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Росія забезпечує постійний приплив біженців наземним транспортом, - Aktuální zprávy

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія забезпечує постійний приплив біженців наземним транспортом, - Aktuální zprávy

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні має очевидні ознаки гуманітарної катастрофи, а також призвела до зростання невдоволення серед громадян Білорусі. Ситуація посилюється тим, що у прикордонних районах виникає дедалі більше стихійних таборів біженців. А масову доставку нових мігрантів наземним транспортом тепер здійснюють з Росії.

Про це, посилаючись на інформацію білоруських опозиціонерів, повідомляє чеське видання Aktuální zprávy, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті, як зазначає чеський портал, зростає кількість випадків відсутності елементарних умов для існування, наприклад води та продуктів харчування у стихійних таборах біженців. Що особливо в умовах морозу вже призвело до різкого зростання захворювань, причому не тільки застудними, з'явилася інформація про погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної із захворюваністю COVID-19.

"Загалом проблеми – значні, і влада Білорусі, мабуть, вирішила перекласти їхнє рішення з себе на бізнес та громадян цієї країни", - повідомляє Aktuální správy.

Так, за інформацією видання із середовища білоруської опозиції, Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, дав вказівку голові КДБ Білорусі Івану Тертелю "забезпечити залучення приватного бізнесу до надання допомоги мігрантам та стихійним таборам наметами, теплим одягом, продуктами харчування та гігієнічними засобами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Як ви доїхали сюди? Москва!", - деякі мігранти в Білорусі дісталися до польського кордону через столицю РФ. ВIДЕО

Крім того, як зазначає Aktuální správy, додатково вирішувати це питання білоруська влада планує за допомогою організації міністерствами республіки на підконтрольних їм підприємствах та організаціях збору коштів для закупівлі необхідних товарів, зрозуміло – примусовим чином.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
сьогодні головне Польші ( в них я вірю) та ЕС -НАТО не прогнутися...- нехай пУйло кацапське утреться ...
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16.11.2021 17:19
+23
Тільки морози вирішуть усі питання з "біженцями".
Щонайменше до весни.
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16.11.2021 17:22
+22
Алепо знищила мордва, то не золотий, то гнилий лярд.
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16.11.2021 17:31
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та понятно что все Путин задумал с этими атаками беженцев границ ЕС
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16.11.2021 17:18 Відповісти
Eстественно. В мире без участия России вообще ничего не происходит. Вот что значит великая страна.
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16.11.2021 19:28 Відповісти
так дійсно - практично все негативне ...
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17.11.2021 09:13 Відповісти
"великая" на всех славянских языках означает "большая", всего навсего.

и да - рашка это большая вонючая куча гавна
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02.12.2021 09:30 Відповісти
сьогодні головне Польші ( в них я вірю) та ЕС -НАТО не прогнутися...- нехай пУйло кацапське утреться ...
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16.11.2021 17:19 Відповісти
А где в это время ООН.
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16.11.2021 17:19 Відповісти
Какаяразница? Кагал плакальщиц может работать и удальонно.
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16.11.2021 17:33 Відповісти
Тільки морози вирішуть усі питання з "біженцями".
Щонайменше до весни.
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16.11.2021 17:22 Відповісти
Очередная многоходовочка на грани провала. ******** путлер будет переть до конца. Бульбанфюрер тоже. Сирийцы будут умирать на территории Беларуси и это будет квалифицировано как геноцид со стороны Беларуси по указанию путлера.
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16.11.2021 18:01 Відповісти
А какого хрена они едут? У них, что телефонов и интернета нет? А если едут, то значит это нанятые боевики. И им не за это деньги платили. Это как у нас на Донбассе, весной 2014, завозные автобусы со сРашки. Никакие они не беженцы. Это их_там_неты.
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16.11.2021 23:23 Відповісти
Они бегут от войны. Вам не понять.
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17.11.2021 05:11 Відповісти
А что же там будет весной, когда снег растает?
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16.11.2021 18:02 Відповісти
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16.11.2021 20:27 Відповісти
А раша все чужими руками жар загребает
То сирийцев в Германию отправила
ПРИЧЕМ УЖЕ ТОГДА МОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ ЧТО МЕРКЕЛЬ РАБОТАЕТ ПО УКАЗКЕ ХУТИНА
Орбан бросил ей обвинение , что она хотела расселить в приказном порядке беженцев сирийцев в восточной Европе , но власть этих стран воспротивилась ее приказам и все беженцы свалились ей и немецким налогоплательщикам на голову.

Меркель тогда сильно переругалась со странами Восточного блока и пыталась угрожать , но власти Словакии Чехии Польши Венгрии категорически отказались принимать беженцев
Когдато Меркель будут судить
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16.11.2021 17:24 Відповісти
Божим судом?
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16.11.2021 17:39 Відповісти
да, и не только меркель
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16.11.2021 23:04 Відповісти
Меркель **** продажна! Телефонна розмова з лукашенко.
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16.11.2021 17:24 Відповісти
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16.11.2021 17:24 Відповісти
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16.11.2021 18:04 Відповісти
я пам`ятаю...: "два міра - два образа жизні..."....і ще одне: "ми і ані..."..веселі були часи...

