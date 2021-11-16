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Российский оккупант задержан в районе проведения ООС, - Telegram-канал

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе проведения Операции Объединенных сил одним из подразделений ВСУ был задержан оккупант.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативно ВСУ", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером одним из подразделений ВС Украины, выполняющим боевые задачи в районе операции ОС, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований ВС РФ", - говорится в его сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Российский оккупант задержан в районе проведения ООС, - Telegram-канал 01
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16.11.2021 23:18 Ответить
100% що москаля злапали - і рублики і ключики від московскої хати
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16.11.2021 23:22 Ответить
Где его рожа? Что вы показываете фото ключей от гаража? Может его опознают и сообщат дополнительную информацию.
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16.11.2021 23:23 Ответить
? какую.... то что он путинский баран стойлового содержания.. так у него бирка пластиковая в ухе
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17.11.2021 09:10 Ответить
Опять расскажет,что он кашевар с половником наперевес. Понять и простить.
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16.11.2021 23:45 Ответить
ну судя по ключам от гаража - простой водила говнососки ))))
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17.11.2021 08:24 Ответить
Іх там нєту. Ета бил мєсний вжопучлєнєц
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16.11.2021 23:51 Ответить
Его нужно отпустить без первой буквы "т".
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17.11.2021 00:08 Ответить
Можна було затримати тільки голову, а ноги нехай і дальше бігали б по Лугандону.
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17.11.2021 00:46 Ответить
Зебиленыш с дерьмаком тут же потребуют его отпустить, чтобы прислужить х-лу...
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17.11.2021 01:16 Ответить
У него наверное с собой и паспорт российский был.
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17.11.2021 02:21 Ответить
Знову якийсь наркоман "береги" поплутав.
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17.11.2021 07:07 Ответить
пошел в серой зоне в магазин со списочком))) там його і вполювали)))
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17.11.2021 09:03 Ответить
НАВІЩО ЙОГО ЗАДЕРЖУВАТИ, ЗРАЗУ ЩІССЕН!!!, бо на обмін , він нікому не ВСРАВСЯ!!!
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17.11.2021 10:31 Ответить
Русские понимают только язык трупов домой. ... жаль это признавать, но это так.
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24.02.2022 08:34 Ответить
 
 