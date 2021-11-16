Россия обеспечивает постоянный приток беженцев наземным транспортом, - Aktuální zprávy
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Миграционный кризис на польско-белорусской границе имеет очевидные признаки гуманитарной катастрофы, а также привел к росту недовольства среди граждан Беларуси. Ситуация усугубляется тем, что в приграничных районах возникает все больше стихийных лагерей беженцев. А массовую доставку новых мигрантов наземным транспортом теперь осуществляют из России.
Об этом, ссылаясь на информацию белорусских оппозиционеров, сообщает чешское издание Aktuální zprávy, передает Цензор.НЕТ.
В результате, как отмечает чешский портал, растет количество случаев отсутствия элементарных условий к существованию, например воды и продуктов питания в стихийных лагерях беженцев. Что особенно в условиях мороза уже привело к резкому росту заболеваний, причем не только простудных, появилась информация об ухудшении эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19.
"В общем, проблемы – значительные, и власти Беларуси, видимо, решили переложить их решение с себя на бизнес и граждан этой страны", - сообщает Aktuální zprávy.
Так, по информации издания из среды белорусской оппозиции, захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко, дал указание главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю "обеспечить привлечение частного бизнеса к оказанию помощи мигрантам и стихийным лагерям палатками, теплой одеждой, продуктами питания и гигиеническими средствами".
Кроме того, как отмечает Aktuální zprávy, дополнительно решать этот вопрос белорусские власти планируют посредством организации министерствами республики на подконтрольных им предприятиях и организациях сбора средств для закупки необходимых товаров, разумеется – принудительным образом.
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и да - рашка это большая вонючая куча гавна
Щонайменше до весни.
То сирийцев в Германию отправила
ПРИЧЕМ УЖЕ ТОГДА МОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ ЧТО МЕРКЕЛЬ РАБОТАЕТ ПО УКАЗКЕ ХУТИНА
Орбан бросил ей обвинение , что она хотела расселить в приказном порядке беженцев сирийцев в восточной Европе , но власть этих стран воспротивилась ее приказам и все беженцы свалились ей и немецким налогоплательщикам на голову.
Меркель тогда сильно переругалась со странами Восточного блока и пыталась угрожать , но власти Словакии Чехии Польши Венгрии категорически отказались принимать беженцев
Когдато Меркель будут судить
Гагаріни літали в космос...і витирали дупу газетою"правда"....бо туалетний папір появився в срср тільки після 1972-року...
Придется или перестать притворяться добренькими и ликвидировать этих людей блокадой или принять их и начать жить экономически хуже.
Щиро кажучи у них було небагато шансів зберегти незалежність і ідентичність з 1991 р., але він, хоч майже ефемерний був.
Вражає, як покірно білоруси склали лапки і передали свою долю в руки психопата, який їх передав Мордору. Тепер маємо тисячу км додаткового мордорського кордону.
и у рф развязаны руки в отношении нашей Украины.
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1460586660551401482
немає ніякої "міграційної кризи"
а є спільна спецоперація фсб-кгб
по дестабілізації ЄС
з метою прискорення прийнятя СП -2 в експлуатацію
Почему валят все на поляков при том что из всей азии кацапия туда свозит беженцев