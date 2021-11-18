В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего сотрудника налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодид, досудебным расследованием установлено, что 17 ноября 2021 года около 23 часов в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.



Фото: сайт прокуратуры

После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.