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Новости Экономика
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ДТЭК (406) Dragon Capital (8)

Политическое вмешательство в распределение средств "зеленых" облигаций подрывает доверие инвесторов к правительству, – Dragon Capital

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Политическое вмешательство в распределение средств

Политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Об этом говорится в отчете инвестиционной компании Dragon Capital. 

"Эти события очень негативны для сектора, поскольку такое политически мотивированное вмешательство в перераспределение поступлений от зеленых облигаций угрожает подорвать доверие к правительству среди инвесторов и препятствовать новым инвестициям в проекты возобновляемой энергетики", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают риск политического решения использовать средства ДТЭК ВИЭ на финансирование НАЭК "Энергоатом", что будет прямым нарушением условий привлечения долга.

"Более ощутимым непосредственным следствием является то, что часть задолженности перед возобновляемыми источниками может остаться неоплаченной, в частности, оставив ДТЭК ВИЭ без всех или часть из 115 миллионов евро, которые он должен был получить. Мы ожидаем негативной реакции рынка и, как следствие, давления на облигации "Укрэнерго" и ДТЭК", - говорится в отчете.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средство целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Автор: Анастасія Потіха
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Эти инвесторы пьют кровь украинского народа и еще при этом требуют отчета. ********** европейские!
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17.11.2021 12:42 Ответить
Окаком доверии к зеленой помойке вообще можно говорить.
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17.11.2021 12:43 Ответить
Зеля заигрался в опасные игры. Не при нём, а при Януковиче и при Порошенко, устанавливались правила для инвесторов в зелёную энергетику. Зеля имея монобольшинство в ВР, мог подправить закон в сторону уменьшения. Но он этого не сделал, а сейчас пробует пропиарится на глупой задержке выплат инвесторам. Что он хочет этим сказать? Что не он виновен в энергетическом кризисе? На 100% его вина и его непрофессиональных "менаджеров". В том что происходит в стране зелёная энергетика не виновна. Доля её всего лишь 4% в энергеике страны, в то время как во всех странах ЕС её доля не меньше 10%.
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17.11.2021 12:44 Ответить
Саме паршиво, що закон зворотньої дії не має. От якби в 2014 році змінили закон, для інвесторів які лише отримували дозволи на будівництво.
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17.11.2021 13:16 Ответить
Дивуєтесь, чому Азметов пішов війною на ЄрЗе?
А це вам і відповідь!
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17.11.2021 12:57 Ответить
У нас зеленый тариф почему-то в 1.5 раза выше,чем в Германии.Это говорит о том,что "инвесторы" и чиновники нехило наживаются на украинцах и пилят бюджет.Абсолютно понятно,что сначала нужно привести в норму тариф,а уж потом расчитываться с инвесторами,большинство из которых наши же олигархи
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17.11.2021 13:05 Ответить
А втручання ваших "експердів" типу фурси у вакцинації та медицину Українців підриває довіру до Dragon Capital
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17.11.2021 13:13 Ответить
Опять ети неизвестные експерды. Каким боком вы инвестора? Вы ворье самое настоящее
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17.11.2021 13:22 Ответить
Щось багато "новин" на Цензорі, про те як влада ображає Ах-какого инвестора
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17.11.2021 13:38 Ответить
опять жаргон кидал с винницкого базара - ввп, инвесторы, ассоциации. время проходит , а варианты развода остаются все те же.
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17.11.2021 13:44 Ответить
Анекдот:
Доверие к ЗЕлёным.
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17.11.2021 15:38 Ответить
 
 