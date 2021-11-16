Россия обеспечивает постоянный приток беженцев наземным транспортом, - Aktuální zprávy

Миграционный кризис на польско-белорусской границе имеет очевидные признаки гуманитарной катастрофы, а также привел к росту недовольства среди граждан Беларуси. Ситуация усугубляется тем, что в приграничных районах возникает все больше стихийных лагерей беженцев. А массовую доставку новых мигрантов наземным транспортом теперь осуществляют из России.

Об этом, ссылаясь на информацию белорусских оппозиционеров, сообщает чешское издание Aktuální zprávy, передает Цензор.НЕТ.

В результате, как отмечает чешский портал, растет количество случаев отсутствия элементарных условий к существованию, например воды и продуктов питания в стихийных лагерях беженцев. Что особенно в условиях мороза уже привело к резкому росту заболеваний, причем не только простудных, появилась информация об ухудшении эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19.

"В общем, проблемы – значительные, и власти Беларуси, видимо, решили переложить их решение с себя на бизнес и граждан этой страны", - сообщает Aktuální zprávy.

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Так, по информации издания из среды белорусской оппозиции, захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко, дал указание главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю "обеспечить привлечение частного бизнеса к оказанию помощи мигрантам и стихийным лагерям палатками, теплой одеждой, продуктами питания и гигиеническими средствами".

Кроме того, как отмечает Aktuální zprávy, дополнительно решать этот вопрос белорусские власти планируют посредством организации министерствами республики на подконтрольных им предприятиях и организациях сбора средств для закупки необходимых товаров, разумеется – принудительным образом.