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Новини Політика України
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Зеленський (17406) ПВК "Вагнер" (1475) Єрмак Андрій (1228) Офіс Президента (1748) Бурба (82) Баранецький Руслан (13)

Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спецоперацію з

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів Insider і Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Bellingcat переказує слова тодішнього директора ГУР Василя Бурби. За день до початку спецоперації він разом із заступником директора СБУ Русланом Баранецьким прибув до ОП, щоб зробити останню доповідь про майбутню спецоперацію. Однак, як Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто.

За словами Бурби, голова офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень. За день до того президент Зеленський досяг домовленості з Росією про перемир'я на Донбасі. Перемир'я мало набути чинності 27 липня 2020 року. За словами Бурби, в Офісі Президента вважали, що якщо спецоперація пройде, як заплановано, і завершиться затриманнями бойовиків 25 липня, то перемир'я закінчиться, не встигнувши розпочатися.

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Добрехалися? Як Банкова дала задню в "Вагнергейті". ВIДЕО

"Бурба розповів, що відповів, що відкласти операцію на тиждень неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб, або до того й іншого одразу. За словами Бурби, надалі представники Офісу Президента, намагаючись знайти компроміс із командою ГУР МОУ, запропонували скоротити затримку операції до чотирьох днів. Дату вильоту й захоплення найманців належало перенести на середу, 29 липня 2020 року. У цьому випадку перемир'я принаймні встигло б набути чинності. Як розповів Бурба, спецслужби вважали, що шанс знайти нові квитки в такий короткий термін невеликий, проте пообіцяли дізнатися, що можна зробити", - пише Bellingcat.

Наступного ранку, коли перша група з 33 найманців вже виїжджала з Москви, команді ГУР МОУ вдалося успішно перебронювати квитки не на середу, 29 липня, а на четвер, 30 липня. Квитки другої групи із 13 найманців поміняли на суботу, 1 серпня. Пізніше того ж ранку, за словами Бурби, він повідомив Офіс Президента, що план все одно буде здійснено, але із затримкою на п'ять днів.

Також дивіться: Окрім Бурби, ТСК не допитала жодного учасника засідання в кабінеті президента. Розслідування проводилось, щоб приховати правду, - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Офіс Президента не відповів на прохання Bellingcat підтвердити або спростувати слова Бурби.

Детальніше про те, як готували спецоперацію із затримання бойовиків "Вагнера", можна прочитати у матеріалі The Insider, опублікованому Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+72
А середні віки за це саджали на палю.
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17.11.2021 19:10
+67
Ермак отложил операцию на неделю потому что:

