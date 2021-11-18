У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок, - прокуратура. ФОТО
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За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього співробітника податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2021 року біля 23 години у вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок.
Чоловік почав робити вказаним особам зауваження щодо неправильного носіння ними масок. У свою чергу, студенти почали нецензурно лаятись в адресу чоловіка.
Після виходу з вагону, на платформі станції метро "Держпром", конфлікт загострився та студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області пояснив свої дії необхідною самообороною.
Досудове розслідування здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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діточки клали *** на правила безпеки, далі лізуть у бійку після зауваження, один їбанько отримує з травмату у ногу, і ми будемо на стороні прихуєвших малолєток?