Спецоперацию с "вагнеровцами" отложили по инициативе Ермака, - Bellingcat

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил отложить на неделю запланированную на 25 июля 2020 года спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Bellingcat пересказывает слова тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы. За день до начала спецоперации он вместе с замдиректора СБУ Русланом Баранецким прибыл в ОП, чтобы сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией о перемирии на Донбассе. Перемирие должно было было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться.

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"Бурба рассказал, что ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу. По словам Бурбы, далее представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней. Дату вылета и захвата наемников предстояло перенести на среду, 29 июля 2020 года. В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу. Как рассказал нам Бурба, спецслужбисты считали, что шанс найти новые билеты в такой короткий срок невелик, однако пообещали узнать, что можно сделать", - пишет Bellingcat.

На следующее утро, когда первая группа из 33 наемников уже выезжала из Москвы, команде ГУР МОУ удалось успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на субботу, 1 августа. Позже тем же утром, по словам Бурбы, он сообщил в Офис президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.

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Офис президента не ответил на просьбу Bellingcat подтвердить или опровергнуть слова Бурбы.

Детальнее о том, как готовили спецоперацию по задержанию боевиков "Вагнера", можно прочитать в материале Insider, опубликованном Цензор.НЕТ здесь.