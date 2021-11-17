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ВР (28724) подделка (413) уголовная ответственность (435) тест (283)

Профильный комитет Рады предлагает освобождать от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации в случае добровольного признания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Профильный комитет Рады предлагает освобождать от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации в случае добровольного признания

Парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, в частности от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании комитет поддержал предложение внести в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности лиц, признавшихся правоохранительным органам о наличии поддельных сертификатов вакцинации.

Согласно новелле законопроекта, лицо, использовавшее поддельные документы о подтверждении профилактической прививки против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно заявило об этом представителям правоохранительных органов.

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Как сообщалось, парламент 2 ноября принял в первом чтении законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за подлог документов о проведении профилактических прививок. Законопроект предлагает установить ответственность за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до двух лет.

В то же время, законопроект устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививке в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

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Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, могут повлечь наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы сроком до трех лет.
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Топ комментарии
+4
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 19:40
+4
Шоу? Та Гитлер отдыхает глядя на сегодняшний геноцид МИРА!
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17.11.2021 20:06
+3
Бабло зеленому стаду в конвертах в раде раздают....то о чем ты говоришь это копейки...
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17.11.2021 19:36
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Правила форума Совет форумчан
Також треба встановити відповідальність за відмову від вакцинації.

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17.11.2021 19:05 Ответить
Шоу продовжується...
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17.11.2021 19:12 Ответить
Шоу? Та Гитлер отдыхает глядя на сегодняшний геноцид МИРА!
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17.11.2021 20:06 Ответить
Что самое интересное вчера точно так же было сказано в кацапии
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17.11.2021 20:16 Ответить
это ой как хорошо,а как быть с *врачами* которые бабло за левак брали? понять простить???
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17.11.2021 19:33 Ответить
Бабло зеленому стаду в конвертах в раде раздают....то о чем ты говоришь это копейки...
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17.11.2021 19:36 Ответить
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 19:40 Ответить
а между прочим это не плохой выход....
ведь главное не сертификат в конце концов а сама вакцинация... или нет?????
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17.11.2021 20:02 Ответить
ну, декому матеріально зацікавленому потрібен схов, ничка, так скаать...

Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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17.11.2021 20:21 Ответить
СБУ повідомляє, що блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
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17.11.2021 20:21 Ответить
"блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі", "зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу".
Таки вже жодних сумнівів нема, що побочки від вакцинації є, але в більшості стосуються ментального здоров'я.
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17.11.2021 21:07 Ответить
Судячи з того як вона проводиться то для більшості вакцинованих потрібен саме сертифікат.
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17.11.2021 20:54 Ответить
УМРИ АНОНИМНО!
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17.11.2021 20:12 Ответить
ни один суд,даже пещерский,не сможет осудить человека за поддельный сертификат. нет закона о сертификатах!
в прошлые локдауны тоже выписывали штрафы и что? да ничего-никто не оплачивал,ибо нет закона!
а постановления правительства законной силы не имеют.
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17.11.2021 20:10 Ответить
Ніт, тільки грошова винагорода (ну хоч би 5000 гривень).
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17.11.2021 20:51 Ответить
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17.11.2021 20:55 Ответить
Так что же вы так с этими сертификатами как курка с яйцом что гражданам колете?
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17.11.2021 21:24 Ответить
БРЮССЕЛЬ Заявления депутатов Европарламента 28.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=nFFGHk_mC1Y&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%92%D1%81%D1%91
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17.11.2021 23:46 Ответить
 
 