Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал

В районі проведення Операції Об’єднаних сил одним з підрозділів ЗСУ було затримано окупанта.

Про це повідомляє Telegram-канал"Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері одним з підрозділів ЗС України, який виконує бойові завдання в районі операції ОС, був затриманий представник незаконних збройних формувань ЗС РФ", - йдеться у його повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

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