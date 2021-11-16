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Новости За рубежом
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Россия обеспечивает постоянный приток беженцев наземным транспортом, - Aktuální zprávy

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия обеспечивает постоянный приток беженцев наземным транспортом, - Aktuální zprávy

Миграционный кризис на польско-белорусской границе имеет очевидные признаки гуманитарной катастрофы, а также привел к росту недовольства среди граждан Беларуси. Ситуация усугубляется тем, что в приграничных районах возникает все больше стихийных лагерей беженцев. А массовую доставку новых мигрантов наземным транспортом теперь осуществляют из России.

Об этом, ссылаясь на информацию белорусских оппозиционеров, сообщает чешское издание Aktuální zprávy,  передает Цензор.НЕТ.

В результате, как отмечает чешский портал, растет количество случаев отсутствия элементарных условий к существованию, например воды и продуктов питания в стихийных лагерях беженцев. Что особенно в условиях мороза уже привело к резкому росту заболеваний, причем не только простудных, появилась информация об ухудшении эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19.

"В общем, проблемы – значительные, и власти Беларуси, видимо, решили переложить их решение с себя на бизнес и граждан этой страны", - сообщает Aktuální zprávy.

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Так, по информации издания из среды белорусской оппозиции, захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко, дал указание главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю "обеспечить привлечение частного бизнеса к оказанию помощи мигрантам и стихийным лагерям палатками, теплой одеждой, продуктами питания и гигиеническими средствами".

Кроме того, как отмечает Aktuální zprávy, дополнительно решать этот вопрос белорусские власти планируют посредством организации министерствами республики на подконтрольных им предприятиях и организациях сбора средств для закупки необходимых товаров, разумеется – принудительным образом.

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Топ комментарии
+36
сьогодні головне Польші ( в них я вірю) та ЕС -НАТО не прогнутися...- нехай пУйло кацапське утреться ...
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16.11.2021 17:19
+23
Тільки морози вирішуть усі питання з "біженцями".
Щонайменше до весни.
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16.11.2021 17:22
+22
Алепо знищила мордва, то не золотий, то гнилий лярд.
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16.11.2021 17:31
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та понятно что все Путин задумал с этими атаками беженцев границ ЕС
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16.11.2021 17:18 Ответить
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Eстественно. В мире без участия России вообще ничего не происходит. Вот что значит великая страна.
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16.11.2021 19:28 Ответить
так дійсно - практично все негативне ...
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17.11.2021 09:13 Ответить
"великая" на всех славянских языках означает "большая", всего навсего.

и да - рашка это большая вонючая куча гавна
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02.12.2021 09:30 Ответить
сьогодні головне Польші ( в них я вірю) та ЕС -НАТО не прогнутися...- нехай пУйло кацапське утреться ...
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16.11.2021 17:19 Ответить
А где в это время ООН.
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16.11.2021 17:19 Ответить
Какаяразница? Кагал плакальщиц может работать и удальонно.
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16.11.2021 17:33 Ответить
Тільки морози вирішуть усі питання з "біженцями".
Щонайменше до весни.
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16.11.2021 17:22 Ответить
Очередная многоходовочка на грани провала. ******** путлер будет переть до конца. Бульбанфюрер тоже. Сирийцы будут умирать на территории Беларуси и это будет квалифицировано как геноцид со стороны Беларуси по указанию путлера.
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16.11.2021 18:01 Ответить
А какого хрена они едут? У них, что телефонов и интернета нет? А если едут, то значит это нанятые боевики. И им не за это деньги платили. Это как у нас на Донбассе, весной 2014, завозные автобусы со сРашки. Никакие они не беженцы. Это их_там_неты.
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16.11.2021 23:23 Ответить
Они бегут от войны. Вам не понять.
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17.11.2021 05:11 Ответить
А что же там будет весной, когда снег растает?
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16.11.2021 18:02 Ответить
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16.11.2021 20:27 Ответить
А раша все чужими руками жар загребает
То сирийцев в Германию отправила
ПРИЧЕМ УЖЕ ТОГДА МОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ ЧТО МЕРКЕЛЬ РАБОТАЕТ ПО УКАЗКЕ ХУТИНА
Орбан бросил ей обвинение , что она хотела расселить в приказном порядке беженцев сирийцев в восточной Европе , но власть этих стран воспротивилась ее приказам и все беженцы свалились ей и немецким налогоплательщикам на голову.

Меркель тогда сильно переругалась со странами Восточного блока и пыталась угрожать , но власти Словакии Чехии Польши Венгрии категорически отказались принимать беженцев
Когдато Меркель будут судить
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16.11.2021 17:24 Ответить
Божим судом?
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16.11.2021 17:39 Ответить
да, и не только меркель
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16.11.2021 23:04 Ответить
Меркель **** продажна! Телефонна розмова з лукашенко.
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16.11.2021 17:24 Ответить
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16.11.2021 17:24 Ответить
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16.11.2021 18:04 Ответить
я пам`ятаю...: "два міра - два образа жизні..."....і ще одне: "ми і ані..."..веселі були часи...

