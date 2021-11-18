Рада дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку та озброєння. ВIДЕО

Верховна Рада вдосконалила порядок використання та застосування примусових заходів, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, зміни до закону про Держприкордонслужбу (законопроєкт №5232 у другому читанні) підтримав 271 депутат.

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Документ надає прикордонникам право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, транспортних засобів та особистий огляд затриманих, оглядати та, в разі потреби, вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров'ю людей.

Прикордонники також зможуть для захисту та охорони держкордону використовувати та застосовувати засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інженерні боєприпаси, споруди і загородження. Прикордонникам дозволено розблоковувати або припиняти протиправні дії в разі заблокування пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Держприкордонслужби.

Законопроєкт дозволяє їм використовувати кайданки, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

Для примусового відкриття приміщень або усунення перешкод для затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця, звільнення заручника прикордонники зможуть використовувати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

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Законопроєкт також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Держприкордонслужби в разі загрози їхньому життю чи здоров'ю, захисту людей від нападу, звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі. Також зброю можна застосовувати для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, а також для затримання особи, яка вчинила тяжкий злочин і намагається втекти.

Крім того, прикордонники зможуть використовувати вогнепальну зброю для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людини, примусового припинення польоту безпілотного літального апарату, що здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Держприкордонслужби, а також щоб не допустити спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою й запобігти викраденню повітряного судна.