Три украинских защитника ранены в результате обстрела войсками РФ, - штаб ООС
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Невельского российские войска открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции украинских воинов дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Ганьба президенту.
Та покарай вже нарешті мордор з його орками! Дякую!
Для чого ж їх закупили? Чому зажимаєте їх застосування? Жалієте ординців і сепарнів? Але не жалієте крові наших воїнів?
Доки наші вояки будуть лише мішенями?
Бережіть себе, хлопці, і завжди відповідайте на обстріли, оскільки діяти на випереження вам заборонено.