А шеф Ермака за поребриком.
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17.11.2021 19:13
+60
Кто первым её отложил, тот первым её }{уйлу и сдал.
А Зеля с Демченко пока борются за почётное 2-е место. На гиляке...
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17.11.2021 19:12
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але треба було бачити як Арахамка топив Єрмака , намагаючись звинити самого Бурбу, котрий не по рангу послухав не вову а його голову офіса. Як Люся топила ЗА Єрмака , доводячи що у той момент не можна було зірвати мирні перемовини , а він за них відповідав - НА ЦЮ ОБІСРАНУ ЗЕЛЕНЬ ТРЕБА БУЛО ПОДИВИТИСЯ на каналі Україна 24, а не погризлися б вони з Ахмєткой - все б зійшло в ***** тільки на Прямому та 5-ому
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18.11.2021 05:12 Відповісти
... пшик
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18.11.2021 05:13 Відповісти
А помните как вам не нравился Богдан)))))) Вместо одного Мудака всегда приходит Мудак в 10 степени)
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18.11.2021 05:32 Відповісти
все адекватные давно уже свинтили из зеленой команды. может не хотят сидеть вместе с Зеленским, может просто порядочные
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19.11.2021 17:16 Відповісти
Как там в ОП? Кормят хоть?
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18.11.2021 06:11 Відповісти
сраный зольдат --- ты снова бумажки перепутал ---- это бывает когда очко подгорает . и ты не знаеш за шо хвататься . а тут радиограммы от ***** тебе одна за другой сыпятся не успеваеш бедолага разгребать твою мать --- ты смотри а то в звании понизят и в монголию отправят или не дай бог в сев. корею или ..новичком.. трусы намажут --- у ***** это запросто
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18.11.2021 06:15 Відповісти
Ермачок!
Ты глюпи шпиён!
Тебя нужно ШИСЭН!!!
Пиф-паф!
И нету Ермачка!
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18.11.2021 07:29 Відповісти
Почитал как готовили операцию сотрудники украинских спецслужб . Знаю читаете цензор - уважение всем вам . Настоящие профессионалы .
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18.11.2021 07:34 Відповісти
Если законного способа нет... мрази даже видео с корупцией брата похерили. Отец у Ермака кгбэшник. И в Афгане был на первых должностях. Конечно казачок засланный. Как и беня и наркоша
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18.11.2021 07:57 Відповісти
Явное предательство , но почему-то силовики ничего не видят . Ермака срочно в тюрьму , а то много бед ещё наделает .
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18.11.2021 08:03 Відповісти
"инициатива" кремлевской Крысы ермака, распоряжение малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата а слили все втроем ермак, Клоун и демченко!!!
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18.11.2021 08:06 Відповісти
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18.11.2021 08:24 Відповісти
"Офіс Президента не відповів на прохання Bellingcat"
Цим все сказано. Дурень і той тепер зрозуміє звідки риба гниє.
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18.11.2021 08:26 Відповісти
Ермак как громоотвод ? сколько притензий к ниму и тут еще одна и он всего лишь уйдет в отставку и сьедет из Украиньі в Австрию . . . Зеленский - тьі все таки ЛОХ. И судить нужно тебя за то что Лох и мозги твои не для власти. И уже и не для театральной сценьі. Но может бьіть в тюрьме тьі сможешь вьіступать перед вертухаями.
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18.11.2021 08:26 Відповісти
Ермак - герой роисии
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18.11.2021 08:59 Відповісти
зеленский наглое, мерзкое ТРЕПЛО
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18.11.2021 09:04 Відповісти
и где перемирие!
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18.11.2021 09:38 Відповісти
Про цю і подібні операції спецслужб не повинен був знати ні завгосп, навіть преЗєдєнта ні хто окрім самого верховного Зє і керівнка служби!!
Тому відповідальність лежить в першу чергу на зє-вялічайшем, а єрмак як виконавець зливу 100% повинен бути в суді на лаві підсудних. (у Белінгкет не використовували термінів зрада чи злочин, тільки факти на розсуд українців, а ступінь визначає суд)

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18.11.2021 09:44 Відповісти
Ну так,нада проста пєрєстать стрєлять🤣і заглянути в очко путіну і тоді наступіт мір.
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18.11.2021 09:49 Відповісти
"вдалося успішно перебронювати квитки не на середу, 29 липня, а на четвер, 30 липня. Квитки другої групи із 13 найманців поміняли на суботу, 1 серпня" - то есть группу разбили на две части и теперь нужно сажать два самолёта?!!
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Здарова бойовим хомячкам гетьмана!)) А ну зізнавайтесь скількох ЗЕрмакіа вже від учора стратили , скількох відправили на ростов?)))
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18.11.2021 10:58 Відповісти
на кацапии ермака за грабеж сибирских земель утопили... а что же делать с ермаком в Украине? может он сам догадается и как честный хвыцер приведет себе приговор в исполнение?
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18.11.2021 11:01 Відповісти
Велика ймовірність що цю операцію в адміністрації просто ворогу здали, тай бобло за це загребли.. а наш гарант проти не був і й собі й офшорах загув..
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18.11.2021 11:15 Відповісти
Что то не сходится с этим Бурбой и докладом.
1) Бурба розповів Bellingcat, Зеленський на той момент був зайнятий, і вони не змогли зустрітися з ним особисто.
Значит не было никакого доклада при посторонних, тех, кто не допущен к гостайне, получается?
Ранее Цензор утверждал другое:
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрея Ермака, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко. Источник: https://censor.net/ru/r3214128