Гагаріни літали в космос...і витирали дупу газетою"правда"....бо туалетний папір появився в срср тільки після 1972-року...
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16.11.2021 19:45 Відповісти
Золотой миллиард, разхерачил ближний восток, теперь бумеранг возвращается в ЕС.
Придется или перестать притворяться добренькими и ликвидировать этих людей блокадой или принять их и начать жить экономически хуже.
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16.11.2021 17:25 Відповісти
Алепо знищила мордва, то не золотий, то гнилий лярд.
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16.11.2021 17:31 Відповісти
Не "золотой миллиард", а "золотой ёршик" золотого унитаза по кличке ***** - бомбил и обстреливал города и посёлки в Сирии, так же как он до этого делал в Ичкерии, а СССР - в Афганистане и других странах...
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16.11.2021 17:33 Відповісти
Понял. Отрабайтеры ломились в Райх, патамушо их страну расхерачил Вермахт? Ты - больной
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16.11.2021 20:29 Відповісти
он кацап. это хуже чем больной
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02.12.2021 09:33 Відповісти
Це плата бульбашів за квіти поліцаям. Не хотіли свого майдану, годуйте чужий.
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16.11.2021 17:25 Відповісти
Вы абсолютно правы. Недалёкие белорусы пели песни , водили хороводы перед убийцами - ментами, запугивали лукашенку букетами и национальными танцами... Теперь начнётся расплата за собственную бесхребетность и идиотизм....
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16.11.2021 17:44 Відповісти
Ну так, все вірно, ви обидва маєте рацію (разом з противатником), білоруси не зрозуміли момент, коли вони перетворилися з суб'єкту на об'єкт маніпуляцій Московщиною.
Щиро кажучи у них було небагато шансів зберегти незалежність і ідентичність з 1991 р., але він, хоч майже ефемерний був.
Вражає, як покірно білоруси склали лапки і передали свою долю в руки психопата, який їх передав Мордору. Тепер маємо тисячу км додаткового мордорського кордону.
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16.11.2021 18:15 Відповісти
Бульбофюрер народу нагнал
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16.11.2021 17:34 Відповісти
Все гораздо проще - эта ватага как сберет голов 80тыс, захватят местные горуправления и обьявят очередную республику. таким образом туда можно затесать россиян - и нато будет воевать не с рф а именно с этими ихтамнетами. И рф какбы непричом. Гибридная война. Этих тварей надо уже давить економически, ембарго и т д.
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16.11.2021 17:38 Відповісти
после этого нато будет явно не до украины.
и у рф развязаны руки в отношении нашей Украины.
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16.11.2021 17:38 Відповісти
Це хибна думка бо якщо НАТО почне війну з бульбонією то у них з кацапами військова доктрина і тоді кацапам буде не до України.
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16.11.2021 17:49 Відповісти
В итоге бульбаши и будут кормить этих курдов) Этапабеда ясчитаю)
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16.11.2021 17:47 Відповісти
Бульбаши будут кормить и курдов и армию России и армию НАТО. Зато избежали Майдана.
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16.11.2021 20:02 Відповісти
Этим дуракам надо было идти с другой стороны, а не со стороны Беларуси.
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16.11.2021 17:54 Відповісти
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16.11.2021 18:00 Відповісти
моральные уроды!
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16.11.2021 22:10 Відповісти
Предметами гигиены? Серьёзно? Посмотрите как они используют туалетную бумагу! Они даже не знают зачем эти предметы нужны.

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1460586660551401482
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16.11.2021 18:05 Відповісти
тут выход один. всем бе бе бе бешанцам дать гражданство болотного микромордора.
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16.11.2021 18:11 Відповісти
Епанутые кремлевские черви!!!
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16.11.2021 18:13 Відповісти
а вот теперь кто в ладоши будет хлопать, как год назад? эта саранча сожрёт всё что доступно ей будет.
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16.11.2021 18:48 Відповісти
я уже выражал обеспокоенность? нужны секторальные санкции против водителей наземного транспорта!
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16.11.2021 18:48 Відповісти
У скаженого таргана закінчились гроші, тепер він усі витрати по організації кризи на кордоні хоче перекласти на приватний бізнес. Чудове рішення - не хотіли підприємці фінансувати опозицію, нехай фінансують агресію бульбофюрера, а відсидітись під віником не вийде.
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16.11.2021 18:53 Відповісти
знову йде підміна понять
немає ніякої "міграційної кризи"
а є спільна спецоперація фсб-кгб
по дестабілізації ЄС
з метою прискорення прийнятя СП -2 в експлуатацію
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16.11.2021 18:59 Відповісти
А разве не власти страны в которой находятся беженцы обязаны обогреть,накормить и дать им крышу?
Почему валят все на поляков при том что из всей азии кацапия туда свозит беженцев
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16.11.2021 19:07 Відповісти
морозы ударят пойдут ближайшие погреба с бульбой вскрывать
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16.11.2021 19:19 Відповісти
У цигана шось пішло не так.
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16.11.2021 23:11 Відповісти
Если дальше так пойдет - вот тут и рванет. Кажется Лукашенко подложил себе бомбу под зад.
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16.11.2021 23:15 Відповісти
щитаю, что любой сириец и иракец с детства мечтал жить в Белоруссии, но могу и ошибаться. В Белоруси, так точнее
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16.11.2021 23:16 Відповісти
 
 