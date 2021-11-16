Росія забезпечує постійний приплив біженців наземним транспортом, - Aktuální zprávy
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні має очевидні ознаки гуманітарної катастрофи, а також призвела до зростання невдоволення серед громадян Білорусі. Ситуація посилюється тим, що у прикордонних районах виникає дедалі більше стихійних таборів біженців. А масову доставку нових мігрантів наземним транспортом тепер здійснюють з Росії.
Про це, посилаючись на інформацію білоруських опозиціонерів, повідомляє чеське видання Aktuální zprávy, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті, як зазначає чеський портал, зростає кількість випадків відсутності елементарних умов для існування, наприклад води та продуктів харчування у стихійних таборах біженців. Що особливо в умовах морозу вже призвело до різкого зростання захворювань, причому не тільки застудними, з'явилася інформація про погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної із захворюваністю COVID-19.
"Загалом проблеми – значні, і влада Білорусі, мабуть, вирішила перекласти їхнє рішення з себе на бізнес та громадян цієї країни", - повідомляє Aktuální správy.
Так, за інформацією видання із середовища білоруської опозиції, Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, дав вказівку голові КДБ Білорусі Івану Тертелю "забезпечити залучення приватного бізнесу до надання допомоги мігрантам та стихійним таборам наметами, теплим одягом, продуктами харчування та гігієнічними засобами".
Крім того, як зазначає Aktuální správy, додатково вирішувати це питання білоруська влада планує за допомогою організації міністерствами республіки на підконтрольних їм підприємствах та організаціях збору коштів для закупівлі необхідних товарів, зрозуміло – примусовим чином.
Будь ласка, зачекайте...
и да - рашка это большая вонючая куча гавна
Щонайменше до весни.
То сирийцев в Германию отправила
ПРИЧЕМ УЖЕ ТОГДА МОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ ЧТО МЕРКЕЛЬ РАБОТАЕТ ПО УКАЗКЕ ХУТИНА
Орбан бросил ей обвинение , что она хотела расселить в приказном порядке беженцев сирийцев в восточной Европе , но власть этих стран воспротивилась ее приказам и все беженцы свалились ей и немецким налогоплательщикам на голову.
Меркель тогда сильно переругалась со странами Восточного блока и пыталась угрожать , но власти Словакии Чехии Польши Венгрии категорически отказались принимать беженцев
Когдато Меркель будут судить
Гагаріни літали в космос...і витирали дупу газетою"правда"....бо туалетний папір появився в срср тільки після 1972-року...
Придется или перестать притворяться добренькими и ликвидировать этих людей блокадой или принять их и начать жить экономически хуже.
Щиро кажучи у них було небагато шансів зберегти незалежність і ідентичність з 1991 р., але він, хоч майже ефемерний був.
Вражає, як покірно білоруси склали лапки і передали свою долю в руки психопата, який їх передав Мордору. Тепер маємо тисячу км додаткового мордорського кордону.
и у рф развязаны руки в отношении нашей Украины.
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1460586660551401482
немає ніякої "міграційної кризи"
а є спільна спецоперація фсб-кгб
по дестабілізації ЄС
з метою прискорення прийнятя СП -2 в експлуатацію
Почему валят все на поляков при том что из всей азии кацапия туда свозит беженцев