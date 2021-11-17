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Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Невельського російські війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції українських воїнів двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Читайте: Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал

Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові затримали російського найманця на лінії розмежування: Громадянин РФ мав при собі "посвідчення" "ЛНР" і споряджений магазин від АК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Одужання пораненим українцям.
Ганьба президенту.
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17.11.2021 17:23
+8
Боже! Бережи наших захисників! Хлопці роблять святу справу!

Та покарай вже нарешті мордор з його орками! Дякую!
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17.11.2021 17:35
+6
Одужання нашим пораненим військовим.

Бережіть себе, хлопці, і завжди відповідайте на обстріли, оскільки діяти на випереження вам заборонено.
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17.11.2021 18:09
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Одужання пораненим українцям.
Ганьба президенту.
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17.11.2021 17:23 Відповісти
Боже! Бережи наших захисників! Хлопці роблять святу справу!

Та покарай вже нарешті мордор з його орками! Дякую!
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17.11.2021 17:35 Відповісти
Я вже не вірю що він їх коли небудь покарає. ***** вже 22 роки шкоду робить і йому все з рук сходить...
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17.11.2021 18:08 Відповісти
27 раз запитую- де обіцяна нищівна відповідь Байраткарами? І відповідь така, щоб було неповадно більш стріляти в сторону наших захисників?

Для чого ж їх закупили? Чому зажимаєте їх застосування? Жалієте ординців і сепарнів? Але не жалієте крові наших воїнів?
Доки наші вояки будуть лише мішенями?
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17.11.2021 20:55 Відповісти
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення...
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17.11.2021 17:48 Відповісти
Знову Золоте 4 . Зе лох вже надів бронік і відбиває позиції ???
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17.11.2021 17:51 Відповісти
Одужання нашим пораненим військовим.

Бережіть себе, хлопці, і завжди відповідайте на обстріли, оскільки діяти на випереження вам заборонено.
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17.11.2021 18:09 Відповісти
А чому не застосують Байрактари? Якби на кожен обстріл, була адекватна відповідь - обстрілів не було !!! Хто заважає це ?
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Верховный Говнокомандующий!
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17.11.2021 19:04 Відповісти
Москали научились с беспилотников метать неуправляемые бомбы, с нескольких километров в танк попадают. А свободнопадающая бомба - это не технологически сложная, и, как следствие, дорогая управляемая ракета. Ловить готовы?
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17.11.2021 21:36 Відповісти
-змусили противника припинити обстріли ....Ага прям каждый день его так вынуждают ,что те твари уже в край обнаглели и ничего не бояться! И да, судя по поговорке -И палка раз в год стреляет, следующее применение Байрактаров через...344 дня!!!!
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17.11.2021 22:01 Відповісти
Орки зараз починають обстріли підігнавши ближче до зони бойових дій ППО і полюють за Байрактарами з чисто пропагандиською метою. А їх всього поки що 15 штук. Так що не сильно педалюйте цю тему. Їх треба застосовувати але обачливо, бо можна за добу залишитись без них.
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17.11.2021 23:30 Відповісти
 
 