Гагаріни літали в космос...і витирали дупу газетою"правда"....бо туалетний папір появився в срср тільки після 1972-року...
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16.11.2021 19:45 Ответить
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Золотой миллиард, разхерачил ближний восток, теперь бумеранг возвращается в ЕС.
Придется или перестать притворяться добренькими и ликвидировать этих людей блокадой или принять их и начать жить экономически хуже.
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16.11.2021 17:25 Ответить
Алепо знищила мордва, то не золотий, то гнилий лярд.
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16.11.2021 17:31 Ответить
Не "золотой миллиард", а "золотой ёршик" золотого унитаза по кличке ***** - бомбил и обстреливал города и посёлки в Сирии, так же как он до этого делал в Ичкерии, а СССР - в Афганистане и других странах...
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16.11.2021 17:33 Ответить
Понял. Отрабайтеры ломились в Райх, патамушо их страну расхерачил Вермахт? Ты - больной
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16.11.2021 20:29 Ответить
он кацап. это хуже чем больной
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02.12.2021 09:33 Ответить
Це плата бульбашів за квіти поліцаям. Не хотіли свого майдану, годуйте чужий.
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16.11.2021 17:25 Ответить
Вы абсолютно правы. Недалёкие белорусы пели песни , водили хороводы перед убийцами - ментами, запугивали лукашенку букетами и национальными танцами... Теперь начнётся расплата за собственную бесхребетность и идиотизм....
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16.11.2021 17:44 Ответить
Ну так, все вірно, ви обидва маєте рацію (разом з противатником), білоруси не зрозуміли момент, коли вони перетворилися з суб'єкту на об'єкт маніпуляцій Московщиною.
Щиро кажучи у них було небагато шансів зберегти незалежність і ідентичність з 1991 р., але він, хоч майже ефемерний був.
Вражає, як покірно білоруси склали лапки і передали свою долю в руки психопата, який їх передав Мордору. Тепер маємо тисячу км додаткового мордорського кордону.
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16.11.2021 18:15 Ответить
Бульбофюрер народу нагнал
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16.11.2021 17:34 Ответить
Все гораздо проще - эта ватага как сберет голов 80тыс, захватят местные горуправления и обьявят очередную республику. таким образом туда можно затесать россиян - и нато будет воевать не с рф а именно с этими ихтамнетами. И рф какбы непричом. Гибридная война. Этих тварей надо уже давить економически, ембарго и т д.
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16.11.2021 17:38 Ответить
после этого нато будет явно не до украины.
и у рф развязаны руки в отношении нашей Украины.
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16.11.2021 17:38 Ответить
Це хибна думка бо якщо НАТО почне війну з бульбонією то у них з кацапами військова доктрина і тоді кацапам буде не до України.
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16.11.2021 17:49 Ответить
В итоге бульбаши и будут кормить этих курдов) Этапабеда ясчитаю)
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16.11.2021 17:47 Ответить
Бульбаши будут кормить и курдов и армию России и армию НАТО. Зато избежали Майдана.
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16.11.2021 20:02 Ответить
Этим дуракам надо было идти с другой стороны, а не со стороны Беларуси.
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16.11.2021 17:54 Ответить
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16.11.2021 18:00 Ответить
моральные уроды!
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16.11.2021 22:10 Ответить
Предметами гигиены? Серьёзно? Посмотрите как они используют туалетную бумагу! Они даже не знают зачем эти предметы нужны.

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1460586660551401482
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16.11.2021 18:05 Ответить
тут выход один. всем бе бе бе бешанцам дать гражданство болотного микромордора.
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16.11.2021 18:11 Ответить
Епанутые кремлевские черви!!!
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16.11.2021 18:13 Ответить
а вот теперь кто в ладоши будет хлопать, как год назад? эта саранча сожрёт всё что доступно ей будет.
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16.11.2021 18:48 Ответить
я уже выражал обеспокоенность? нужны секторальные санкции против водителей наземного транспорта!
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16.11.2021 18:48 Ответить
У скаженого таргана закінчились гроші, тепер він усі витрати по організації кризи на кордоні хоче перекласти на приватний бізнес. Чудове рішення - не хотіли підприємці фінансувати опозицію, нехай фінансують агресію бульбофюрера, а відсидітись під віником не вийде.
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16.11.2021 18:53 Ответить
знову йде підміна понять
немає ніякої "міграційної кризи"
а є спільна спецоперація фсб-кгб
по дестабілізації ЄС
з метою прискорення прийнятя СП -2 в експлуатацію
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16.11.2021 18:59 Ответить
А разве не власти страны в которой находятся беженцы обязаны обогреть,накормить и дать им крышу?
Почему валят все на поляков при том что из всей азии кацапия туда свозит беженцев
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16.11.2021 19:07 Ответить
морозы ударят пойдут ближайшие погреба с бульбой вскрывать
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16.11.2021 19:19 Ответить
У цигана шось пішло не так.
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16.11.2021 23:11 Ответить
Если дальше так пойдет - вот тут и рванет. Кажется Лукашенко подложил себе бомбу под зад.
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16.11.2021 23:15 Ответить
щитаю, что любой сириец и иракец с детства мечтал жить в Белоруссии, но могу и ошибаться. В Белоруси, так точнее
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16.11.2021 23:16 Ответить
 
 