?
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16.11.2021 16:00 Ответить
Так узнай.. Зраду кричать, так без знань кричите...
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16.11.2021 16:50 Ответить
шмыга - птенец гудка, а гудок крупнейший оператор рынка СЭС и ВЭС... отсюда делайте выводы
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16.11.2021 15:47 Ответить
шмыга - птенец гудка, а гудок крупнейший оператор рынка СЭС и ВЭС... отсюда делайте выводы .- При этом кодлан Коломойского убеждает: в развале энергетики Украины виноваты не воры Коломойский , Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика.
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16.11.2021 15:59 Ответить
"всем"- это кому? Ахметову? А вернуть долги 2019 года государству эта "ассоциация" Ахметова не призывает?
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16.11.2021 16:18 Ответить
гудка обидели.
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16.11.2021 16:51 Ответить
 
 