Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat
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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів Insider і Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.
Bellingcat переказує слова тодішнього директора ГУР Василя Бурби. За день до початку спецоперації він разом із заступником директора СБУ Русланом Баранецьким прибув до ОП, щоб зробити останню доповідь про майбутню спецоперацію. Однак, як Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто.
За словами Бурби, голова офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень. За день до того президент Зеленський досяг домовленості з Росією про перемир'я на Донбасі. Перемир'я мало набути чинності 27 липня 2020 року. За словами Бурби, в Офісі Президента вважали, що якщо спецоперація пройде, як заплановано, і завершиться затриманнями бойовиків 25 липня, то перемир'я закінчиться, не встигнувши розпочатися.
"Бурба розповів, що відповів, що відкласти операцію на тиждень неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб, або до того й іншого одразу. За словами Бурби, надалі представники Офісу Президента, намагаючись знайти компроміс із командою ГУР МОУ, запропонували скоротити затримку операції до чотирьох днів. Дату вильоту й захоплення найманців належало перенести на середу, 29 липня 2020 року. У цьому випадку перемир'я принаймні встигло б набути чинності. Як розповів Бурба, спецслужби вважали, що шанс знайти нові квитки в такий короткий термін невеликий, проте пообіцяли дізнатися, що можна зробити", - пише Bellingcat.
Наступного ранку, коли перша група з 33 найманців вже виїжджала з Москви, команді ГУР МОУ вдалося успішно перебронювати квитки не на середу, 29 липня, а на четвер, 30 липня. Квитки другої групи із 13 найманців поміняли на суботу, 1 серпня. Пізніше того ж ранку, за словами Бурби, він повідомив Офіс Президента, що план все одно буде здійснено, але із затримкою на п'ять днів.
Офіс Президента не відповів на прохання Bellingcat підтвердити або спростувати слова Бурби.
Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Ты глюпи шпиён!
Тебя нужно ШИСЭН!!!
Пиф-паф!
И нету Ермачка!
Цим все сказано. Дурень і той тепер зрозуміє звідки риба гниє.
Тому відповідальність лежить в першу чергу на зє-вялічайшем, а єрмак як виконавець зливу 100% повинен бути в суді на лаві підсудних. (у Белінгкет не використовували термінів зрада чи злочин, тільки факти на розсуд українців, а ступінь визначає суд)
1) Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто.
Значит не было никакого доклада при посторонних, тех, кто не допущен к гостайне, получается?
Ранее Цензор утверждал другое:
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрея Ермака, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко. Источник: https://censor.net/ru/r3214128
2) За словами Бурби, голова офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень.
Не получилось с Зеленским поговорить, Бурба сам начал общаться с Ермаком - главой ОП!
Зачем спрашивается? ОП занимается организацией работы президента, встречи на высших уровнях... секретарь по сути, и дела военной разведки ему не должны быть известны, как мне кажется.
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.
Бурба НЕ отримав згоди президента на проведення операції. Це різні речі. Тому Бурба був поставлений перед фактом: або згортай операцію або переноси на іншу дату.
Завхоз рулить!
Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.
«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню - ред.)працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», - сказав Доброхотов.
********* стоїть зараз, розчепіривши копита опухша й зі зашпакльованими набряками - ні слова про кризу розкриття Єрмака, рашистський помічник Грозєва Інсайдер (див вище цитату) відмазує того ж Єрмака, ОПУщені мовчать , пишуть темники ...
паніка є якась , що у рашистів на ************ що у ОПУщених ...
має доступ до державної таємниці??
Видимо так кому то нужно было, ведь не дети на самом то деле. У этих ведомств совершенно разные задачи!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про розвідку
12) споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Где тут Ермак?
6) розвідувальна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
Послухайте учорашнє ток-шоу номер 1 на каналі Україна 24 - ЯК УБЛЮДОЧНА ЛЮСЯ ТОПИЛА ЗА ДЕМЧИШИНА ТА ЄРМАКА, ЯК МАЙЖЕ НЕ З КУЛАЧКАМИ ХОТІЛА НАКИНУТИСЯ НА БУТУСОВА ...
Бурба, который со всеми гостайну трепет, или Ермак, вину которого еще нужно доказать!?
Не осилил 2 статьи Закона про разведку?
Арестович там навіть скоріше вже зайняв місце біля Єрмака - нарешті Люся прі настаящєм дєлє
злив споц-Зедент
за наказом спец-зав-господарством Єрмака
Про це розповів спец-абізян АраХамський