Профильный комитет Рады предлагает освобождать от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации в случае добровольного признания
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Парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, в частности от коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На заседании комитет поддержал предложение внести в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности лиц, признавшихся правоохранительным органам о наличии поддельных сертификатов вакцинации.
Согласно новелле законопроекта, лицо, использовавшее поддельные документы о подтверждении профилактической прививки против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно заявило об этом представителям правоохранительных органов.
Как сообщалось, парламент 2 ноября принял в первом чтении законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за подлог документов о проведении профилактических прививок. Законопроект предлагает установить ответственность за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до двух лет.
В то же время, законопроект устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививке в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.
Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, могут повлечь наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы сроком до трех лет.
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Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".
Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
ведь главное не сертификат в конце концов а сама вакцинация... или нет?????
Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
Таки вже жодних сумнівів нема, що побочки від вакцинації є, але в більшості стосуються ментального здоров'я.
в прошлые локдауны тоже выписывали штрафы и что? да ничего-никто не оплачивал,ибо нет закона!
а постановления правительства законной силы не имеют.
https://www.youtube.com/watch?v=nFFGHk_mC1Y&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%92%D1%81%D1%91