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Вблизи границы с Беларусью проведут учения с участием всех силовых структур

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вблизи границы с Беларусью проведут учения с участием всех силовых структур

Жителей приграничных территорий просят сообщать правоохранителям о подозрительных чужаках в своих населенных пунктах.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил во время совещания в Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Сегодня обсудили четкое взаимодействие силовиков и местных властей в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами. За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем также сотрудничать с местными военными и общественными формированиями, которые действуют на территории Варского и Сарненского районов", - сказал Клименко.

Он призвал жителей приграничных территорий в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте, чужаков сразу сообщать об этом органам полиции.

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"В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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18.11.2021 03:55 Ответить
Треба ж бути насторожі. Недарма нелегалів відводять від кордонів Польші, можливий їх прорив в ЄС через кордон України
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18.11.2021 08:46 Ответить
Мусора пусть направят янтарную мафию на охрану границ. Гибридная охрана криминалом вещь ненадежная, зато могут без протокола отстреливать подозрительных чернобородых агентов ФСБ и Гру с проводами за пазухой
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18.11.2021 08:59 Ответить
Стягиваем войска, проводим учения ... на границе?
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18.11.2021 09:04 Ответить
"территории Варского" района нет. Есть - ВАРАШСКОГО района
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18.11.2021 09:21 Ответить
 
 