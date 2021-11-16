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Новости Экономика
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контрабанда (2341) табак (273) электронные сигареты (41)

Нелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Нелегальный рынок ТИЭН с начала 2021 года вырос в 5 раз

С начала года доля теневого рынка в категории табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) возросла в 5 раз, до 2%, по оценкам Ассоциации, и есть тенденция к дальнейшему увеличению за счет контрабандного товара. Причиной таких показателей является рекордно резкое повышение акциза на ТИЭН на 320% с января 2021 года.

Согласно исследованию Федерации работодателей Украины, в категории жидкостей для электронных сигарет наблюдается беспрецедентно высокий уровень тени: нелегальная доля составляет 80%, сообщает Ассоциация "УКРТЮТЮН".

В отличие от рынка традиционных сигарет, где львиную долю поставок обеспечивают международные табачные компании, рынок жидкостей для электронных сигарет менее структурирован и представлен большим количеством видов продукции. Отсутствие эффективных механизмов контроля над оборотом такой продукции приводит к тому, что нелегальный товар попадает на таможенную территорию Украины в международных почтовых отправлениях и ручной клади с сокрытием от налогообложения.

Главные причины резкого роста нелегального рынка кроются в чрезмерном фискальном регулировании отрасли и отсутствии эффективных механизмов контроля над оборотом "теневой" продукции.

"Мы обеспокоены состоянием отрасли и стремительной тенизацией во всех категориях продукции. Это тревожный сигнал, свидетельствующий о последствиях жесткой налоговой политики. Государство должно принять меры для преодоления такого негативного для экономики явления - в первую очередь пересмотреть план ежегодного роста акциза, а также ввести эффективный контроль именно за нелегальными производителями и импортерами. Например, динамично развивающийся рынок табака для нагревания в предыдущие годы сейчас перестал расти и может существенно уменьшиться. Таким образом, государство потеряет запланированные доходы от акциза на ТИЭН, как это уже происходит с сигаретами", – отметила генеральный директор Ассоциации "УКРТЮТЮН" Наталья Фесюн.

Умеренный подход к повышению ставок позволит сохранить легальный рынок табачных изделий, сдержать дальнейшую тенизацию отрасли, обеспечить стабильность поступлений в бюджет, а также будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию производств.

Текущее положение табачной отрасли требует совместных усилий государственных органов власти, бизнес-ассоциаций и легальных производителей.

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Ну і чому дивуватися? Ну зріс. Іще зросте. Так завжди буває коли держава починає гратися у гру, де як хоче змінює правила в процесі не зважаючи на реалії життя.
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16.11.2021 16:26 Ответить
Щоб був більший прибуток від корови, потрібно її поменше кормити і почастіше доїти.
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16.11.2021 16:41 Ответить
Як показує практика, так звісно можна робити, але зазвичай недовго. На хитру дупу завжи знайдеться самі знаєте що.
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16.11.2021 16:45 Ответить
Редактори, про що пишете? ТВЕН - ядерне паливо для атомних електростанцій.
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16.11.2021 16:28 Ответить
То ТВЕЛ
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16.11.2021 16:35 Ответить
Паливна компанія «ТВЕЛ» - російський виробник ядерного палива,
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16.11.2021 16:36 Ответить
Не совсем - Тепловыделя́ющий элеме́нт (ТВЭЛ)
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16.11.2021 18:16 Ответить
В зв'язку з невиплатою заробітної плати я перейшов на контрабас!
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16.11.2021 17:40 Ответить
 
 