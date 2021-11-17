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Три украинских защитника ранены в результате обстрела войсками РФ, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Три украинских защитника ранены в результате обстрела войсками РФ, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Невельского российские войска открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции украинских воинов дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

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Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Топ комментарии
+15
Одужання пораненим українцям.
Ганьба президенту.
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17.11.2021 17:23
+8
Боже! Бережи наших захисників! Хлопці роблять святу справу!

Та покарай вже нарешті мордор з його орками! Дякую!
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17.11.2021 17:35
+6
Одужання нашим пораненим військовим.

Бережіть себе, хлопці, і завжди відповідайте на обстріли, оскільки діяти на випереження вам заборонено.
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17.11.2021 18:09
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Одужання пораненим українцям.
Ганьба президенту.
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17.11.2021 17:23 Ответить
Боже! Бережи наших захисників! Хлопці роблять святу справу!

Та покарай вже нарешті мордор з його орками! Дякую!
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17.11.2021 17:35 Ответить
Я вже не вірю що він їх коли небудь покарає. ***** вже 22 роки шкоду робить і йому все з рук сходить...
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17.11.2021 18:08 Ответить
27 раз запитую- де обіцяна нищівна відповідь Байраткарами? І відповідь така, щоб було неповадно більш стріляти в сторону наших захисників?

Для чого ж їх закупили? Чому зажимаєте їх застосування? Жалієте ординців і сепарнів? Але не жалієте крові наших воїнів?
Доки наші вояки будуть лише мішенями?
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17.11.2021 20:55 Ответить
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення...
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17.11.2021 17:48 Ответить
Знову Золоте 4 . Зе лох вже надів бронік і відбиває позиції ???
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17.11.2021 17:51 Ответить
Одужання нашим пораненим військовим.

Бережіть себе, хлопці, і завжди відповідайте на обстріли, оскільки діяти на випереження вам заборонено.
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17.11.2021 18:09 Ответить
А чому не застосують Байрактари? Якби на кожен обстріл, була адекватна відповідь - обстрілів не було !!! Хто заважає це ?
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17.11.2021 18:17 Ответить
Верховный Говнокомандующий!
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17.11.2021 19:04 Ответить
Москали научились с беспилотников метать неуправляемые бомбы, с нескольких километров в танк попадают. А свободнопадающая бомба - это не технологически сложная, и, как следствие, дорогая управляемая ракета. Ловить готовы?
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17.11.2021 21:36 Ответить
-змусили противника припинити обстріли ....Ага прям каждый день его так вынуждают ,что те твари уже в край обнаглели и ничего не бояться! И да, судя по поговорке -И палка раз в год стреляет, следующее применение Байрактаров через...344 дня!!!!
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17.11.2021 22:01 Ответить
Орки зараз починають обстріли підігнавши ближче до зони бойових дій ППО і полюють за Байрактарами з чисто пропагандиською метою. А їх всього поки що 15 штук. Так що не сильно педалюйте цю тему. Їх треба застосовувати але обачливо, бо можна за добу залишитись без них.
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17.11.2021 23:30 Ответить
 
 