2) За словами Бурби, голова офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень.
Не получилось с Зеленским поговорить, Бурба сам начал общаться с Ермаком - главой ОП!
Зачем спрашивается? ОП занимается организацией работы президента, встречи на высших уровнях... секретарь по сути, и дела военной разведки ему не должны быть известны, как мне кажется.
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18.11.2021 11:18 Відповісти
ТСК Безумной не смогла установить зрады президента, бо ТСК не смогла установить, кто в Украине президент..
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18.11.2021 11:31 Відповісти
по инициативе завхоза, который должен закупать какательную бумагу, да нет, он фактически и есть гиДрант поставленный смотрящим над осликом в Омане, а малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат нужен для видосиков, короче благодаря слабоумным, воспитанных на "сватах" Украина имеет огромные проблемы....
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18.11.2021 11:32 Відповісти
Василя Бурбу и Руслана Баранецкого немедленно под суд. Вы пришли в Офис Президента, переговорили с уборщицей и начали кроилово спецоперации? Кто такой Ермак? Балбесы.
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18.11.2021 11:35 Відповісти
Зустріч керівництва розвідки з зеленським була запланова заздалегідь (бо неможливо попасти до президента по дорозі до буХвету). І питання, яке треба було обговорити те ж було узгоджене з президентом.
В зазначений час президент відмовився прийняти розвідників. І вислав до них єрмака. Таким чином "півшостого" уникнув особистої відповідальності за прийняття рішення по операції, переклав все на єрмака, ба більше - проінформував єрмака про ціль зустрічи (тоб-то допустив розголошення секретної інформації). Коли єрмак вийшов до розвідників, він вже знав від "півшостого" про операцію.
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18.11.2021 12:35 Відповісти
как ни странно такое отмазывал вчера и Арахамка
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18.11.2021 12:11 Відповісти
.... типу а навіщо Бурба слухався Ермака?
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18.11.2021 12:13 Відповісти
Бурба не послухався єрмака.
Бурба НЕ отримав згоди президента на проведення операції. Це різні речі. Тому Бурба був поставлений перед фактом: або згортай операцію або переноси на іншу дату.
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18.11.2021 15:21 Відповісти
Якби до другого туру на виборах вийшов би Порошенко і Зе,то 73% довбодятлів знову обрали б Зелене Чмо і їм начхати на держзраду,знищення економіки,бізнесу,провал боротьби з Ковідом,зашквари Зе і його СН,вбивство Полякова,руйнування ЗСУ і т.д.
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18.11.2021 12:30 Відповісти
Тут ты абсолютно прав, Парашенка не пройдёт!
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?

Завхоз рулить!
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18.11.2021 12:37 Відповісти
Ймовірною причиною зриву спецоперації із затримання російських найманців, підозрюваних у причетності до злочинів на Донбасі, могли стати «політична некомпетентність» і «якісь внутрішні інтриги», заявив в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участі «Голосу Америки») Роман Доброхотов, головний редактор видання The Insider.

Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.

«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню - ред.)працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», - сказав Доброхотов.

********* стоїть зараз, розчепіривши копита опухша й зі зашпакльованими набряками - ні слова про кризу розкриття Єрмака, рашистський помічник Грозєва Інсайдер (див вище цитату) відмазує того ж Єрмака, ОПУщені мовчать , пишуть темники ...
паніка є якась , що у рашистів на ************ що у ОПУщених ...

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18.11.2021 12:40 Відповісти
Если бы не Ермак, то все бы прошло нормально. Та и зеленский по странным причинам якобы был занят, чтоб себя не подставлять... Они и слили операцию
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18.11.2021 12:46 Відповісти
Так то воно так, але чому рашисти на своїх каналах, кожного разу не пропускаючи можливості копнути вову -ні слова про вагнерскандалище, ні слова про Єрмака , навіть їхній ніби -то десидент Доброхотов з Insaider видмиває Єрмака а ************ мовчить... ЗЛИТІ "ЯВКИ Й АДРЕСИ"?
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18.11.2021 12:59 Відповісти
Єрмак має негайно з подружжям Зеленських дунути на Ростов, до Єнакіївського Зека, і там отаборитись. Це буде найблагородніший вчинок цієї трійці.
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18.11.2021 12:58 Відповісти
Все чаще задаю себе вопрос, а нафига нам Зеленский, если есть Ермак?
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18.11.2021 12:59 Відповісти
цілком логічно, якщо є два дЄрьмака- вбито-воскреслий торгаш посадами та сексуальний партнер віслюка Зе!
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18.11.2021 13:27 Відповісти
Линия защиты зеленых выработалась: никто не предавал, не сливал, команду задержать активную фазу не давал. А то что Ермак попросил задержать по очень важным причинам, так это не команда, он не имеет таких полномочий. Следовательно, это было решение Бурбы пойти навстречу. Не проявил должной настойчивости и компетентности. Бывает. По отношению к нему меры уже приняли. Думаю, такую шарманку нам будут теперь крутить до последнего. Звезды сошлись и у Bellingcat и у ТСК Безуглой.
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18.11.2021 13:11 Відповісти
а що в нас кожен завгосп
має доступ до державної таємниці??
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18.11.2021 13:20 Відповісти
ніколи у житті не стріляв, але готовий холоднокровно і власноруч знищити зе-лупу з дєрьмаком - й похєру чим - ножем, сокирою, вогнепалом - похєру - я готовий вас просто знищити за зраду.
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18.11.2021 13:21 Відповісти
Глава внешней разведки подчиняется Главе офиса президента, что он ему гостайны рассказывает и получает указания, что ему делать?!
Видимо так кому то нужно было, ведь не дети на самом то деле. У этих ведомств совершенно разные задачи!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про розвідку
12) споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Где тут Ермак?
6) розвідувальна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
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18.11.2021 13:37 Відповісти
АМІНЬ! - а далі немає й не буде арештів рашистських ублюдків для обмінного фонду ,бо не буде спецоперацій , а далі 400 українців гнитимуть у буцегарнях рашистів, бо усіх , хто здатен був на спецоперції викинув Єрмак з Демчишиним (куратором розвідки ) за борт професійного життя .


