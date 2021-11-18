Вблизи границы с Беларусью проведут учения с участием всех силовых структур

Жителей приграничных территорий просят сообщать правоохранителям о подозрительных чужаках в своих населенных пунктах.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил во время совещания в Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Сегодня обсудили четкое взаимодействие силовиков и местных властей в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами. За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем также сотрудничать с местными военными и общественными формированиями, которые действуют на территории Варского и Сарненского районов", - сказал Клименко.

Он призвал жителей приграничных территорий в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте, чужаков сразу сообщать об этом органам полиции.

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"В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований", - говорится в сообщении.