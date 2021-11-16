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Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі проведення Операції Об’єднаних сил одним з підрозділів ЗСУ було затримано окупанта.

Про це повідомляє Telegram-канал"Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері одним з підрозділів ЗС України, який виконує бойові завдання в районі операції ОС, був затриманий представник незаконних збройних формувань ЗС РФ", - йдеться у його повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

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Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал 01

Автор: Ольга Лузан
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16.11.2021 23:18 Відповісти
100% що москаля злапали - і рублики і ключики від московскої хати
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16.11.2021 23:22 Відповісти
Где его рожа? Что вы показываете фото ключей от гаража? Может его опознают и сообщат дополнительную информацию.
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16.11.2021 23:23 Відповісти
? какую.... то что он путинский баран стойлового содержания.. так у него бирка пластиковая в ухе
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17.11.2021 09:10 Відповісти
Опять расскажет,что он кашевар с половником наперевес. Понять и простить.
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16.11.2021 23:45 Відповісти
ну судя по ключам от гаража - простой водила говнососки ))))
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17.11.2021 08:24 Відповісти
Іх там нєту. Ета бил мєсний вжопучлєнєц
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16.11.2021 23:51 Відповісти
Его нужно отпустить без первой буквы "т".
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17.11.2021 00:08 Відповісти
Можна було затримати тільки голову, а ноги нехай і дальше бігали б по Лугандону.
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17.11.2021 00:46 Відповісти
Зебиленыш с дерьмаком тут же потребуют его отпустить, чтобы прислужить х-лу...
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17.11.2021 01:16 Відповісти
У него наверное с собой и паспорт российский был.
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17.11.2021 02:21 Відповісти
Знову якийсь наркоман "береги" поплутав.
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17.11.2021 07:07 Відповісти
пошел в серой зоне в магазин со списочком))) там його і вполювали)))
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17.11.2021 09:03 Відповісти
НАВІЩО ЙОГО ЗАДЕРЖУВАТИ, ЗРАЗУ ЩІССЕН!!!, бо на обмін , він нікому не ВСРАВСЯ!!!
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17.11.2021 10:31 Відповісти
Русские понимают только язык трупов домой. ... жаль это признавать, но это так.
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24.02.2022 08:34 Відповісти
 
 