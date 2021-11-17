Политическое вмешательство в распределение средств "зеленых" облигаций подрывает доверие инвесторов к правительству, – Dragon Capital

Политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Об этом говорится в отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

"Эти события очень негативны для сектора, поскольку такое политически мотивированное вмешательство в перераспределение поступлений от зеленых облигаций угрожает подорвать доверие к правительству среди инвесторов и препятствовать новым инвестициям в проекты возобновляемой энергетики", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают риск политического решения использовать средства ДТЭК ВИЭ на финансирование НАЭК "Энергоатом", что будет прямым нарушением условий привлечения долга.

"Более ощутимым непосредственным следствием является то, что часть задолженности перед возобновляемыми источниками может остаться неоплаченной, в частности, оставив ДТЭК ВИЭ без всех или часть из 115 миллионов евро, которые он должен был получить. Мы ожидаем негативной реакции рынка и, как следствие, давления на облигации "Укрэнерго" и ДТЭК", - говорится в отчете.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средство целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.