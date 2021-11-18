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ВР (11728) Держприкордонслужба (4331) законопроєкт (1776)

Рада дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку та озброєння. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада вдосконалила порядок використання та застосування примусових заходів, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, зміни до закону про Держприкордонслужбу (законопроєкт №5232 у другому читанні) підтримав 271 депутат.

Документ надає прикордонникам право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, транспортних засобів та особистий огляд затриманих, оглядати та, в разі потреби, вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров'ю людей.

Прикордонники також зможуть для захисту та охорони держкордону використовувати та застосовувати засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інженерні боєприпаси, споруди і загородження. Прикордонникам дозволено розблоковувати або припиняти протиправні дії в разі заблокування пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Держприкордонслужби.

Законопроєкт дозволяє їм використовувати кайданки, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

Для примусового відкриття приміщень або усунення перешкод для затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця, звільнення заручника прикордонники зможуть використовувати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

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Законопроєкт також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Держприкордонслужби в разі загрози їхньому життю чи здоров'ю, захисту людей від нападу, звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі. Також зброю можна застосовувати для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, а також для затримання особи, яка вчинила тяжкий злочин і намагається втекти.

Крім того, прикордонники зможуть використовувати вогнепальну зброю для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю людини, примусового припинення польоту безпілотного літального апарату, що здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Держприкордонслужби, а також щоб не допустити спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою й запобігти викраденню повітряного судна.
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Топ коментарі
+33
я думал при охране границы, это и так должно было быть....
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18.11.2021 11:24
+20
Хоть одно нормальное решение за последнее время..
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18.11.2021 11:22
+18
вы издеваетесь? а до этого они с водяными пистолетиками службу несли?
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18.11.2021 11:24
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Нарешті.
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18.11.2021 11:20 Відповісти
Чому військови не дають права на застосування зброї? Восьмий рік йде війна, коли буде введено Воєнний стан?
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18.11.2021 12:49 Відповісти
А кто готов идти воевать?
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18.11.2021 16:20 Відповісти
Питання не в цьому, а в поверненні ситуації в правове поле Конституції України. Йде війна, отже армія має мати право застосовувати зброю!
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18.11.2021 19:01 Відповісти
Военное положение, неужели тебе так хочется, или думаешь, что на диване просидишь, глубоко ошибаешься, эта мулька не канает.
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18.11.2021 17:50 Відповісти
Найголовніша річ це законність дій влади та збройних сил, а під час війни цього можна досягнути тільки воєнним станом.
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18.11.2021 19:17 Відповісти
Хоть одно нормальное решение за последнее время..
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18.11.2021 11:22 Відповісти
я думал при охране границы, это и так должно было быть....
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18.11.2021 11:24 Відповісти
Раньше были партнеры, а сейчас все не так...
Пока Коломойский сепаратистов отлавливал и покупал, Гетьман оборудования с мариупольского завода вывозил - ну не верил он, что отстоим землю свою.
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18.11.2021 11:30 Відповісти
Неожиданно, а куда зебил его вывозил?
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18.11.2021 12:33 Відповісти
Если не секрет, какой тебе поставили диагноз?
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18.11.2021 13:02 Відповісти
вы издеваетесь? а до этого они с водяными пистолетиками службу несли?
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18.11.2021 11:24 Відповісти
З піонерськими барабанами та дудками...
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18.11.2021 11:28 Відповісти
Т.е. до этого ЗЕляди заставляли пограничников добрым словом и позитивом нарушителей границ Украины останавливать и обезвреживать?
