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Новости Политика Украины
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ВР (28725) Госпогранслужба (5398) законопроект (3041)

Рада разрешила пограничникам применять боевую технику и вооружение. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада усовершенствовала порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, изменения в закон о Госпогранслужбе (законопроект №5232 во втором чтении) поддержал 271 депутат.

Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, постройки и заграждения. Пограничникам разрешено разблокировать или прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Законопроект позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

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Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для задержания пытающегося сбежать лица, совершавшего тяжкое преступление.

Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека, принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
я думал при охране границы, это и так должно было быть....
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18.11.2021 11:24
+20
Хоть одно нормальное решение за последнее время..
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18.11.2021 11:22
+18
вы издеваетесь? а до этого они с водяными пистолетиками службу несли?
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18.11.2021 11:24
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Нарешті.
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18.11.2021 11:20 Ответить
Чому військови не дають права на застосування зброї? Восьмий рік йде війна, коли буде введено Воєнний стан?
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18.11.2021 12:49 Ответить
А кто готов идти воевать?
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18.11.2021 16:20 Ответить
Питання не в цьому, а в поверненні ситуації в правове поле Конституції України. Йде війна, отже армія має мати право застосовувати зброю!
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18.11.2021 19:01 Ответить
Военное положение, неужели тебе так хочется, или думаешь, что на диване просидишь, глубоко ошибаешься, эта мулька не канает.
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18.11.2021 17:50 Ответить
Найголовніша річ це законність дій влади та збройних сил, а під час війни цього можна досягнути тільки воєнним станом.
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18.11.2021 19:17 Ответить
Хоть одно нормальное решение за последнее время..
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18.11.2021 11:22 Ответить
я думал при охране границы, это и так должно было быть....
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18.11.2021 11:24 Ответить
Раньше были партнеры, а сейчас все не так...
Пока Коломойский сепаратистов отлавливал и покупал, Гетьман оборудования с мариупольского завода вывозил - ну не верил он, что отстоим землю свою.
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18.11.2021 11:30 Ответить
Неожиданно, а куда зебил его вывозил?
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18.11.2021 12:33 Ответить
Если не секрет, какой тебе поставили диагноз?
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18.11.2021 13:02 Ответить
вы издеваетесь? а до этого они с водяными пистолетиками службу несли?
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18.11.2021 11:24 Ответить
З піонерськими барабанами та дудками...
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18.11.2021 11:28 Ответить
Т.е. до этого ЗЕляди заставляли пограничников добрым словом и позитивом нарушителей границ Украины останавливать и обезвреживать?
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18.11.2021 11:26 Ответить
Да летали по фейковым документам с русскими фамилиями отдыхать, когда в стране война активно шла
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18.11.2021 11:28 Ответить
Ти меєш на увазі туристичну подорож віслюка в Оман ???
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18.11.2021 11:30 Ответить
Він літав не ховаючись + там була зустріч із міністром. По власним документам, а не вночі через чорний вихід аеропорту по документам з російськими прізвищами.
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18.11.2021 11:35 Ответить
Якась у вас пам'ять коротка. Прям так і не ховаючись, полетів з Буковелю
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18.11.2021 11:49 Ответить
Сповістили що поїхав до Буковелі на лижах кататися і раптом опинився в Омані - це у вас, з"*******, називається "не ховаючись" ???
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18.11.2021 11:50 Ответить
І, до речи, дитинко, зустріч була не з міністром, а з керівником ФСБ Патрушевим.
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18.11.2021 11:54 Ответить
А з Оману на рос літаку через маскву...
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18.11.2021 17:15 Ответить
А, вы о вояже в мокшандию в 14м? Таки да.
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18.11.2021 12:34 Ответить
Треба ж було чекати Зеленського аби зробились очевидні речі.
Ще б кордон з Росією закрив і на 2й термін за нього проголосує більше 73%
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18.11.2021 11:26 Ответить
Сегодня на обед что щи с лебедой подали?
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18.11.2021 11:36 Ответить
Просто Зебилу никто не подсказал, что это и так обязанности погранцов Хотяяя...для уклониста простительно
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18.11.2021 12:36 Ответить
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18.11.2021 11:35 Ответить
Оказывается все это было ЗАПРЕЩЕНО? Это просто ужас!
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18.11.2021 11:38 Ответить
Бред они и раньше с оружием задерживали, контрабандистов правда. Гумконвои с России велкам, при всех президентах.
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18.11.2021 11:39 Ответить
а до этого по справке)и овчарка дуся..
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18.11.2021 11:46 Ответить
Якісь куці дозволи. Потрібно прикордонникам дозволити всі можливі засоби захисту кордону, території України, громадян резидентів і нерезидентів від нападу на них, захисту матеріальних цінностей від незаконних дій всіма доступними фізично методами, включно зі зброєю і бойовою технікою, зброєю і технікою (в т.ч. трофейною). За необхідності, долучати до захисту кордону митників, поліцію, добровільних помічників, їх транспорт і техніку (напр., для створення укриттів чи штучних перешкод).
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18.11.2021 12:14 Ответить
это не погранвойска ..а мвд разницу в документации с их правами и так далее надо сравнивать с советскими..
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18.11.2021 16:37 Ответить
Давно пора. То на Румынской границе контрабандисты застрелят погранца, то на польской, то в Сумской области бывшие сбу-ники автомат заберут у погранцов
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18.11.2021 12:36 Ответить
Якщо до моєї оселі ломиться непрошений і не розуміє слів - я беру рушницю і стріляю. Держава теж має відбивати напад непрошених нахаб.
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18.11.2021 12:55 Ответить
Т.е. по беженцам стрелять всё равно нельзя.
Они не хотят причинить вред, они хотят в Европу!
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18.11.2021 13:26 Ответить
🥇🥉🥈🏅🏆
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18.11.2021 15:35 Ответить
Беженцы в Европу из Сирии, Афганистана, Ирака и т.д. - это "Троянский конь" для Европы.
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18.11.2021 15:38 Ответить
Шо за БРЕД.....
Погранцы это и раньше могли.....
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18.11.2021 15:54 Ответить
В Russia Today назвали фамилию "следующего" президента Украины: в РФ выбрали замену Зеленскому В Russia Today заявили, что Зеленскому мог бы стать хорошей заменой Разумков, вспомнив его прошлое в "Партии регионов".

В российских СМИ уже подобрали замену президенту Владимиру Зеленскому, который за 2 прошедших года так и не стал удобной фигурой для Москвы. На сайте подконтрольного Кремлю пропагандисткого издания Russia Today вышел материал с заголовком "Заменитель Зеленского", в котором российский журналист в качестве замены Зеленскому предложил экс-спикера Дмитрия Разумкова.
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18.11.2021 16:26 Ответить
Ну нарешті таки наші козли роздуплились.
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18.11.2021 16:43 Ответить
 
 