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контрабанда (1550) тютюн (205) електронні сигарети (43)

Нелегальний ринок ТВЕН із початку 2021 року зріс у 5 разів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Нелегальний ринок ТВЕН із початку 2021 року зріс у 5 разів

З початку року частка тіньового ринку у категорії тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) зросла в 5 разів, до 2%,за оцінками Асоціації, і є тенденція до подальшого збільшення за рахунок контрабандного товару. Причиною таких показників є рекордно різке підвищення акцизу на ТВЕН на 320% з січня 2021 року.

Згідно з дослідженням Федерації роботодавців України, у категорії рідин для електронних сигарет спостерігається безпрецедентно високий рівень тіні: нелегальна частка сягає 80%, повідомляє Асоціація "УКРТЮТЮН".

На відміну від ринку традиційних сигарет, де левову частку поставок забезпечують міжнародні тютюнові компанії, ринок рідин для електронних сигарет є менш структурованим та представлений великою кількістю видів продукції. Відсутність ефективних механізмів контролю за обігом такої продукції призводить до того, що нелегальний товар потрапляє на митну територію України у міжнародних поштових відправленнях і ручній поклажі з приховуванням від оподаткування.

Головні причини різкого зростання нелегального ринку криються в надмірному фіскальному регулюванні галузі та відсутності ефективних механізмів контролю за обігом "тіньової" продукції.

"Ми стурбовані станом галузі та стрімкою тінізацією в усіх категоріях продукції. Це є тривожним сигналом, який свідчить про наслідки жорсткої податкової політики. Держава має вжити заходи для подолання такого негативного для економіки явища – першочергово переглянути план щорічного зростання акцизу, а також запровадити ефективний контроль саме за нелегальними виробниками та імпортерами. Наприклад, ринок тютюну для нагрівання, який динамічно розвивався впродовж попередніх років, зараз перестав зростати і може суттєво зменшитися. Таким чином, держава втратить заплановані доходи від акцизу на ТВЕН, як це вже відбувається з сигаретами", – зазначила генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Наталя Фесюн.

Наголосимо, що поміркований підхід до підвищення ставок дозволить зберегти легальний ринок тютюнових виробів, стримати подальшу тінізацію галузі, забезпечити стабільність надходжень до бюджету, а також сприятиме залученню інвестицій в модернізацію виробництв.

Поточний стан справ в тютюновій галузі потребує спільних зусиль державних органів влади, бізнес-асоціацій та легальних виробників.
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Ну і чому дивуватися? Ну зріс. Іще зросте. Так завжди буває коли держава починає гратися у гру, де як хоче змінює правила в процесі не зважаючи на реалії життя.
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16.11.2021 16:26 Відповісти
Щоб був більший прибуток від корови, потрібно її поменше кормити і почастіше доїти.
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16.11.2021 16:41 Відповісти
Як показує практика, так звісно можна робити, але зазвичай недовго. На хитру дупу завжи знайдеться самі знаєте що.
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16.11.2021 16:45 Відповісти
Редактори, про що пишете? ТВЕН - ядерне паливо для атомних електростанцій.
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16.11.2021 16:28 Відповісти
То ТВЕЛ
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16.11.2021 16:35 Відповісти
Паливна компанія «ТВЕЛ» - російський виробник ядерного палива,
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16.11.2021 16:36 Відповісти
Не совсем - Тепловыделя́ющий элеме́нт (ТВЭЛ)
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16.11.2021 18:16 Відповісти
В зв'язку з невиплатою заробітної плати я перейшов на контрабас!
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16.11.2021 17:40 Відповісти
 
 