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18.11.2021 11:26 Відповісти
Да летали по фейковым документам с русскими фамилиями отдыхать, когда в стране война активно шла
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18.11.2021 11:28 Відповісти
Ти меєш на увазі туристичну подорож віслюка в Оман ???
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18.11.2021 11:30 Відповісти
Він літав не ховаючись + там була зустріч із міністром. По власним документам, а не вночі через чорний вихід аеропорту по документам з російськими прізвищами.
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18.11.2021 11:35 Відповісти
Якась у вас пам'ять коротка. Прям так і не ховаючись, полетів з Буковелю
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18.11.2021 11:49 Відповісти
Сповістили що поїхав до Буковелі на лижах кататися і раптом опинився в Омані - це у вас, з"*******, називається "не ховаючись" ???
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18.11.2021 11:50 Відповісти
І, до речи, дитинко, зустріч була не з міністром, а з керівником ФСБ Патрушевим.
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18.11.2021 11:54 Відповісти
А з Оману на рос літаку через маскву...
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18.11.2021 17:15 Відповісти
А, вы о вояже в мокшандию в 14м? Таки да.
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Треба ж було чекати Зеленського аби зробились очевидні речі.
Ще б кордон з Росією закрив і на 2й термін за нього проголосує більше 73%
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18.11.2021 11:26 Відповісти
Сегодня на обед что щи с лебедой подали?
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18.11.2021 11:36 Відповісти
Просто Зебилу никто не подсказал, что это и так обязанности погранцов Хотяяя...для уклониста простительно
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18.11.2021 12:36 Відповісти
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18.11.2021 11:35 Відповісти
Оказывается все это было ЗАПРЕЩЕНО? Это просто ужас!
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18.11.2021 11:38 Відповісти
Бред они и раньше с оружием задерживали, контрабандистов правда. Гумконвои с России велкам, при всех президентах.
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18.11.2021 11:39 Відповісти
а до этого по справке)и овчарка дуся..
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18.11.2021 11:46 Відповісти
Якісь куці дозволи. Потрібно прикордонникам дозволити всі можливі засоби захисту кордону, території України, громадян резидентів і нерезидентів від нападу на них, захисту матеріальних цінностей від незаконних дій всіма доступними фізично методами, включно зі зброєю і бойовою технікою, зброєю і технікою (в т.ч. трофейною). За необхідності, долучати до захисту кордону митників, поліцію, добровільних помічників, їх транспорт і техніку (напр., для створення укриттів чи штучних перешкод).
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18.11.2021 12:14 Відповісти
это не погранвойска ..а мвд разницу в документации с их правами и так далее надо сравнивать с советскими..
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18.11.2021 16:37 Відповісти
Давно пора. То на Румынской границе контрабандисты застрелят погранца, то на польской, то в Сумской области бывшие сбу-ники автомат заберут у погранцов
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18.11.2021 12:36 Відповісти
Якщо до моєї оселі ломиться непрошений і не розуміє слів - я беру рушницю і стріляю. Держава теж має відбивати напад непрошених нахаб.
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18.11.2021 12:55 Відповісти
Т.е. по беженцам стрелять всё равно нельзя.
Они не хотят причинить вред, они хотят в Европу!
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18.11.2021 13:26 Відповісти
🥇🥉🥈🏅🏆
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18.11.2021 15:35 Відповісти
Беженцы в Европу из Сирии, Афганистана, Ирака и т.д. - это "Троянский конь" для Европы.
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18.11.2021 15:38 Відповісти
Шо за БРЕД.....
Погранцы это и раньше могли.....
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18.11.2021 15:54 Відповісти
В Russia Today назвали фамилию "следующего" президента Украины: в РФ выбрали замену Зеленскому В Russia Today заявили, что Зеленскому мог бы стать хорошей заменой Разумков, вспомнив его прошлое в "Партии регионов".

В российских СМИ уже подобрали замену президенту Владимиру Зеленскому, который за 2 прошедших года так и не стал удобной фигурой для Москвы. На сайте подконтрольного Кремлю пропагандисткого издания Russia Today вышел материал с заголовком "Заменитель Зеленского", в котором российский журналист в качестве замены Зеленскому предложил экс-спикера Дмитрия Разумкова.
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18.11.2021 16:26 Відповісти
Ну нарешті таки наші козли роздуплились.
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18.11.2021 16:43 Відповісти
 
 