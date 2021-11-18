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У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього співробітника податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2021 року біля 23 години у вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок.

Чоловік почав робити вказаним особам зауваження щодо неправильного носіння ними масок. У свою чергу, студенти почали нецензурно лаятись в адресу чоловіка.

У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок, - прокуратура 01
Фото: сайт прокуратури

Після виходу з вагону, на платформі станції метро "Держпром", конфлікт загострився та студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною.

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Досудове розслідування здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Топ коментарі
+31
так а шо не так, шановні коментатори?
діточки клали *** на правила безпеки, далі лізуть у бійку після зауваження, один їбанько отримує з травмату у ногу, і ми будемо на стороні прихуєвших малолєток?
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18.11.2021 11:39
+22
Щасс. На нари підуть студенти. По факту, кожний громадянин має право зробити зауваження правопорушнику. У разі коли правопорушник вирішив не припиняти правопорушення і помститися громадянину за сміливість і протидію правопорушенню, їх дії будуть кваліфіковані, як ********** вчинено групою осіб. Сам громадянин, який піддається нападу з боку правопорушників не забов'язаний уникати нападу, а може застосувати міри необхідної оборони. Мент красавчик. Він не тільки сміливий, а ще і добре стріляє. Громадянське суспільство має право на спротив дебілам, які уявили себе володарями вулиць.
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18.11.2021 11:54
+13
Правильное замечание сделал.Действовал в пределах самообороны.Обращению с оружием научен.Молодь снахабнила.Дебилы-студенты.Выгнать .17 000 на нос штрафу каждому.Их счастье,что он бывший полицейский. А то за зграйное нападение на полицая -вплоть до вышки.Вспомните нападение на полицейского в АТБ.То же Харьков.
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18.11.2021 12:01
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Только так можно заставить нормально носить маску!
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18.11.2021 13:37 Відповісти
Тот редкий случай когда "все за мента". Все ... кроме закона. Закон должен быть справедливым, а справедливость должна быть законной!
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18.11.2021 13:49 Відповісти
Конституція України і правове поле порушено, судова система розвалюється, суди перевантажені справами. Для чого систему зайвий раз напружувати. Дати студентові той пістолет, з якого йому прострелили ногу. Хай студент прострелить ногу тому стрільцю, а той його обматюкає і мирно розійдуться.
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18.11.2021 13:53 Відповісти
Правильно вел себя полицейский. Сегодняшняя молодежь агрессивна и наглая до безобразия
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18.11.2021 15:24 Відповісти
Нет, ну тут не могу не заметить, что да, молодняк действительно опух и понимает только после того, как прорядишь в челюсть нормально. Стадо вообще затопчет. В в утиль этот биомусор. Нарожали понимаешь зебилов, а культуры не научили, бо сами тупые. Вот и маете.
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18.11.2021 16:07 Відповісти
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