Послухайте учорашнє ток-шоу номер 1 на каналі Україна 24 - ЯК УБЛЮДОЧНА ЛЮСЯ ТОПИЛА ЗА ДЕМЧИШИНА ТА ЄРМАКА, ЯК МАЙЖЕ НЕ З КУЛАЧКАМИ ХОТІЛА НАКИНУТИСЯ НА БУТУСОВА ...
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18.11.2021 13:48 Відповісти
Та досить вже тужитись, привіт подалюку, пейсатєль
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18.11.2021 14:09 Відповісти
Так кто операцию слил в унитаз?
Бурба, который со всеми гостайну трепет, или Ермак, вину которого еще нужно доказать!?
Не осилил 2 статьи Закона про разведку?
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18.11.2021 14:36 Відповісти
Кто такой Ермак!!! Секрктарь- посудомойка Зеленского,без борльших полномочий. И Конечно теперь крайним будет Ворюга Ермак, потому , что безмозглого президента -клоуна Зеленского надо теперь срочно отмывать от дерьма, которое он сам и сотворил!!!
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18.11.2021 13:41 Відповісти
він тримає Єрмака біля себе не тільки як лічнає, а як носія компроматів - й до чого тут тупість вови!
Арестович там навіть скоріше вже зайняв місце біля Єрмака - нарешті Люся прі настаящєм дєлє
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18.11.2021 13:50 Відповісти
Юстас - Центру! Когда вы наконец вывезете меня домой, в Россию? Земля под ногами начинает гореть...
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18.11.2021 13:48 Відповісти
а ЦЕНТР на своїх скубєєвських щоу ні пари з уст. Вони навіть своїх космонавтів на МКС не шкодуюють , під космічні уламки підставляють, а тут якийсь Єрмак...
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18.11.2021 13:53 Відповісти
Я не продал, а просто сдал, отложить и заложить это тоже спецоперация.
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18.11.2021 14:04 Відповісти
И ещё...Зеленський ввів у дію санкції проти агентів спецслужб РФ
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18.11.2021 14:09 Відповісти
Тут багато хто верещить : " а чого Бурба зустрічався з завхозом єрмаком?" Так відповідь очевидна - не працюють інституції, все керується у " ручному режимі", вся зелена влада нехнує законами, перевищуючи повноваження і тд і тп. А чого так сталося? А тому, що стадо 73% вибрали популіста і брехуна на посаду Президента і тепер його обіцянки " разрушить сістему" втілюються в життя. А будувати нову " систему" вам, черті тупі, ніхто і не обіцяв. Венесуела все ближче.
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18.11.2021 14:07 Відповісти
Спец-операцію
злив споц-Зедент
за наказом спец-зав-господарством Єрмака
Про це розповів спец-абізян АраХамський
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18.11.2021 14:26 Відповісти
Бурба не повинен був інформувати шісток з ОП, так як кожна шістка хоче стати тузом і тому постійно зливає інформацію наліво і направо, щоб підтвердити свою унікальність і цінність. Якщо президент змусив розвідників інформувати шісток з ОП, то він скоїв держзраду і повинен подати в відставку.
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18.11.2021 14:56 Відповісти
Мивамнівєрім. Єтаваніможетбить. Вифсеврете.
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18.11.2021 15:18 Відповісти
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