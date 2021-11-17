Спецоперацию с "вагнеровцами" отложили по инициативе Ермака, - Bellingcat
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил отложить на неделю запланированную на 25 июля 2020 года спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.
Bellingcat пересказывает слова тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы. За день до начала спецоперации он вместе с замдиректора СБУ Русланом Баранецким прибыл в ОП, чтобы сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.
По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией о перемирии на Донбассе. Перемирие должно было было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться.
"Бурба рассказал, что ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу. По словам Бурбы, далее представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней. Дату вылета и захвата наемников предстояло перенести на среду, 29 июля 2020 года. В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу. Как рассказал нам Бурба, спецслужбисты считали, что шанс найти новые билеты в такой короткий срок невелик, однако пообещали узнать, что можно сделать", - пишет Bellingcat.
На следующее утро, когда первая группа из 33 наемников уже выезжала из Москвы, команде ГУР МОУ удалось успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на субботу, 1 августа. Позже тем же утром, по словам Бурбы, он сообщил в Офис президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.
Офис президента не ответил на просьбу Bellingcat подтвердить или опровергнуть слова Бурбы.
Детальнее о том, как готовили спецоперацию по задержанию боевиков "Вагнера", можно прочитать в материале Insider, опубликованном Цензор.НЕТ здесь.
Пожалуйста, подождите...
Ты глюпи шпиён!
Тебя нужно ШИСЭН!!!
Пиф-паф!
И нету Ермачка!
Цим все сказано. Дурень і той тепер зрозуміє звідки риба гниє.
Тому відповідальність лежить в першу чергу на зє-вялічайшем, а єрмак як виконавець зливу 100% повинен бути в суді на лаві підсудних. (у Белінгкет не використовували термінів зрада чи злочин, тільки факти на розсуд українців, а ступінь визначає суд)
1) Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто.
Значит не было никакого доклада при посторонних, тех, кто не допущен к гостайне, получается?
Ранее Цензор утверждал другое:
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрея Ермака, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко. Источник: https://censor.net/ru/r3214128
2) За словами Бурби, голова офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень.
Не получилось с Зеленским поговорить, Бурба сам начал общаться с Ермаком - главой ОП!
Зачем спрашивается? ОП занимается организацией работы президента, встречи на высших уровнях... секретарь по сути, и дела военной разведки ему не должны быть известны, как мне кажется.
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.
Бурба НЕ отримав згоди президента на проведення операції. Це різні речі. Тому Бурба був поставлений перед фактом: або згортай операцію або переноси на іншу дату.
Завхоз рулить!
Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.
«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню - ред.)працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», - сказав Доброхотов.
********* стоїть зараз, розчепіривши копита опухша й зі зашпакльованими набряками - ні слова про кризу розкриття Єрмака, рашистський помічник Грозєва Інсайдер (див вище цитату) відмазує того ж Єрмака, ОПУщені мовчать , пишуть темники ...
паніка є якась , що у рашистів на ************ що у ОПУщених ...
має доступ до державної таємниці??
Видимо так кому то нужно было, ведь не дети на самом то деле. У этих ведомств совершенно разные задачи!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про розвідку
12) споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Где тут Ермак?
6) розвідувальна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
Послухайте учорашнє ток-шоу номер 1 на каналі Україна 24 - ЯК УБЛЮДОЧНА ЛЮСЯ ТОПИЛА ЗА ДЕМЧИШИНА ТА ЄРМАКА, ЯК МАЙЖЕ НЕ З КУЛАЧКАМИ ХОТІЛА НАКИНУТИСЯ НА БУТУСОВА ...
Бурба, который со всеми гостайну трепет, или Ермак, вину которого еще нужно доказать!?
Не осилил 2 статьи Закона про разведку?
Арестович там навіть скоріше вже зайняв місце біля Єрмака - нарешті Люся прі настаящєм дєлє
злив споц-Зедент
за наказом спец-зав-господарством Єрмака
Про це розповів спец-абізян АраХамський