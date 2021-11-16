Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал
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В районі проведення Операції Об’єднаних сил одним з підрозділів ЗСУ було затримано окупанта.
Про це повідомляє Telegram-канал"Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері одним з підрозділів ЗС України, який виконує бойові завдання в районі операції ОС, був затриманий представник незаконних збройних формувань ЗС РФ", - йдеться у його повідомленні.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.
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