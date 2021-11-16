Российский оккупант задержан в районе проведения ООС, - Telegram-канал

В районе проведения Операции Объединенных сил одним из подразделений ВСУ был задержан оккупант.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативно ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером одним из подразделений ВС Украины, выполняющим боевые задачи в районе операции ОС, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований ВС РФ", - говорится в его сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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